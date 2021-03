Interviu cu Simona Hapciuc de la Survivor România: „Unii și-au permis să fie misogini datorită unor colege”

Simona Hapciuc de la Survivor România a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat în Republica Dominicană, misoginismul de care s-a lovit în echipa Faimoșilor, revederea emoționantă cu băiețelul ei Dimitrie, dar și pe cine vede câștigător al acestui concurs.

Actrița și antrenoarea de fitnes a cărei eliminare nu a lăsat pe nimeni indiferent a spus că pentru ea nu a fost un șoc atât de mare să supraviețuiască în condiții critice, fiind obișnuită cu greul.

Pentru Simona, lupta pentru supraviețuire a făcut parte din normal, căci în viața de zi cu zi ea este o adevărată luptătoare, iar toate experiențele prin care a trecut, mai ales că își crește singură copilul, au ajutat-o să fie extrem de puternică în acest reality-show.

Simona Hapciuc, interviu despre Survivor România… și nu numai

– Ești o supraviețuitoare încă dinainte de a participa la Survivor România, asta mai ales pentru faptul că îți crești singură copilul. Ce ai învățat din experiența din Republica Dominicană?

Eu am plecat din România cu ideea că merg la un concurs sportiv, dar de fapt este un concurs de strategie. Am învățat că Survivor România este un joc al strategiilor și că există anumite persoane care trec peste valori, dreptate și adevăr pentru a-și atinge scopul.

Există, însă, o lecție extraordinară cu care eu am plecat de la Survivor România, o știam dar mi-a fost repetată. Sunt implicată într-o asociație, Together for Humanity, care ajută oamenii bătrâni, le construim case și îi ajutăm pe copiii care trăiesc în condiții greu de imaginat.

Când eram în competiție și nu aveam ce să mâncăm mă gândeam la toate cazurile unde noi am dat o mână de ajutor, la copiii care nu au ce mânca, nu au un acoperiș deasupra capului. Am simțit o parte din viața lor și am înțeles că Dumnezeu vrea să mă ocup din ce în ce mai mult de acest proiect de suflet, mi-a arătat o parte din viața oamenilor cărora noi le întindem o mână în momentele grele.

Survivor România m-a învățat cât de important este să dăruiești și cât de mult contează un mic ajutor pentru cei care nu mai au aproape nimic.

„Nu mai știu ce înseamnă greutăți”

-Cum reușești să fii o supraviețuitoare în viața de zi cu zi? Cum reacționezi în fața greutăților? Te panichezi sau găsești imediat soluții?

În viața de zi cu zi eu nu mai știu ce înseamnă greutăți, pentru că nu știu prin ce aș mai putea trece ca să spun că îmi este greu. Cred că sunt atât de obișnuită cu greul că ar fi ciudat să nu-mi fie greu. Chiar și la Survivor România am fost printre singurele persoane care nu s-a plâns de foame, de condiții, de trasee. Pentru mine erau normale. Dacă este o problemă în care sunt implicată emoțional îmi este greu să găsesc soluții, pentru că am tendința de a nu gândi rațional. Dacă nu sunt implicată emoțional îmi este destul de ușor să rezolv o problemă.

-În concurs ai vorbit de câteva ori despre misoginism, iar pentru asta multe femei, mai ales dintre cele tinere, te-au aplaudat. De ce crezi că femeile sunt considerate în continuare inferioare bărbaților și cum putem scăpa de misoginism?

De misoginism vom scăpa când noi femeile nu vom mai accepta să fim considerate inferioare. La Survivor România unii și-au permis să fie mai misogini datorită comportamentului unor colege. Însă, important este și cum ne educam noi mamele copiii, pentru că un bărbat are primul exemplu în mama lui, observă cum se comportă ca femeie în societate și ca soție. Dacă mama va permite soțului să o trateze ca pe o ființă inferioară, copilul va înțelege că așa este normal să trateze o femeie. Dacă femeia va cere și va primi respect de la cei din jur, atunci copilul viitor bărbat va prelua aceste valori și când va deveni bărbat va respecta femeile. Cred că mai e nevoie de două generații până bărbații vor respecta mai mult femeile din viața lor.

„În momentul în care l-am văzut pe copilul meu, am realizat că ieșirea mea a avut un scop”

-Cum a fost revederea cu fiul tău, Dimitrie? Ai plâns? Care a fost prima bucurie pe care i-ai făcut-o după ce te-ai întors din Dominicană?

I-am cumpărat multă pizza, asta își dorea. Revederea a fost foarte frumoasă, aveam foarte multe emoții și Dimitrie la fel, îi spunea prietenei care l-a adus la aeroport că simte ceva în burtică. În momentul în care l-am văzut, deși eram întristată și supărată pentru că mi se părea nedrept că am ieșit din emisiune, am realizat că ieșirea mea a avut un scop.

– Pe cine vezi câștigător al competiției Survivor? Cine crezi că nu merită să ajungă în marea finală?

Câștigător l-aș vedea pe Marius Crăciun, are abilități sportive și este puternic din punct de vedere psihic, dacă nu va fi și el eliminat din motive sociale. Mi-ar plăcea să câștige și Jador, chiar dacă nu are aceleași abilități sportive.