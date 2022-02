Interviu cu Ruxi, una dintre finalistele de la Bravo, ai stil: „Mi-a fost teamă de Maurice Munteanu”

Roxana Erdei, cunoscută publicului larg sub pseudonimul Ruxi Opulenta, a ajuns în finala Bravo, ai stil după un sezon în care a reușit să aducă în fața juraților și a telespectatorilor cele mai nebune ținute.

Ruxi a abordat aproape toate zonele stilistice posibile, motiv pentru care a primit mereu aprecieri. Începutul ei în competiție a fost unul timid, dar, în cele din urmă, s-a obișnuit cu atmosfera din platou și tot ce presupune munca în televiziune.

Influencerița a cărei carte, „Intoxicată”, a făcut furori se destăinuie în rândurile de mai jos.

Ruxi de la Bravo, ai stil și primul contact cu televiziunea: „Nu reacționez bine când sunt înconjurată de multă lume”

– Bună, Ruxi! Ce înseamnă pentru tine proiectul Bravo, ai stil?

“Bravo, ai stil!” este un proiect care m-a făcut să mă descopăr pe mine însămi, să îmi descopăr alte calități creative. Mi-am dat seama că pot face mai multe lucruri decât credeam. În acest proiect am trecut prin toate stările, de la oboseală, pentru că m-am implicat foarte mult în crearea momentelor și ținutelor mele, până la provocări creative, fizice, psihice. A fost un amalgam de stări, trăiri, situații, dar așa se face performanță.

-Cum a fost primul tău contact cu platoul și atmosfera din televiziune? E ceva ce ți-a rămas întipărit în minte până acum?

Eram deja obișnuită cu camera de luat vederi și nu am avut emoții. A fost ciudată atmosfera pentru mine, pentru că erau foarte mulți oameni și nu reacționez bine când sunt înconjurată de multă lume, mă bruiază, nu mă pot concentra. În primele ediții mi-a fost greu să mă concentrez.

Eu sunt obișnuită să lucrez într-un mediu mult mai restrâns. Dar partea bună este că acum m-am obișnuit să lucrez înconjurată de multă lume și să fac abstracție de ceea ce este în jurul meu.

„Aș putea să devin taximetrist după experiența Bravo, ai stil”

-Ești una dintre concurente, dacă nu chiar singura, care își compune ținutele fără să apeleze la stiliști. Cum arată o zi nebună din viața ta, de când te trezești până la sfârșitul zilei de filmări? Mai poți?

Aș putea să devin taximetrist după experiența “Bravo, ai stil!” , pentru că am fost tot timpul în mașină, am alergat să iau materiale, să cumpăr accesorii, să le duc la croitorie. Am stat foarte multe nopți în atelier, m-am implicat, am cusut ce puteam; decorațiuni pe ținute, accesorii. Aș repeta experiența, pentru că, oricât de greu ar fi, dacă ai în minte scopul pentru care ești acolo, greutățile trec mai ușor, nu le mai bagi în seamă. Aș mai participa la “Bravo, ai stil!” ca să fac ținute și mai șmechere, mai evoluate.

-Vorbind despre haine, există vreo ținută sau vreun obiect vestimentar pe care nu le-ai purta niciodată?

Am spus și în emisiune că nu aș purta, și nici n-am purtat, celebrii loafers care sunt acum la modă. Vestimentar am abordat cam toate stilurile, nu există ceva ce nu aș purta.

„Aș apela cu siguranță la operații estetice”

-Îți porți cu mândrie corpul și reușești să îți pui amprenta pe fiecare ținută, indiferent ce zonă ai aborda. Există, totuși, vreo parte a corpului de care să te simți nemulțumită? Ai apela la vreo operație estetică?

Mi se pare că am mini paranteze la picioare, dar nu sunt atât de evidente încât să mă complexeze. Mai nou nu mă mai deranjează nimic la corpul meu. Dar nu am avut timp să merg la sală deloc în aceste luni de “Bravo, ai stil!” și mă deranjează când port ceva fără mânecă și fac cu mâna că se mișcă ceva neplăcut în aceasta zonă. Însă voi remedia acest aspect. Dacă ar fi nevoie să modific ceva la corpul meu, aș apela cu siguranță la operații estetice. Momentan nu am ce să schimb, sunt mulțumită de cum arăt.

-Cum i-ai caracteriza într-un singur cuvânt pe jurații de la Bravo, ai stil? Ți-a fost de vreunul dintre ei teamă înainte să-i cunoști?

Raluca Bădulescu este rebelă, Maurice Munteanu este erudit, mega cult, Tibi Clenci este empatic. Mi-a fost teamă puțin de Maurice Munteanu, îl vedeam la televizor că putea fi dur în comentarii și m-am gândit că va mătura pe jos cu noi. Dar este în realitate un om foarte liniștit și blând.

Influencerița are de gând să scoată o a doua carte

-Cartea ta despre toxicitate a ajuns la inimile oamenilor, în special la femei. Mai scrii? Ai în pregătire vreun proiect asemănător?

Înainte să particip la “Bravo, ai stil” pregăteam a doua carte, dar nu am mai avut timp. O să plec după finală din țară să scriu această carte, să termin și acest proiect de suflet.

-Ce planuri ai după terminarea Bravo, ai stil? Ai vreun vis pe care vrei să-l vezi împlinit în 2022?

Vreau să public cea de-a doua carte și să plec câteva luni din țară ca să mă relaxez și să văd ce direcție voi urma în viață. Și intenționez să lansez o mini colecție capsulă. Am observat că ținutele în care am combinat piese masculine și feminine au fost foarte apreciate. Vreau să lansez o mini colecție cu piese masculine și feminine, must have în garderobă.

Ce ar face cu marele premiu dacă l-ar câștiga

– Poți să ne spui o persoană cunoscută din România, indiferent de domeniu, pe care o consideri fashion-icon?

Fără doar și poate Corina este prima care îmi vine în minte. A fost mereu în top nu doar ca look, dar este foarte talentată în abordarea anumitor stiluri. Nu este genul meu, dar ador ce face, are ceva aparte.

-Ce relație ai cu fetele de la Bravo, ai stil? Te simți apropiată de careva? Cu cine ai vrea să păstrezi legătura pe viitor?

O să păstrez relația cu majoritatea fetelor de la “Bravo, ai stil!”. Nu am devenit neapărat prietene, dar ne-am apropiat mult în această perioadă. Cu siguranță o să ne sunăm să mergem împreună să mâncăm sau la o piscină vara. Sunt genul de om care nu ține ranchiună și sunt foarte sociabilă.

– Ce ai face cu marele premiu dacă l-ai câștiga?

L-aș pune în cont. 🙂 Nu am un plan ce să fac cu marele premiu, dar voi folosi o parte să lansez colecția, să public cea de-a doua carte. Am cu siguranță ce să fac cu ei.

Finala competiției Bravo, ai stil are loc sâmbătă, 5 februarie 2022, de la ora 20:00, la Ruxi se va lupta în finală pentru premiul de 100.000 de lei și titlul de ”cea mai stilată femeie din România”. Celelalte concurente care au ajuns în această etapă a show-ului sunt Viviana Sposub, , Adina Halas și Bella Santiago.