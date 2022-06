Ilinca Obădescu, mai mult decât prezentatoarea Știrilor Kanal D: „Am pilotat un avion Boeing 737 în simulator”

Ilinca Obădescu este una din cele mai frumoase figuri de la pupitrul știrilor, dar și una din cele mai conștiincioase prezentatoare de la Kanal D.

Dincolo de această profesie, vedeta face balet, karate și este pasionată de aventură în cel mai pur sens al cuvântului!

Ilinca Obădescu: „Mi-am dorit mereu ca frumusețea să nu fie principala calitate pe care o văd telespectatorii”

-Cine este Ilinca Obădescu, dincolo de prezentatoarea știrilor de la Kanal D?

Dincolo de este economist, skiper, yoga teacher, consultant nutriție în devenire… O femeie care vrea să se dezvolte de la un an la altul, care mai are multe lucruri de învățat și de făcut.

-Sigur ți s-a mai spus (dacă nu, îți garantăm noi) că ești extrem de frumoasă. Frumusețea în televiziune e un avantaj sau un dezavantaj?

Vă mulțumesc pentru compliment. Frumusețea în televiziune este un dezavantaj doar atunci când nu este susținută de alte calități. Mi-am dorit mereu ca frumusețea să nu fie principala calitate pe care o văd Și sincer nu mă consider o frumusețe aparte, dar cred că cei care mă văd mai departe de aparența fizică descoperă ceva mai frumos.

Vedeta Kanal D, marcată de incendiul de la Matei Balș: „Mama mea a lucrat aproape o viață acolo”

-Prezinți știri de toate felurile, din toate domeniile. A existat vreun moment în această profesie în care te-a impresionat un subiect foarte mult încât să plângi înainte să intri în direct? (dacă poți să ne dai un exemplu) Trăiești știrile pe care le relatezi telespectatorilor?

A fost un moment în care am plâns înainte de jurnal. Dimineața incendiului de la Institutul Matei Balș din București. Focul a cuprins saloanele de care mă leagă foarte multe amintiri. Mama mea a lucrat aproape o viață acolo, iar ultima lună din viața ei a fost internată tot în acel pavilion.

– Cât de greu este să citești de pe prompter? Ce le transmiți oamenilor care spun că meseria de prezentator de știri nu e mare scofală?

În primul rând, îmi doresc ca cei din fața televizoarelor să înțeleagă că un prezentator de știri este interfața unei mari echipe. Fără reporteri, editori, cameramani, sunetiști, oamenii din regie, acel jurnal nu ar exista. Nu e greu să citești de pe prompter atunci când lângă tine ai o echipă de profesioniști. Un prezentator nu este un robot, este un om care are și zile bune și unele mai puțin bune.

Prin ce peripeție a trecut ca prezentatoare de știri

– Cum te pregătești înainte de fiecare buletin de știri?

Mă informez, ca să fiu la curent cu tot ceea ce s-a întâmplat de la cel mai recent jurnal, îmi citesc știrile și, desigur, trec și prin etapa de make-up, inevitabilă în televiziune. 😉

-A existat vreo peripeție în cadrul vreunui jurnal care nu s-a văzut la televizor? Ți s-a întâmplat ceva amuzant care să te pună în gardă mai mult decât era necesar?

Înainte cu câteva minute de jurnal, din greșeală am vărsat cafea pe mine. Am reușit în timp record să mă schimb și să intru la timp în jurnal.

-Povestește-ne puțin despre copilăria ta. Ce visai să fii când erai mică?

Aveam o lungă listă de profesii. La un moment dat mi-am dorit să devin chiar și psiholog și iată că timpul mi-a oferit ocazia să colaborez săptămânal cu doctorul Cristian Andrei pentru rubrica din cadrul Știrilor Kanal D, în care aducem soluții pentru problemele din viața telespectatorilor.

„În Delta Dunării am încercat să învăț să supraviețuiesc”

-Ce alt format de televiziune ai fi pregătită să prezinți?

În acest moment mă dedic în totalitate Știrilor și sunt foarte fericită cu ceea ce fac. Pe de altă parte, televiziunea este un univers întreg… Dar mă concentrez exact pe ceea ce îmi place și ce am de făcut.

– Ai spus că faci balet și karate. Cum te împaci cu aceste două îndeletniciri complet opuse?

Sunt un mozaic de stări. Am nevoie și de Yin și de Yang pentru a-mi găsi echilibrul. Am momente în care explorez mai mult latura mea sensibilă, în care o oră de balet îmi aduce liniște, sau alte momente în care prefer activități pline de adrenalină. Sunt o fire foarte activă, cu o dorință continuă de a căuta senzația de adrenalină.

De aici și cumulul de activități pe care le-am făcut: sărituri în apă de la 10 metri, wakeboarding, scuba, snorkeling, scufundare preț de 3 minute în apă cu gheață, traseu de Via Ferata. Am pilotat un avion Boeing 737 într-un simulator, am condus de la karturi, motoare până la mașini de raliu.

În Delta Dunării am încercat să învăț să supraviețuiesc, bazându-mă doar pe natură. Am petrecut o noapte pe malul apei și a fost foarte interesant; din stuf mi-am făcut pat, din vreascuri un foc pentru a mă încălzi și în apă am găsit ciulini de baltă, niște fructe extrem de gustoase cu un miez alb dulceag.

– O să te întreb ceva clișeistic, însă fiecare vedetă de televiziune a avut un răspuns diferit: în ce capcană crezi tu că nu ar trebui să intre tinerele care vor să intre în această lume? Mai precis, ce le sfătuiești pe fetele care vor să facă o carieră în televiziune?

Cel mai important este să muncească mult și să învețe, pentru ca zilnic să devină o versiune mai bună a lor. Iar în acest parcurs să nu se compare cu nimeni din jur. Suntem unici și asta ne face frumoși.