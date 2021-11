Interviu cu Otilia Bilionera: “Dacă eram în România, eu azi nu mai trăiam”. Mărturii exclusive despre iubitul arab, familie și carieră

pentru FANATIK, frumoasa cântăreață acceptând să vorbească despre ceea ce o definește, acum, ca artist. Iar printre lucrurile care au făcut-o să se schimbe radical, la doar 29 de ani, au fost dramele pe care le-a trăit, relațiile eșuate atât în plan personal, cât și profesional, dar și melodia care i-a adus titlul de cea mai ascultată cântăreață din România, piesa Bilionera având aproape un miliard de vizualizări de Youtube.

Otilia Bilionera, Revelion cu bucluc. Atunci a început dezastrul pentru artistă

-Care a fost cel mai dificil moment al tău?

Cred că acum 4 ani, de Revelion, am avut un concert în Azerbaijan, la Marriot, eu și cu Inna. La mine în familie, eu sunt modoveancă, la noi se mai obișnuiește să se bea un păhărel, de digestie, la masă, de dimineață, după amiaza, oricând… Bunicii mei, Dumnezeu să îi ierte, când ajungeam la ei mă întrebau dacă vreau un păhărel. Așa, finuț… Ideea este că eu sunt foarte emotivă de felul meu.

Foarte emotivă, am frica de a vorbi în public. Dacă mă pui pe mine să vorbesc în public nu îmi găsesc cuvintele. Mă exprim prin muzică și prin dans, dar dacă mă pui să vorbesc sunt gata. Și, în concerte, mai trebuie să și vorbesc, să încălzesc publicul. Și îmi trebuie un stimulent, un ajutor. Și, la Marriott, anul acela, țin minte că am luat un vin roșu de acolo să mă ajute să țin un concert frumos, așa, fără emoții, să îmi încălzesc vocea.

Dar, dacă eu nu sunt `sportivă de performanță`, pentru mine un păhărel sau două au fost mai mult decât suficiente. Concertul a fost supermișto, dar după… nu mai țin minte! M-am trezit a doua zi și mi-a fost foarte rău, nu puteam să beau nici apă, nu puteam să mănânc. Dacă beam apă, mergeam să dădeam înapoi totul… Am chemat Salvarea, au venit la hotel, m-au pus pe perfuzii. În prima zi din an eram bolnavă. Și, așa cum se zice, așa cum e prima zi din an, așa e tot anul. Acela a și fost anul în care am avut marile probleme de sănătate, operații, depresii… Am fost bolnavă, efectiv, tot anul. Așa cum l-am început așa am fost tot anul.

Otilia Bilionera a fost la un pas de moarte: “Dacă eram în România, eu azi nu mai trăiam”

-Ai fost operată! De ce?

Am avut o hemoragie internă, doi litri de sânge în abdomen, totul de la un chist care a explodat și nu s-a mai oprit din sângerare. În Turcia eram, a fost norocul meu că eram acolo. Dacă eram în România, eu azi nu mai trăiam. Am stat nouă ore cu hemoragia aia internă, m-am dus la spital, și mulțumesc doctorilor din Turcia că m-au salvat. Era o chestiune de moment, deja ajunsese aproape de plămâni acea hemoragie, inundase toată cavitatea abdominală.

Eu fusesem la o clinică din România unde mi-au depistat acest chist ovarian, mi-au dat tratament cu anticoncepționale. Cu o săptămână înainte de a merge în Turcia m-am dus la un control la doctorii de la respectiva clinică. Și mi-au spus că nu mai am niciun chist, că totul e gata, că sunt vindecată. Și, la o săptămână după, era să mor.

-Apoi ai avut depresiile?

Depresia am avut-o după această operație, probabil pentru că am realizat că era să mor, că suntem fragili, trecători, că mă stresez atât degeaba pentru că, până la urmă, tot murim. Sau pentru că eram foarte slăbită, eu nu am putut să mă mișc, să mă spăl, o perioadă bună de timp. Eram foarte slăbită, aveam 47 de kg, o anemie severă, nu mâncam și probabil a dus la o depresie foarte urâtă.

Eram și într-o relație la distanță, nu era cea mai fericită relație. Eram împreună, dar nu simțeam că este bărbatul bun pentru mine. Plus, nici relația cu fostul manager nu era foarte bună, așa că, toate adunate, m-au dus acolo.

Otilia Bilionera a regretat că și-a pus silicoane

-Dar de ce ți-ai pus silicoane după aceea?

Eu consideram că nu strică, cu condiția să nu exagerăm, să nu ne transformăm. Îmi pare rău, într-un fel, pentru că mi-am pierdut naturalețea. Eu aveam sâni și înainte, am fost întotdeauna o femeie cu sâni, cu forme. Dar slăbisem din cauza operațiilor. Iar când am început, din nou, să pun pe mine, sânii mei s-au dus, s-au evaporat. Iar eu fiind o femeie cu forme și cu sâni nu se mai așezau hainele pe mine.

Am zis să îi refac să fie măcar la forma de dinainte. Mi-am pus foarte puțin, 250 ml, cele mai mici implanturi. Dar m-am obișnuit foarte greu cu ei, în primele 6 luni voiam să îi scot, simțeam un corp străin în mine, nu mă puteam mișca, nu puteam să ridic brațele.

Otilia Bilionera, dezvăluiri exclusive despre logodnicul ei! De ce îl ține ”la secret”

-Despre iubitul tău… Cum reușiți să vă feriți de toată lumea?

E foarte simplu, nu ne afișăm. Cred că nu e bine să îți expui viața privată. Întotdeauna când mi-am expus viața privată nu a mers relația. Întotdeauna există oameni răutăcioși care să bage bețe în roate.

-Cum a fost în pandemie cu el acasă?

El e foarte mult timp plecat, el muncește mult, ceea ce e bine. Nu petrecem foarte mult timp împreună, eu sunt mai mult plecată, ne vedem mai rar, ceea ce e bine pentru că nu ne plictisim. Eu nu sunt genul care să stau bot în bot, cu cineva, toată ziua. Iar dacă merg undeva să cânt, mie îmi place să fiu singură, nu îmi place să fiu însoțită, nu mă simt în largul meu, mă inhibă. Eu sunt o fire foarte liberă, sunt zodia Gemeni, îmi place să fiu liberă, am și un tatuaj care reprezintă această dorință a mea, acest fluture de la încheietura mâinii. Dacă îmi iei din libertate, îmi rupi aripile. Mai bine mă omoară.

Otilia Bilionera nu și-a făcut planuri de nuntă chiar dacă este logodită

-Un copil e în program?

Am fost, de curând, la Suceava, la părinți, am făcut parastasul de 40 de zile al bunicilor mei. Unchiul meu este preot, e duhovnicul meu. Când eram mică, mă spovedeam la el, era groaznic. Mă întreba ceva, mințeam, mi-era frică…

Și el m-a luat la o discuție, mai ales că îl place foarte mult pe logodnicul meu, chiar dacă sunt de religii diferite. Și m-a luat tare, m-a întrebat când mă mărit, când fac copil. I-am zis că nu mă înțelege, că suntem în lumi atât de diferite. E foarte greu în lumea mea să faci acum un copil, mai ales că simt că încă nu e momentul…

Altfel, eu cred că mă pot mărita și la 40 de ani, și la 60 de ani. De ce să mă grăbesc să fac un asemenea pas? Multe femei sunt nefericite pentru că se grăbesc să se mărite, le e teamă să nu rămână singure sau să fie judecate. Iar apoi nu sunt fericite…

-Ce nu ai accepta la logodnicul tău?

Probabil să îmi impună să fac anumite lucruri. Nu aș accepta la un bărbat, oricât de mult l-aș iubi, să nu mă lase să îmi fac meseria. Nu există așa ceva! Pentru mine e mai importantă meseria mea decât orice altceva, asta e fericirea mea, să fiu pe scenă! Dacă mi-ai luat asta, mi-ai luat totul. Nu mai am identitate, ce aș mai fi?

Eu nu m-am născut să fiu femeie de casă. Adică, să fie sinceri, fac curățenie, nu am menajeră, fac mâncare, dar nu pot să fiu femeia care stă doar acasă.

Otilia Bilionera, devastată după moartea bunicilor

-Ai trecut, de curând, prin drama pierderii bunicilor tăi…

. Eu sunt vaccinată. Eu am și hrănit-o în săptămâna de dinainte de a muri, îmi tușea în față, și tot nu m-am îmbolnăvit. Au murit, de fapt, amândoi, la o diferență de nouă zile unul de celălalt. Ei sunt cei care m-au crescut, ei sunt cei care m-au ajutat enorm. Țin minte că în perioada facultății, când nu aveam bani, se chinuiau să îmi plătească chiria, deși eram o familie modestă. Bunicii mei, din pensia aia a lor, aia micuță, întotdeauna mă ajutau când mergeam la ei. I-am iubit foarte mult, aveau un suflet și o inimă cum nu mai e.

Ei au și murit la nouă zile diferență, dar ei au avut o dragoste ca în povești. Chiar au fost suflete pereche timp de 60 de ani. Nu am auzit niciodată o vorbă rea din gura lor, bunicul meu parcă era un rege, ca și comportament și bunătate, chiar dacă era un om simplu nu un nobil, el era un om care dădea la sapă. Ei și-au dorit toată viața să moară unul după celălalt, să moară împreună, să nu trăiască unul fără celălalt. Și așa s-a întâmplat.

Otilia Bilionera, mesaj dedicat antivacciniștilor

-Ai apucat să îi vaccinezi pe bunici?

Ce a durut a fost însă că nu am mai putut să o văd pe bunica. Au sigilat-o și a trebuit să o îngropăm în condiții de COVID. Tot ce îmi pare rău este că nu s-au vaccinat. Dar asistenta din sat era contra, că sunt nu știu ce reacții adverse, că nu știu ce… Și uite ce s-a întâmplat. Eu cred că este foarte greșit să te temi de un vaccin mai tare decât de virusul în sine. Cred că trebuie să te vaccinezi ca să ai o șansă.

”Acum lansez o piesă nouă, m-am chinuit un an de zile să o obțin”

-Pe când un nou hit de talia Bilionera?

E greu să mai faci un asemenea hit, o melodie cu aproape un miliard de vizualizări. E greu să mai faci așa ceva… Nu toată ziua vine o asemenea piesă, nu știu dacă o să o depășească vreuna.

Acum lansez o piesă nouă, m-am chinuit un an de zile să o obțin. Când am auzit piesa, la Roton, era una dintre primele melodii pe care mi le-a arătat Cătălin Murariu, a fost asta. Și nu era piesa mea, era a altcuiva. Mi-a rămas piesa în creier, am zis că melodia trebuie să fie a mea. Am făcut tot, m-am milogit de ea, simțeam că e pentru mine. Abia după un an, acum o lună, mi-a spus managera mea că a obținut piesa. Eram în extaz. Îi mulțumesc că mi-a dat mie piesa ei, este o compozitoare foarte talentată. Piesa se numește Nights in Marakesh.

-Ce te pune să îi cânți iubitul tău?

Cântă el, nu cânt eu în casă. El e arab din acela care ascultă toată ziua piese de-ale lor, arăbești. Nu mai pot chiar (râde, n. red.), le dă la maximum prin casă. Eu, oricum, muncind în domeniul ăsta, mă duc la studio, înregistrez, și nu mai vreau muzică. Așa că eu nu cânt în timpul liber.

Cum se întreține Otilia Bilionera ca să aibă forme de fotomodel

-Care este secretul felului în care arăți?

Eu sunt ca vinul, cu cât trece timpul devin mai… sexy (râde, n. red..). Ca să fiu sinceră nu e de la Dumnezeu. Am devenit obsedată de felul în care arăt, am foarte multă grijă. Și fac sport, dietă, atenție la mâncare. Dimineața mănânc anumite fructe, anumite alimente care să mă ajute să arăt bine. Iau anumite suplimente, vitamine… Folosesc un ritual de îngrijire dimineața, unul seara… Am treabă multă, sunt toată ziua ocupată să arăt bine.

Mereu, dacă observați, sunt foarte deschisă la culoare, sunt foarte albă. Mă întreabă lumea de ce nu merg la solar. Le zic, mergeți voi la solar, bronzați-vă voi, eu nu vreau să fac riduri. Soarele este dușmanul numărul 1 al pielii.

Eu, și acum, sunt dată cu cremă de protecție 50, peste tot. Și iarna, și în casă dacă stau, mă dau cu cremă cu factor de protecție. La mine nu există altfel, nu vreau să fac riduri. Am 30 de ani, totuși, o expresie trebuie să am, nu mă botoxez toată.

S-a scris că am acid hialuronic în buze. Trebuie să precizez: nu am așa ceva. Sunt buzată încă de când eram mică! Dar am un tatuaj roz, ca să pară că sunt dată tot timpul cu ruj.

Un artist care îți place?

Din afară îmi place foarte mult Shakira, sunt fanul ei, Arash sau Enrique Iglesias. Eu sunt foarte atentă la artiștii care transmit ceva atunci când cântă. Din România, e dificil… Îmi place foarte mult Emilian, e foarte talentat, atât ca și compozitor, cât și ca voce. Transmite, atunci când cântă, reușește să vibreze…