Interviu cu Raluca Dumitru. Totul despre controversele de la Bravo, ai stil și relația cu colegele sale: „Nu am cumpărat niciodată urmăritori sau like-uri”

Raluca Dumitru este una dintre cele mai carismatice și explozive concurente de la Bravo, ai stil. Fotomodelul care s-a remarcat în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021 a reușit să nu treacă neobservată nici în show-ul de modă de la Kanal D.

Prezența ei în platou naște aproape de fiecare dată o serie de controverse. Pe multe dintre acestea, bruneta l-a clarificat pentru FANATIK.

Raluca a vorbit despre relația cu colegele sale, cel mai notoriu conflict avându-l cu Amna, de la un loc de parcare, dar și despre zvonurile apărute în mediul online cum că și-ar fi cumpărat like-urile de pe Instagram ca să fie cât mai vizibilă.

ADVERTISEMENT

Raluca Dumitru de la Bravo, ai stil, împlinită pe plan personal: „De doi ani sunt într-o relație”

-Raluca, an nou, rezoluții noi? Cum ai început 2022?

Anul trecut a fost un an extraordinar pentru mine, mai ales că a existat propunerea de a fi parte din proiectul “Bravo, ai stil! Celebrities”. În ultimele luni ale lui 2021 am muncit foarte mult, m-am implicat în acest proiect. La sfârșitul anului mi-am luat o mica vacanță și am plecat în Egipt, alături de iubitul meu. Am început anul 2022 la plajă, cu mult soare, și sper ca 2022 să fie unul însorit, frumos, un an în care să revenim la o viață normală.

-Azi, când vorbim, este Ziua Internațională a cuvântului Mulțumesc (n.r. interviul a fost realizat pe 11 ianuarie). Cui spui cei mai adesea Mulțumesc și de ce?

ADVERTISEMENT

Cred că este unul dintre cuvintele pe care le folosesc cel mai des într-o zi. Mulțumesc ori de câte ori întâlnesc persoane cu o energie pozitivă, ceea ce, din fericire, se întâmplă foarte des, fie că îi întâlnesc la un magazin sau în piață. Însă, cel mai mult le mulțumesc părinților mei pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru modul în care m-au crescut, pentru că mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie pentru a deveni omul de astăzi. Și îi mulțumesc iubitului meu pentru că este lângă mine și mă sprijină în fiecare zi.

-Te vedem la Kanal D și nu putem să nu remarcăm ambiția pe care o afișezi la Bravo, ai stil. Profesional îți merge bine, pe plan personal cum te găsește noul an?

ADVERTISEMENT

Și pe plan personal îmi merge la fel de bine ca și pe cel profesional. Nu mai este un secret că de doi ani de zile sunt într-o relație cu un om

minunat. Sunt fericita, bărbatul de lângă mine îmi oferă liniștea de care am nevoie și mă susține foarte mult în ceea ce fac pe plan profesional.

De unde au pornit neînțelegerile cu fetele: „Treceam printr-o perioadă mai proastă”

-Îți lipsește ceva? Ce dorești pe plan personal în 2022?

În acest moment nu îmi lipsește nimic. Mă declar o femeie împlinită. Îmi doresc foarte mult să devin mamă și sunt convinsa că atunci când o să dorească Bunul Dumnezeu va apărea și un îngeraș în viața mea.

ADVERTISEMENT

-Revenind la Bravo, ai stil!, de unde au pornit neînțelegerile cu Amna? Doar de la locul de parcare sau a existat ceva în afară de asta?

Cu Amna mă cunosc de câțiva ani, este un artist minunat și o femeie pe care o respectă foarte mult. Nu am avut niciodată neînțelegeri cu ea. Am avut doar o discuție în contradictoriu pornind de la un loc de parcare. Eu treceam printr-o perioadă mai proastă, eram supărată și nervoasă din cu totul alte motive, dar asta nu este o scuză pentru reacția mea. Știu că atitudinea mea față de fetele din cadrul “Bravo, ai stil! Celebrities” a fost una greșită, mi-am cerut scuze față de ele și am trecut peste acest incident mai neplăcut.

ADVERTISEMENT

„E prea devreme să spun că sunt prietenă cu Viviana, Amna sau Rux”

-Cu care dintre fete te înțelegi cel mai bine? Ești sau nu prietenă cu Viviana Sposub?

Este prea devreme să spun că sunt prietenă cu Viviana, Amna, Adina, Melina, Rux sau cu oricare dintre colegiile mele de la “Bravo, ai stil! Celebrities”. Acest concurs, care este unul foarte intens și solicitant, ne-a apropiat și ne-a îndepărtat în zeci de situații. Au fost și momente fericite și tensionate. Sunt sigură că vom trai poate și mai intens următoarea perioadă. Cred că vom putea înțelege și vedea clar dacă s-au legat prietenii autentice intre noi doar după încheierea acestui concurs.

-Care este discursul/sfatul/critica/recomandarea primită din partea juraților pe care nu o vei uita?

Am primit multe sfaturi, dar și critici pentru ținutele pe care le-am avut. Am încercat să țin cont de tot ce au avut de comentat jurații, dar, în același timp în fiecare ținută pe care am purtat-o, am ținut să fie puțin și din stilul meu. Am învățat multe lucruri și îmi doresc să învăț în continuare de la Maurice Munteanu, și Tibi Clenci cât mai multe despre subtilitățile stilului pentru că mereu am fost pasionată de fashion.

„Urmăritorii mei sunt cât se poate de reali”

-Ai fost acuzată că ți-ai crescut comunitatea în social media plătind pentru like-uri/urmăritori… Sunt sau nu reali urmăritorii Ralucăi Dumitru?

În primul rând vreau să cer scuze comunității mele, urmăritorilor mei activi care mă susțin și sunt alături de mine. Stiu că pun suflet și trăiesc alături de mine tot ceea ce se întâmplă în “Bravo, ai stil! Celebrities”. Prin această informație eronată au fost descalificați, eforturile și susținerea lor nu au fost nici măcar luate în calcul, ceea ce nu este corect. Vreau să știe că îi remarc, apreciez, stiu și le mulțumesc fiecăruia în parte! Sunt oameni extremi de importanți și un suport real pentru mine!

Urmăritorii mei sunt cât se poate de reali și aș vrea să nu se lase descurajați de astfel de zvonuri. Succesul meu li se datorează și lor și sprijinul pe care-l primesc de la comunitatea mea este esențial pentru mine. este reală, nu am cumpărat niciodată urmăritori și nici like-uri. Acest zvon a pornit de la niste comentarii pe pagina de Instagram “Bravo, ai stil!” la o poză cu mine la care susținătorii mei comentau frumos la adresa mea.

Susținătorii altei concurente au făcut aceste comentarii că am plătit să se vorbească frumos despre mine sau că am făcut eu conturi false. Eu mi-am îndemnat susținătorii să nu jignească alte concurente și dacă își doresc să mă susțină pe mine în această competiție o pot face prin vot, dar și prin comentarii decente.

„Niciodată nu am fost sigură de mine legat de o ținută”

-Ai vreun ritual înainte de filmări?

Nu am niciun ritual înainte de filmare. Am emoții de fiecare dată când îmi prezint ținuta în fata juraților. Niciodată nu am fost sigură de mine legat de o ținută pe care urmează să o port în fața lor.

-Ce faci cu marele premiu de la Bravo, ai stil, dacă vei câștiga?

Nu m-am gândit încă la acest lucru. Îmi doresc să ajung în finală, ca orice altă concurentă. Dar este o competiție în care publicul decide și sper să fiu susținută. Am nevoie de voturile celor de acasă ca să pot căștiga și abia apoi pot să mă gândesc și ce fac cu marele premiu “Bravo ai stil! Celebrities”.