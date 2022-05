Interviu cu Diana Dumitrescu. Dezvăluiri despre ”epoca” Acasă TV: „Aveam coșmaruri. Mă trezeam plângând noaptea”

Diana Dumitrescu este una din cele mai noi vedete de la Kanal D. Actrița face parte din distribuția sitcomului „Strada speranței”, difuzat sâmbăta și duminica de la ora 20:00.

Diana Dumitrescu, despre rolul din „Strada speranței”. Ce ar schimba la personajul Raluca

, cea datorită căreia faima ei a explodat, a vorbit despre provocările meseriei de actriță, dar și despre relația cu totul specială pe care o are cu mama ei, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

-Din nou pe micile ecrane, de data asta în „Strada speranței”! Poți să ne spui două lucruri care te atrag la personajul pe care îl interpretezi? Dar două aspecte pe care ai vrea să le schimbi?

Este un personaj foarte ofertant, pentru că vorbește o româno-italiană care îmi oferă o libertate de exprimare foarte mare. Este tot timpul pusă la punct și foarte bine îmbrăcată, ceea ce îmi place. Alina Ababei, stilista noastră, face o treabă foarte bună, o îmbracă “țiplă”. Și eu aș purta anumite ținute pe care Raluca, personajul din serial, le poartă.

Mi-ar placea că Raluca să fie un om mai bun. Telespectatorii vor descoperi că Raluca face un lucru care pe mine, Diana Dumitrescu, mă deranjează, nu îmi place; își trădează prietenii și acest lucru ar fi ceva ce aș shimba.

„L-am iubit și îl iubesc pe Robert Downey Jr.”

-Model, actriță și prezentatoare. Ai dovedit că te descurci în orice ipostază. Există vreun domeniu în care ți-ar fi plăcut să activezi sau ți-ai dori în viitor?

Mi-am redescoperit o pasiune mai veche, îmi plăcea foarte mult să decorez cutii de lemn cu tehnica șervețelului și să le pictez. Îmi place să recondiționez și să pictez mobilă și să mă joc cu florile. Am și făcut un curs de florist anul trecut, este un domeniu care nu prea are legătură cu meseria pe care o fac, dar este tot ceva în zona artistică.

Pe viitor mă gândesc că mi-ar plăcea să organizez evenimente, să fac asta ca și hobby sau ca business.

– În adolescență, multe tinere, dar și tineri, au câte un actor preferat, un idol. Ai avut vreun crush când erai mai mică dintre actorii români sau internaționali? Cu ce mare actor ți-ar plăcea să lucrezi?

L-am iubit și îl iubesc pe Robert Downey Jr., mi-a plăcut întotdeauna. Anthony Hopkins este un actor desăvârșit, versatil, îl ador, are un șarm aparte. Cu ei doi mi-ar placea să lucrez, pentru că sunt doi actori de la care, siguranță, ai ce să înveți.

„Când ești încorsetat, poți să pari nenatural”

-Ce fel de actriță ești? Nu ieși din cuvântul regizorului sau mai degrabă îți place să aduci idei, să improvizezi, să dai o notă proprie personajelor tale?

Depinde de regizor. Sunt unii care doresc că actorul să facă unu la unu ce spun ei și sunt regizori cu care poți comunica, astfel încât să pliezi personajul și pe personalitatea ta, să îi dai și o notă personală. Pentru personajul Raluca din am avut o anumită libertate.

Eu am înțeles foarte bine personajul din scriitură și mi-a fost simplu să îl fac, mi s-a potrivit mănușă. Mie îmi place să am libertate să creez, să aduc plus valoare personajului, să vin și cu ideile mele. Când ești încorsetat poți să pari nenatural.

Rolul din „Regina” a marcat-o destul de tare

-Care este cel mai greu personaj pe care a trebuit să îl joci? Ți-a dat vreunul din roluri bătăi de cap?

Să îl joc nu, dar mi-a fost greu să interpretez rolul din “Regina”, pentru că l-am asimilat foarte tare și am avut momente în care trăiam și acasă ce trăia personajul. Aveam coșmaruri, temeri, mă trezeam plângând noaptea. Am avut atunci o discuție cu Iura Luncașu care m-a ajutat, m-a învățat să separ lucrurile.

Cred că rolul din “Regina” a fost primul în care am înțeles ce înseamnă să creezi un personaj și să ți-l asumi cu totul. Dacă nu reușești să separi rolul de tine, poți ajunge să le confunzi, mai ales la o vârstă fragedă (aveam 25 de ani) și dacă nu ai foarte multă experiență.

-Presa a scris de-a lungul vremii tot felul de lucruri despre tine, multe dintre ele cu siguranță deranjante. Te-au consumat bârfele pe care le-ai citit despre tine? Cum reacționezi, de obicei, la lucrurile neplăcute?

La început mă deranjau, dar acum nu îmi mai bat capul, chiar daca încă se scriu articole despre lucruri care s-au întâmplat acum foarte mulți ani. Înțeleg nevoia presei de a pune titluri senzaționale, chiar fără legătură cu conținutul articolului, pentru că este concurență foarte mare, dar mi se pare nedrept față de persoanele publice.

„O sun pe mama, mă sfătuiesc cu ea, mă ajută”

– Știm că ai o relație cu totul specială cu mama ta. Ai spus la un moment dat că ea a știut să te ghideze astfel încât să nu te abați de la drumul tău. Și tu ești mamă și ne-am dori să știm dacă ai moștenit ceva de la cea care ți-a dat viață în felul în care îți exerciți tu acest rol?

Nu pot să îmi dau seama dacă am moștenit, dar cert este că am învățat foarte multe lucruri de la mama. Noi trăim acum într-o lume diferită față de cea în care eu eram copil. Însă și acum o sun pe mama, mă sfătuiesc cu ea, mă ajută.

-Care este cea mai mare dorință a ta din punct de vedere profesional? Există vreun lucru pe care ai vrea să îl faci musai în viitor?

Nu m-am gândit. În ceea ce privește cariera, de când mă știu și până în prezent, am lăsat lucrurile să vină de la sine. Niciodată nu am dat din coate, nu am încercat să mă bag în față, pentru că ce e pentru mine o să vină. N-am disperat niciodată. Fac ce îmi place, cât îmi place și cât mă simt sigură că ceea ce fac e bine.