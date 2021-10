Interviu cu Viviana Sposub de la Bravo, ai stil: „Tata nu a fost cel mai fericit când am ales calea televiziunii”

Viviana Sposub, una dintre concurentele-surpriză de la Bravo, ai stil Celebrities, și-a deschis sufletul pentru Fanatik. Vedeta a vorbit despre competiția la care s-a înhămat, dar și despre familia ei, despre care se știu puține lucruri.

Fosta asistentă de televiziune a intrat ambițioasă în concursul de modă de la Kanal D, în care se autodepășește pe zi ce trece.

Frumoasa brunetă ia această experiență ca pe o provocare uriașă și a reușit să demonstreze într-un timp scurt că își merită locul în această producție. Vedeta a făcut câteva dezvăluiri și despre sora ei mai puțin celebră și despre părinții ei.

Viviana Sposub de la Bravo, ai stil, confesiuni unice: „Prima dorință a fost să devin cântăreață”

Viviana ne-a spus că tatăl ei nu a fost tocmai încântat de faptul că a ales să facă treabă în lumea artistică și a televiziunii, dar odată cu trecerea timpului s-a obișnuit cu asta.

-Ești una din cele mai fresh apariții de la Bravo, ai stil și ai reușit să te faci remarcată încă de la prima ediție. Cum ai defini stilul tău?

Îți mulțumesc mult pentru complimentul făcut! Am venit în această competiție cu multă energie și dorință de muncă și cred că asta s-a simțit din primele clipe în care am pășit pe scenă. Scopul meu este acela de a lua contact cu o lume pe care nu am explorat-o îndeajuns până acum, și anume, cea a modei. Vreau să învăț cât mai multe în perioada aceasta, tocmai pentru a reuși să îmi conturez stilul.

-Ce visai să fii când erai mică și care din visele tale s-au îndeplinit?

De mică am avut înclinații artistice si am știut că voi ajunge ca adult să am o carieră pe scenă sau în televiziune. Prima dorință a fost să devin cântăreață pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu niște calități în acest sens, dar și cu o iubire imensă pentru muzică, de orice fel ar fi ea.

Crescând, am descoperit și plăcerea de a vorbi cu publicul, de a spune povești, sau de a dezbate anumite subiecte și a răsărit în mine dorința de a fi prezentatoare. Am filmări cu mine cum îi luam interviu tatălui meu, prezentam știri inventate sau emisiuni de cultură generală prin casă. Apoi am decis că acesta vreau să fie parcursul meu si am muncit pentru a-mi atinge visul.

Vedeta este mai apropiată de mama ei: „Tata nu a fost cel mai feriit că am ales să urmez calea televiziunii”

-Ce fel de relație ai cu părinții tăi? Ce poți să ne spui despre cei care te-au crescut?

Sunt un copil norocos! M-am bucurat de susținerea părinților mei în orice capitol sau proiect din viața mea. Recunosc că am o relație mai apropiată cu mama si mă sfătuiesc cu ea in toate privintele, mai ales când vine vorba de decizii profesionale.

Încă de când aveam 6 ani m-a însoțit la toate spectacolele și concursurile, m-a îndrumat în toată cariera și știe foarte bine de ce sunt în stare și ce obiective îmi doresc să ating. Tata nu cred că a fost cel mai fericit când am ales să urmez calea artistică si cea a televiziunii.

El este o fire mult mai pragmatică. Dar cu toate astea, îl simt extrem de mândru de toate realizările mele. Chiar acum câteva zile m-a sunat si mi-a mărturisit că a urmărit “Bravo, ai stil!” și că îi place foarte mult de mine în acest format. Mi-a spus că se vede că am crescut, că îmi susțin foarte bine punctul de vedere și m-a sfătuit să rămân la fel de fermă pe poziție.

Cu ce se ocupă sora Vivianei

-Știm că ai o soră mai mare cu 8 ani decât tine. Ea nu este tentată de lumea televiziunii? Cum vă înțelegeți?

Frumoasa si deșteapta mea soră seamănă foarte mult cu tata. Eu si mama suntem artistele, Bianca si tata sunt pragmaticii. Ea lucrează în IT, deși nu ai bănui la prima vedere, și se descurcă de minune. Cu siguranță că se bucură când are ocazia să mă însoțească într-o emisiune sau când mai găsește un articol simpatic despre ea în presă.

Este un lucru nou și diferit pentru ea. Dar apoi revine la calculatorul ei și își continuă treaba. Ne înțelegem foarte bine de când suntem femei adulte și ne susținem. De curând s-a mutat în București pentru a fi mai aproape una de cealaltă și pentru a reuși să ne vedem mai des decât 1-2 ori pe an, așa cum se întâmpla înainte.

„Nici măcar 50% din ce apare în presă nu sunt informații veridice”

-Reușești să îți menții o imagine aproape perfectă, însă de-a lungul timpului presa de scandal te-a implicat în diferite subiecte cu care poate că nu aveai nicio legătură. Ce din ce s-a scris te-a deranjat cel mai mult?

Nu reușesc să îmi mențin imaginea perfectă, pentru că nu încerc să fac asta. Dacă am o imagine bună este pentru că sunt un om care vine în fața publicului cu lucruri și proiecte frumoase, cu energie bună, cu zâmbet și cu dragoste. În ultimul an, orice pas pe care l-am făcut a apărut în presă.

Cu ideea asta am început să mă obișnuiesc, dar faptul că nici măcar 50% din ce apare în presă nu sunt informații veridice mă întristează. Și din acest motiv, multe lucruri care apar sunt deranjante sau dureroase, dar voi continua să îmi trăiesc viața la fel de frumos și să îi las pe oameni să scrie sau să vorbească așa cum consideră ei că este bine. Noaptea mă pun în pat lângă , nu lângă gurile rele, așa că pot trăi cu asta.

„Îmi vine să plâng când sunt pusă la zid de celelalte concurente”

-Ce ți se pare cel mai greu în competiția Bravo, ai stil?

Să îmi controlez emoțiile. Și mă refer în principal la cele negative. Sunt multe momente tensionate în această competiție. Și, deși mă consider un om echilibrat, sunt totuși o femeie… din Moldova. 🙂 Mă enervez când mi se întâmplă nedreptăți, îmi vine să plâng când sunt pusă la zid de celelalte concurente și atunci sunt într-o continuă luptă cu mine și cu sentimentele mele.

Încerc să îmi păstrez calmul și să transmit doar energie bună, dar nu pot să nu mă las influențată de ce se întâmplă în jurul meu. Totuși, cred că e un lucru bun! Suntem într-un , iar faptul că sunt învăluită de sentimente și emoții denotă că sunt reală.

-Care este juratul tău preferat?

Depinde de zi! Îi iubesc din suflet pe toți și îmi sunt extrem de dragi. Sunt niște oameni de la care am atâtea de învățat, nu doar din punct de vedere profesional. Au personalități mișto care mă încarcă cu energie la fiecare filmare. Dar cum factorul emoțional este unul extrem de important în această competiție, am câte un preferat în funcție de zi, sau mai bine spus, de steluță.

De ce a renunțat la pian

-Ești pasionată de pian, lucru pe care îl știe puțină lume. Te-ai gândit să faci carieră în muzică?

Am studiat pianul la Liceul de Artă din Botoșani, dar tocmai pentru că nu am fost pasionată, am ales să nu mai continui în această direcție. Iubesc muzica și mi-aș dori să îmi folosesc vocea pentru a exprima acest fapt. Și, deși nu s-a concretizat nimic până în prezent, poate voi avea ocazia să îmi îndeplinesc și visul de a cânta full time. Deocamdată lucrez si mă bucur de cariera mea în televiziune, dar sunt deschisă pentru noi proiecte.

-Ce mesaj ai să le transmiți tinerelor care vor să facă o carieră în televiziune?

Să muncească, să învețe, să se perfecționeze și să nu deznădăjduiască. Primesc multe mesaje de la tinere care îmi cer sfaturi pentru a reuși în acest domeniu. Le povestesc cu drag parcursul meu, însă le explic că rețeta perfectă nu există. Sau poate există, dar e diferită pentru fiecare persoană în parte. La mine nu a fost o întâmplare cariera în televiziune.

Am muncit de mi-au sărit capacele! Si pe lângă facultate, cursurile de prezentator, orele de practică prin televiziuni, am reprezentat un atuu sau mai, bine spus, un as în mânecă. Aveam deja experiența zecilor de spectacole pe care le-am prezentat începând de la vârsta de 13 ani.

Aproape fiecare eveniment, festival, concurs sau spectacol din Botoșani m-a avut pe scenă în calitate de prezentator. Și abia acum am înțeles cât de mult m-au ajutat acele experiențe în activitatea pe care o desfășor acum.