Interviu cu Valeriu Iftime înainte de Dinamo – FC Botoșani: ”Istoricul este aproape imposibil să îl astupi și să îl faci curat”. Exclusiv

FC Botoșani e pe cai mari înainte de meciul din etapa a 9-a din Casa Pariurilor Liga 1 cu Dinamo de pe data de 19 septembrie, ora 19:00.

FANATIK a stat de vorbă cu Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, revelația din acest început de sezon, care și e la doar patru puncte de primul loc.

Valeriu Iftime, mesaj pentru Croitoru și jucători înainte de meciul cu Dinamo: „Trebuie să fim mai buni decât cu CFR Cluj”

a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre începutul de sezon senzațional al lui FC Botoșani, dar mai ales despre meciul cu Dinamo: „Noi fiind euforici și ei un pic mai înarmați, lucrurile vor fi destul de complicate pentru Botoșani. Am vorbit cu Marius și situația pare sub control, iar jucătorii pare că au înțeles că nu merg la București doar să facem un drum cu avionul”.

Boss-ul moldovenilor a uitat deja de victoria cu CFR Cluj și e de părere că FC Botoșani va trebui să joace și mai bine pentru a câștiga în Ștefan cel Mare: „Victoria cu CFR Cluj a trecut, gata. E clar că bucuria a fost imensă, dar totuși măsurată. Ne gândim la meciul cu Dinamo. Ca să câștigăm cu Dinamo trebuie să fim mai buni decât la meciul cu CFR Cluj.

Nu e vorba doar de trei puncte, ci de spectacolul pe care l-a făcut echipa. E foarte important că oamenii din Botoșani au încredere în fotbalul nostru și cei din țară care văd că noi jucăm și merităm să fim priviți câteodată. Cel mai important e cum jucăm, nu să câștigăm. A fost un meci încărcat cu de toate”.

Iftime: „Dinamo vine după un meci cu prea multe evenimente în defavoarea lor”

Valeriu Iftime consideră că Dinamo a fost dezavantajată de arbitraj la meciul cu FCSB, unde Steliano Filip a fost eliminat gratuit, așa cum , iar „câinii” au pierdut doi jucători cheie pentru meciul cu Botoșani.

„E adevărat că există un pic de euforie și stările astea sunt deloc cele mai bune înaintea unui meci precum cel cu Dinamo. Ei vin după un meci foarte prost, cu prea multe evenimente care au fost în defavoarea lor și asta îi poate motiva mai mult. Dar le lipsesc doi jucători importanți: Steliano Filip și Deian Sorescu”.

Patronul lui FC Botoșani a fost șocat de cotele la pariuri pentru acest meci, unde moldovenii au 1.55 pentru victorie, în timp ce Dinamo are o cotă uriașă pentru o echipă care joacă acasă, 6,30: „Dinamo nu e nici pe departe victimă sigură, deși la pariuri am văzut că suntem mari favoriți. Eu cred că Dinamo nu are cum să fie victimă sigură mai ales după un meci precum cel cu FCSB.

Acum au și niște fotbaliști cu experiență. Un meci se joacă cu inima și cu ambiția. La noi diferențele de valoare între fotbaliști nu sunt foarte mari. Nu sunt toți ca Ongenda să joace nativ, din talent. E vorba de efort colosal și muncă”.

FC Botoșani, performanțe cu salarii mai mici decât la Dinamo

FC Botoșani e pe locul al treilea cu 17 puncte, la egalitate cu Rapid, echipa de pe locul doi, deși bugetul de salarii al moldovenilor este mai mic decât cel al dinamoviștilor, care se află pe loc retrogradabil: „Meritul pentru aducerea jucătorilor e în primul rând al lui Marius. Să spunem că am creat eu conjunctura, dar eu nu îmi asum niciun merit. Recunosc că pe lângă faptul că este un foarte bun motivator, Marius mai are ceva special: are un ochi excepțional de bun la fotbaliști”.

Iftime a comentat și situația de la Dinamo și consideră că diferența la nivel de salarii nu este chiar atât de mare între cele două echipe: „Nu știu dacă la Dinamo sunt salarii mult mai mari decât la Botoșani. În primul rând trebuie să vedem salariile plătite. Nu facem un clasament al bogaților la câți bani spun că au. Eu zic că trebuie să facem la cât impozit plătesc. Și atunci vom vedea. E vorba de ce salarii primesc în timp, nu ce au în contract. Spaniolii aceia și-au primit vreun ban din contractele de 30 și ceva de mii de euro?”.

Omul de afaceri îl apreciază foarte mult pe antrenorul Marius Croitoru, care a fost de acord cu politica clubului de a se autofinanța prin vânzarea de jucători: „Marius Croitoru este cea mai bună soluție pentru Botoșani în momentul ăsta. Îmi convine cel mai mult și are tot ce trebuie, e adaptat și a înțeles nevoile clubului. E un tânăr care și-a asumat asta în niște condiții mai speciale: de a aduce fotbaliști, de a vinde și a încerca să producem bani ca să trăim”.

Valeriu Iftime crede că datoriile vechi ale lui Dinamo pot îngropa clubul: „E nevoie de o disciplină financiară feroce”

consideră că Dinamo poate fi un club solvabil de acum înainte, însă dacă se vor acumula în continuare datorii din urmă va fi foarte dificil să reziste: „E nevoie de o disciplină financiară feroce. Salariile eu cred că trebuie micșorate în fotbalul românesc pentru că producem din ce în ce mai puțin. Nu am discutat cu nimeni de la Dinamo pentru vreun jucător. Dinamo se poate redresa, dar istoricul lor este aproape imposibil să îl astupi și să îl faci curat.

La nivelul lor de implicare socială și suporteri poate funcționa de acum încolo ca un club sănătos, dar fără datoriile istorice. Datoriile istorice ar putea să omoare totul! Altfel se pare că nu se va ajunge nicăieri. O iau iar de la zero, muncesc patru-cinci ani și construiesc sănătos, apoi iar în insolvență. Nu știu dacă Nicolae Badea se implică, dar e un foarte serios”.

Iftime a recunoscut că nu l-ar fi dat afară pe Dario Bonetti, care a acceptat să vină la Dinamo într-un moment extrem de dificil, în care nimeni altcineva nu s-a înghesuit: „Eu nu aș fi dat afară un antrenor aflat în situația lui Dario Bonetti. Nu știu ce contract a avut el și ce condiții s-au pus acolo. Dar eu cred că nu demiți un antrenor după doar câteva meciuri. Trebuie să ai proiect, sănătate și echilibru, să nu critici după fiecare meci. Dinamo e în reconstrucție. Nu știu cât a înțeles domnul Bonetti din contractul cu Dinamo. E un club în insolvență, care trăiește periculos și e greu să gestionezi financiar un astfel de grup”.

Valeriu Iftime, despre capacitatea Botoșaniului de a prinde podiumul. De ce se teme că îl pierde gratis pe Ongenda

a admis că obiectivul echipei în acest sezon e accederea în playoff, însă nu se gândește că echipa sa se va bate la primele trei locuri în clasament: „În momentul ăsta vorbim doar de playoff și mai mult nu pot să spun. Asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți pentru mai mult. Locul doi-trei e o poziție conjuncturală”.

Patronul lui FC Botoșani are o filosofie despre fotbal extrem de interesantă și consideră că datoria echipei sale e în primul rând să îi facă fericiți pe spectatori și mai apoi să câștige: „Noi trebuie să facem meciuri spectacol și echipa să creeze o stare. Nu contează dacă bați cu 1-0 într-un meci anost. Le-am zis că sunt mai mulțumit dacă pierd cu 5-6! Asta înseamnă fotbalul. Lumea nu vine la stadion să vadă 1-0 chinuit”.

Iftime se teme că din iarnă ar putea să piardă gratis pe Ongenda, care nu s-a mai transferat în această vară și din iarnă va intra în ultimele șase luni de contract: „Ongenda joacă cel mai bun fotbal al său din ultimii doi-trei ani. Îmi povestea preparatorul fizic că are greutatea la fel ca atunci când juca cu Ibrahimovic la PSG. Se vede pe el că e activ și plin de energie. Mă va ajuta foarte mult. Problema e că mai are contract doar un an și dacă nu pleacă în iarnă cu niște bani va pleca liber”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru FANATIK.