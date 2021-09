Interviu cu „nașul câinilor”, Raul Rusescu, înainte de FCSB – Dinamo: „Cel mai dor îmi e de gustul victoriilor”. Exclusiv

Suporteri pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo, iar recordul de 35.000 de spectatori de la meciul dintre FCSB și Rapid ar putea cădea duminică seară.

Raul Rusescu , iar atacantul a oferit un super interviu în exclusivitate pentru FANATIK cu o zi înainte de meciul pe care îl consideră în continuare „Unicul Derby”.

Interviu marca FANATIK cu Raul Rusescu, atacantul cu care Dinamo are coșmaruri: „Îmi e dor de gustul victoriilor”

s-a despărțit în această vară de Academica Clinceni și momentan se antrenează cu FC Voluntari. Fostul golgheter al FCSB așteaptă cu nerăbdare derby-ul de duminică și a retrăit cele mai frumoase momente din meciurile cu Dinamo.

e de părere că putem vorbi în continuare de „Unicul Derby”, iar evoluțiile sale excelente din meciurile cu Dinamo vin din motivația pe care o avea: „Da, am avut mereu meciuri bune cu Dinamo și am marcat de șapte ori împotriva lor. Motivația vine de la sine pentru că sunt meciuri importante. Cel puțin când eram la Steaua era ‘Unicul Derby’ și cred că e un meci așteptat de toată lumea”.

Rusescu se bucură de faptul că în Casa Pariurilor Liga 1 avem din ce în ce mai multe meciuri tari, însă pentru Raul singurul derby este cel dintre FCSB și Dinamo: „Eu cred că rămâne în continuare ‘Unicul Derby’ și e o partidă specială. Într-adevăr campionatul nostru mai are câteva meciuri interesante, dar FCSB – Dinamo e singurul derby”.

Derby de poveste pentru Raul Rusescu: „Rămâne special primul, când am marcat o ‘dublă’”

nu va uita niciodată primul derby împotriva lui Dinamo, în 2011, când a reușit o „dublă” chiar în „Groapă”: „Pentru mine rămâne special primul derby pe care l-am jucat. În 2011, am marcat o dublă în Ștefan cel Mare. A fost cu siguranță cel mai important. Jucam la ei acasă și a fost chiar frumos și special. Steaua nu mai câștigase acolo de șapte ani. Eu am păstrat tricourile de la toate meciurile și de la multe alte meciuri”.

Chiar dacă jucătorii s-au schimbat destul de mult în ultimii ani, Rusescu consideră că rivalitatea și dorința de a câștiga e la fel de mare în ambele tabere: „Și în momentul de față și în anii trecuți meciurile au fost extrem de disputate. S-au schimbat însă multe lucruri. S-au schimbat jucătorii, iar Dinamo nu mai este la același nivel ca în trecut. În principiu a rămas aceeași rivalitate și aceeași dorință din partea ambelor echipe să câștige acest meci”.

Chiar dacă în meciurile cu Dinamo au fost multe momente încinse, Rusescu a spus că nu a avut niciodată probleme cu suporterii lui Dinamo: „Rivalitatea rămâne indiferent de ce se spune sau se scrie. E cel mai important meci al anului și a rămas neschimbat. Doar cei din teren nu mai sunt aceeași. Nu am avut probleme cu suporterii lui Dinamo și nici clinciuri majore pe teren. Atmosfera e tensionată și sigur va fi așa și duminică, dar nu am avut probleme”.

De ce vede FCSB favorită și ce spune de revenirea lui Keșeru și Budescu: „Pot aduce un plus mare”

Raul Rusescu crede că FCSB e echipa mai bună, iar experiența lui Claudiu Keșeru va ajuta mult echipa lui Edi Iordănescu: „Cred că Steaua are un plus în momentul de față și va reuși să îl valorifice. Fiecare tabără are o favorită și vede lucrurile din punctul ei de vedere. Dar eu cred că Steaua e favorită acum.

Nu știu dacă la Keșeru sau Ivanovski se pune problema să nu fie pregătiți pentru că amândoi s-au antrenat. Cred că un plus de experiență îl are Keșeru. În momentul de față Steaua e o echipă care îl poate ajuta și el la rândul său poate ajuta Steaua”.

În privința lui Constantin Budescu, atacantul de 33 de ani se așteaptă de asemenea ca mijlocașul să iasă în evidență cu jocul său așa cum a mai făcut-o și până acum: „Toată lumea așteaptă de la Budescu să aducă un plus în jocul Stelei. Și eu, și Iordănescu și Budescu, cu toții. Tot timpul a fost un astfel de jucător”.

Ce îi lipsește lui Rusescu din confruntările cu Dinamo

„Pufulete” a mărturisit că cel mai mult îi lipsește satisfacția victoriei din derby-uri, cu care s-a obișnuit ani în șir: „Cel mai dor îmi e de gustul victoriilor. Ne-a adus un sentiment pe care nu pot să ți-l descriu. E un sentiment de fericire pe care nu am cuvinte să ți-l descriu. Eu consider că am avut o echipă frumoasă și specială, care s-a impus în toate meciurile, nu numai în derby. E o motivație și un meci aparte, pe care noi am știu să le câștigăm tot timpul în acea perioadă”.

Rusescu are un mesaj și pentru suporterii Stelei și a recunoscut că singurul cu care mai ține legătura de la FCSB e fostul său coechipier, Mihai Pintilii: „Îmi doresc pentru suporterii Stelei să își încurajeze echipa așa cum au făcut-o de fiecare dată. Mai vorbesc cu Pintilii, însă nu prea mai țin legătura cu nimeni de acolo. Am fost un grup frumos și ne înțelegeam tot timpul bine. Ne permiteam să facem anumite glume. O să mă uit cu siguranță la meci”.

Stelistul a vorbit și și speră că marea rivală va depăși acest moment dificil deoarece va ajuta întreg fotbalul românesc: „Pentru fotbalul românesc ar fi bine ca Dinamo să revină în top. Și cred că ar deveni un campionat mult mai competitiv. Faptul că au reușit să transfere jucători e un plus pentru ei, dar acum nu știu cum se vor integra, cine va fi pe teren”.

Rusescu salută venirea lui Edi Iordănescu: „Mă bucur că are puterea și libertatea de a-și exprima ideile”

Raul Rusescu se bucură de revenirea lui Edi Iordănescu la FCSB și de faptul că patronul Gigi Becali i-a dat mână liberă la echipă: „Chiar mă bucură venirea lui Edi Iordănescu la Steaua. Mă bucur că are puterea și libertatea de a-și exprima ideile. Sper ca asta să se vadă și pe teren”.

Fostul golgheter al FCSB a declarat că a fost foarte rănit de declarațiile lui și din sezonul trecut, când Clinceniul a încurcat FCSB și a spus că nu a mai vorbit cu patronul FCSB: „A fost un subiect dureros pentru mine ce s-a întâmplat după meciul din campionat când eram la Clinceni și am câștigat. Nu vreau să îmi mai aduc aminte. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali”.

Raul Rusescu nu consideră că FCSB își poate lua adio de la titlu dacă pierde cu Dinamo și e convins că trofeul va fi adjudecat abia în play-off: „Campionatul este foarte lung. Eu nu cred că se decide nimic chiar dacă Steaua nu câștigă. Formatul competițional ajută echipele care au un început mai slab de campionat și nu putem să dăm un verdict. Lupta va fi strânsă și se va decide totul în play-off”.

Rusescu așteaptă în continuare oferte. Ce spune de conflictul dintre FCSB și CSA Steaua: „Opinia mea e scurtă și la obiect”

În acest moment, Raul Rusescu se antrenează cu FC Voluntari, însă așteaptă în continuare oferte din străinătate, dar și din Liga 1: „În momentul de față eu aștept și sunt deschis la provocări noi atât din țară cât și din străinătate. Când va apărea ceva o să mă vedeți pe teren. Deocamdată mă antrenez cu FC Voluntari”.

Raul Rusescu a fost foarte clar în privința conflictului dintre FCSB și CSA Steaua și e de părere că Steaua trebuie să joace în Ghencea: „În privința conflictului dintre CSA Steaua și FCSB eu cred că am fost foarte clar. Nu știu la ce consens se poate ajunge. Opinia mea pe acest subiect a fost tot timpul scurtă și la obiect. E păcat. Steaua trebuie să joace în Ghencea. Dacă cei care administrează stadionul asta decid nu avem ce face. Cred că ar fi frumos ca Steaua să evolueze acolo”, a declarat Raul Rusescu în exclusivitate pentru FANATIK.