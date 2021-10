Interviu cu Mădălina Pamfile de la Bravo, ai stil: „Am apelat la tratamente corporale pentru pierderea kilogramelor”

Mădălina Pamfile este una dintre revelațiile noului sezon Bravo, ai stil Celebrities. Concurenta și-a deschis sufletul pentru FANATIK și a făcut o serie de destăinuiri.

Frumoasa mămică pe care jurații au comparat-o deseori cu Sophia Loren în anii ei de glorie a vorbit despre trecutul ei ca asistentă de televiziune, dar și despre armele cu care luptă acum pentru imaginea ei în concursul de modă.

Mădălina a spus în ce măsură este ajutată cu hainele în show-ul de la Kanal D, dar și cum se vede raportat la celelalte fete.

Mădălina Pamfile de la Bravo, ai stil nu regretă nimic din trecutul ei

-Ești din nou în atenția publicului după o perioadă destul de mare de absență. Ce ai făcut în toți acești ani?

În toți acești ani în care nu am apărut pe micul ecran mi-am continuat viața într-un mod normal, m-am bucurat de sarcini și de cele mici.

-Care sunt lucrurile pe care nu le-ai mai face niciodată uitându-te în urmă cu viziunea ta de acum? Există regrete în sufletul tău?

Uitându-mă în urmă nu îmi pare rău de nimic pentru că am făcut exact cum am simțit la acel moment. Fiecare perioada are frumusețea ei și cu siguranță adolescență e cea mai puternică și dinamică.

„Am parte de ajutor și mi-am asumat acest lucru”

-Ți-ai asumat faptul că ești ajutată în competiție. Cât de mult ești ajutată și cât este contribuția ta la ținutele pe care le prezinți?

Da, într-adevăr, am parte de ajutor și mi-am asumat acest lucru. Multe dintre concurentele acestui sezon, dar și din sezoanele trecute au apelat la acest lucru. Și dacă regulamentul ne permite nu cred să fie asta o problemă. Implicarea mea este totală pentru că încerc tot timpul să îmi las și eu amprenta asupra outfitului ales pentru că, în final, să mă caracterizeze ținută aleasă, să mă reprezinte pe mine.

-Ai mărturisit că ești o femeie normală în viața de zi cu zi, că nu ți s-a urcat la cap celebritatea, iar oamenii au apreciat asta la tine. Cu toate acestea, care este cea mai mare fiță pe care ți-ai permis-o la un moment dat?

Cea mai mare “fiță” pentru mine la acest moment ar fi să pot să dorm cât vreau sau să lenevesc la televizor într-o liniște absolută. J Dar îmi este imposibil. Cât despre lucruri materiale, sunt foarte multe pe care nu mi le permit și sper că într-o zi să o pot face.

-Ce poți să ne spui despre relația cu fetițele tale? Cum te definești ca mamă și ce crezi că au moștenit cele două de la tine?

Că mama cu siguranță nu sunt perfectă, mă consider o mămică atentă la nevoile celor mici; fiica cea mare a luat de la mine încăpățânarea și energia mea, iar cea mică e mai liniștită , retrasă și foarte inteligență. Mă mândresc cu ele foarte mult.

Își deschide salon de înfrumusețare: „Investiția va fi destul de mare”

-Ai declarat recent că vrei să îți deschizi un salon de înfrumusețare. Cum ți-a venit ideea și de câți bani e nevoie pentru o asemenea investiție?

Îmi doresc să îmi deschid un salon în care să ajut și alte femei să slăbească având în vedere că după fiecare sarcina pe care am avut-o, am dat jos în jur de 25 de kg . Investiția va fi destul de mare, dat fiind faptul că intenționez să aduc aparatură de ultima generație acreditată medical.

-Revenind la concurs, cu care dintre fete crezi că vei păstra legătura după ce show-ul se va încheia?

Mi-aș dori să rămână loc de “bună ziua!” cu toate , să ne respectăm atât pe parcursul emisiunii cât și după terminarea acesteia.

„Pentru pierderea kilogramelor, am apelat la tratamente corporale”

-Cu cine te vezi în finală?

Nu știu ce fete vor mai intră în , dacă vor mai intră în compeție, și, mai ales, dacă voi fi în finală, totul depinde de cei de acasă și de votul lor. Ei sunt cei care, în final, vor decide cine va fi câștigătoarea acestui sezon.

-Cum reușești să te menții atât de frumoasă? Faci ceva special? Ai apelat sau ai apela la intervenții estetice?

Pentru pierderea kilogramelor acumulate am apelat la tratamente corporale, dar este loc și de mai bine, mă confrunt cu multe imperfecțiuni.

-În final, cum te vezi peste 10 ani? Mai ai un vreun vis pe care ai vrea să îl îndeplinești?

Fetițele mele reprezintă pentru mine proiectul vieții mele, așa că peste 10 ani le văd mari, la fel de frumoase.