Interviu de suflet cu Ovidiu Komornyik, chiar de ziua lui! La 54 de ani, marele artist face dezvăluiri despre familie, afacere și bani!

Ovidiu Komornyik a văzut lumina zile pe 29 ianuarie 1969, la Dej. Acesta a primit recunoașterea atât ca și cântăreț, dar și ca textier și compozitor de muzică ușoară. Festivalul de la Mamaia i-a fost rampa de lansare în 1990, după acel an primind numeroase premii la alte competiții de renume din România. Chiar de ziua lui, marele artist a oferit un interviu, în exclusivitate pentru FANATIK, dezvăluind cele mai de preț planuri de viitor, dar și picanterii din viața de cuplu, alături de femeia cu care trăiește de peste 30 de ani.

Ovidiu Komornyik, la 54 de ani, se ”dezbracă” de secrete

Unul dintre cei mai apreciați oameni ai României, . Creațiile lui au fost fredonate de întreaga populație a țării, însă, despre viața din spatele scenei foarte rar a povestit.

Prezent la evenimentul de lansare al celor două cărți ale Narcisei Suciu, marele compozitor și-a deschis sufletul și ne-a dezvăluit care este secretul unei căsnicii de peste 30 de ani, 34 mai exact, dar și care este adevărul despre afacerea de la malul mării, despre care, în urmă cu puțin timp s-a zvonit că ar fi pe minus, fiind nevoit să vină cu bani de acasă.

În materialul de mai jos veți găsi și confesiuni emoționante făcute de care i-au măcinat sufletul în cei 54 de ani. De asemenea, planurile pentru 2023 și cariera muzicală este adusă în discuție.

Secretul unei căsnicii de peste trei decenii: ”Dacă vrei să ai timp pentru partener, ai!”

– Ați fost tot timpul o prezență discretă, despre care s-a scris foarte puțin, spre deloc. Ce v-a determinat să luați o asemenea decizie de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră?

Am fost o prezență discretă pentru că nu mi-a plăcut să mă dau mare în gara mică. Eu am altă educație. Vin din Ardeal. Acolo se merge la școală de la șapte ani. Este foarte important ca primii ani să-i petreci acasă, cu părinții și să înveți ce e bine și ce este rău.

– Cum reușiți să fiți Ovidiu Komornyik cântărețul, compozitorul, dar și afaceristul? Iar pe lângă asta, mai aveți timp și de soție?

Noi îmbinăm utilul cu plăcutul. Dacă avem un concert, de exemplu, cum am fost în Spania, am avut două evenimente. După aceea, am mai stat împreună cu soția mea, ne-am relaxat. Dacă vrei să ai timp pentru partener, ai! După 50 de ani vezi un pic altfel lucrurile și, slavă Domnului, în afară de faptul că mai avem și un business de care ne ocupăm, și, care vara ne cam ia aproape 80% din timp, în rest suntem mai liberi.

”Dacă eu cumva, dintr-o eroare nu am fost atent, nici ea nu este și automat înțeleg care este situația”

– Gesturile romantice și micile atenții sunt secretul căsniciei dumneavoastră?

Soția mea este cea mai bună prietenă a mea. Normal că sunt atent cu ea. La rândul ei este atentă. Dacă eu cumva, dintr-o eroare nu am fost atent, nici ea nu este și automat înțeleg care este situația (n.r. râde). Există o relație extraordinară, de 34 de ani. Voi acum spuneți ”pa” imediat într-o relație pentru că nu mai este echilibrul pe care noi l-am avut. Voi nu mai trăiți aceleași lucruri pe care noi le-am trăit într-o stabilitate, într-o armonie.

– Care credeți că este motivul separărilor tot mai dese în cuplurile din noua generație?

Ce se întâmplă, mai ales cu puștii și cu generația asta care văd cu totul altfel lucrurile. Este un dezastru general. Sau, poate așa trebuie să fie, nici nu știu. Nu zic că este rău sau că este bine, habar nu am. Poate sunt pregătiți pentru ceea ce urmează să se întâmple în lume. Eu văd că de la an la an ne degradăm, alții zic că evoluăm. Fiecare vede în felul lui, dar cert este că eu nu mă mai regăsesc în multe lucruri și atunci este normal să-ți creezi tu o atmosferă în care să te simți bine, în care să te înconjori de oameni cu care ai aceleași subiecte și cu care să poți discuta aceleași lucruri, decât să pierzi timpul. Fiecare vede altfel.

Cum a reușit celebrul interpret să reziste atâția ani în domeniu HoReCa

– Schimbând registrul, s-a tot scris în presă despre afacerea pe care o dețineți. Este greu să reușești în domeniu hotelier?

Acolo trebuie să te implici, că dacă nu o faci, nu reușești să faci nimic. Secretul unei afaceri este, în primul rând, să fii tu cinstit cu cei care îți calcă pragul. Dacă tu ești cinstit cu ei, nu ai cum să dai greș. Dacă tu vrei să iei într-o vară cât ar trebui să iei în două veri și să nu investești nimic, atunci clientul simte lucrul acesta și te lasă. Își cam vede de treaba lui. Afacerea o avem de 10 ani.

Atâta timp cât există chimie între client și cel care gestionează, că asta se întâmplă. Se leagă prietenii, inclusiv între clienți. Își programează concediile în funcție unii de alții. Se vizitează în timpul anului. S-a creat o poveste acolo. Este o chestie foarte mică, nu este o locație industrială. Avem 18 camere. Capacitatea este redusă și se văd, se leagă ușor prietenii. Sunt 50 de oameni.

Afacerea de la malul mării, pe plus sau pe minus pentru Ovidiu Komornyik

– Rentează din punct de vedere financiar un astfel de business? Vă gândiți să vă extindeți?

Nu mai extindem acest business pentru că este dificil. Nu neapărat cu nu rentează financiar, dar, atâta timp cât lucrurile le faci cu simț de răspundere și nu găsești personal care să se implice, atunci nu are sens să îți distrugi tu sănătatea. Pentru că avem o viață și atunci este mai bine să te ocupi de cât ai, să te întinzi atât cât ai pătura. Așa este cel mai corect.

– Până la acestă afacere, ați mai încercat să faceți bani și din altceva în afară de muzică?

Am mai avut și alte afaceri, că până la 54 de ani nu am trecut ca Vodă prin lobodă prin viața asta. Am făcut tot felul de minuni, dar asta este ceva de suflet. De fapt nici nu a pornit de la ideea de afacere. A pornit mai mult de la ideea că eram tot mai des la evenimente pe malul mării, hai să facem și ceva dacă tot stăm acolo. Slavă Domnului, acum merge treaba!

Ovidiu Komornyik, trădări și regrete la ceas aniversar

– V-au ajutat sfaturile părinților să faceți față grelelor încercări întâmpinate în cei 54 de ani?

Am multe sfaturi primite de la părinții mei care mi-au fost folositoare, însă, acum nu mai corespund cu ce se întâmplă în ziua de astăzi. Tehnologia a avansat atât de rapid, iar informația a ajuns să distrugă caractere, creiere. Au apărut tot felul de gândiri și normal că se ajunge, unde se ajunge. Nu știu dacă este bine sau rău, iar zic asta. Așa văd din punctul meu de vedere, nu zic că am dreptate.

– Ați fost dezamăgit de oamenii din jur sau de prietenii pe care îi vedeați apropiați sufletului?

Am avut și eu parte, ca orice om, de prietenii false. Să nu credeți că am fost ferit de asta. Nu știu cât de dureros a fost, dar s-au întâmplat multe în viața fiecăruia dintre noi. Problema este că, atâta timp cât omul acela a greșit, înseamnă că nu avea ce căuta în viața ta. Și atunci tu ești vinovat, nu el. Nu ai văzut cum trebuie lucrurile.

– Regretați vreo decizie pe care ați luat-o de-a lungul vieții?

Nu regret nimic pentru că, fiecare lucru care mi s-a întâmplat, chiar și cele negative, au fost o lecție pe care am învățat-o și am înțeles că nu mai trebuie repetată. Uneori le mai repeți fără să-și dai seama, dar nu mai suferi atât de mult.

Care sunt planurile marelui compozitor la 54 de ani?

– Suntem în prima lună a noului an. Aveți o listă de obiective pentru 2023?

2023 vine cu multă muncă, cu repetiții cu trupa mea. Din februarie începem și noi să mai plecăm. Avem evenimente cu ocazia zilelor de Valentines Day, de Dragobete și după aceea de pe întâi până pe opt iar se anunță o serie de concerte închinate sărbătorilor frumoase de primăvară.

Mai colaborez și pe parte de compoziție cu colegii mei. Am mai scris piese, urmează să le finalizăm. Vom lansa cât de curând câteva cântece în premieră. Sperăm să le placă celor care ne iubesc muzica și care ne cunosc de vreo 30 și ceva de ani.

– A fost mai grea mobilizarea publicului după cei aproape trei ani de pandemie?

Nu pot spune că a fost mai greu să ne revenim după toată perioada de pandemie, pentru că cei care ne ascultă nu au cum să ne uite în doar doi-trei ani. Din contră, au fost foarte disperați când se dă drumul ca să ne întâlnim din nou.