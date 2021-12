Ducu Bertzi, despre muzică, viață și Crăciun: ”Treaba asta îți dă putere să treci peste toate nenorocirile”

Ducu Bertzi a vorbit, pentru FANATIK, despre ce se petrece, acum, în lumea muzicii pe care, ani la rândul, a reprezentat-o la nivel de folk. Și chiar dacă, din cauza pandemiei, lucrurile au fost mai dificile, bucuria de a cânta a rămas aceeași.

Ducu Bertzi: ”Lumea are nevoie de muzică”

– Cum şi pe unde, pe care cărări muzicale și profesionale mai umblaţi?

Ei, în ultima perioada s-au împuținat cărările muzicale! Profesional îmi continui activitatea de realizator radio la Radio România Actualități, am făcut, în noiembrie, 24 de ani de când realizez – fără întrerupere – emisiunea “Omul cu chitara”, și desigur, în măsură posibilităților, susțin concerte. Acum, în decembrie, sunt mai multe pe specific de iarnă – colinde – și mă bucur că sunt solicitat, lumea are nevoie de muzică și mai ales de colinde în această perioadă.

– Credeți că, la ora actuală, mai există un public tânăr care iubeşte piesele vechi, muzica veche, piesele de cenaclu, de ?

Da, există un public tânăr – comparativ cu vârsta mea – care iubește folkul, cunoaște piesele vechi de la părinți, foarte mulți au învățat cântecele de acum douăzeci -treizeci de ani. Eu merg mult în cluburi unde se țin concerte și acolo publicul este preponderent în jurul vârstei de 30-40 de ani. Toți îmi știu piesele și asta pentru mine este reconfortant și surprinzător!

Artistul pregătește un nou album: “Financiar nu e nici o treabă”

– Multă lume așteaptă un material discografic nou semnat Ducu Bertzi. Când ne putem aștepta la un disc?

Și eu aștept materialul nou! Mă pornisem anul trecut în ianuarie să lucrez la noul album, m-am retras zece zile la o pensiune de poveste la Vama Buzăului, a fost o perioada productivă! Urma să revin cu prietenii mei să stăm acolo și să repetăm, să “intrăm” în atmosfera pieselor, și apoi la studio. A căzut totul, ne-au închis în casă, în studio nu mai puteam intra, am reușit printre picături să finaliz doar o piesă – “Ziua ta”- la care am adaptat și textul la vremurile pe care le trăim. Oricum, anul 2020 a fost un an pierdut! S-au schimbat multe și efectiv mi-a fost greu să reintru în atmosfera necesară pentru a finaliza albumul.

– Mai merită să scoateți un album nou în 2021-2022?

Merită să scoți un album pentru cei care sunt colecționari și fiindcă este o carte de vizită a momentului. Financiar nu e nici o treaba. Doar cheltuieli. Dar merită făcute!

– Cum faceți, acum, playlist-ul unui concert?

Playlist-ul îl fac în funcție de concert! Așa m-am obișnuit, știu că trebuie să includ câteva piese de bază, restul în funcție de public, de atmosferă, de starea mea din concert. Lucrez cu oameni profesioniști alături, ei știu toate piesele așa că se pliază după mine.

La fel făcea și Moțu Pittiș, de aceea colaborarea cu el a fost o poveste frumoasă. Dacă ții cont de public și te adaptezi din mers, concertul iese foarte bine! Pe parcursul unui concert multe se pot întâmpla așa că e cel mai bine să “te joci”!

Ducu Bertzi, afectat de pandemie: ”Un dezastru”

– Cum a fost această perioadă, cea a pandemiei, pentru dumneavoastră? Profesional vorbind…

Am mai spus-o, un dezastru! Sentimente contradictorii, de frustrare, de teamă, îngrijorare când îți vezi colegii, prietenii, bolnavi, apoi contactul cu un public la care să nu le vezi chipurile, care încearcă să cânte cu tine prin masca, nu e deloc ușor. Am trăit și trăiesc stări pe care nu credeam să le apuc vreodată!

Singurul lucru răvășitor a fost însă bucuria din ochii lor că au revenit pentru un moment la viață normală. Peste tot am simțit asta, iar vara pe terase era , să cânte, să reînvie! Mergeam în orașe (Brașov, Giurgiu, Rm.Vâlcea, Sighet, Alba Iulia, Sebeș, Tg.Jiu, etc.) și toți îmi spuneau că e primul concert după 6-8 luni din orașul lor!

La București, tot așa a fost, trebuia să anulăm concertul, am zis nu, așteptăm. Cum prefectul a dat drumul la concerte în 24 de ore s-au vândut toate biletele, iar a doua zi am cântat! A fost primul concert desfășurat în București din toamna lui 2020 și până în luna mai! Nu mai aveau scaune și mese, atâta lume a fost. Ei, treaba asta îți da putere să treci peste toate nenorocirile.

Ducu Bertzi, despre folk și public

– Aveți o carieră cu vechime în spate… Ați avut, vreodată, impresia că sunteți uitat de o parte a publicului?

Sigur că am avut momente în care îmi puneam astfel de întrebări, dar au fost scurte și m-am înșelat. Publicul nu te uită, ba chiar ține minte mai multe decât poți tu! Și cum spuneam mai sus, dacă generația mea a făcut un pas în spate (vorbesc de spectatori) au venit generațiile următoare. Când văd oameni de 30-35 de ani care cântă “Floare de colț”, cântec compus acum 33 de ani, sau “Și de-ar fi” – care are și el vreo 35 de ani -, ce să mai spun?

Știi care cred că e secretul să nu fi uitat? Să nu-i trădezi niciodată, să cânți cu inima deschisă, să transmiți emoția, și, desigur, să mergi acolo unde ești chemat fără mofturi, condiții imposibile,etc. Când oamenii au nevoie de tine trebuie să le răspunzi, să fii lângă ei.

– Dacă ar fi să vorbiți de copilărie, ce amintire este cea mai de preț?

Joacaă cu prietenii! Aveam spații nelimitate în care ne desfășurăm și uitam că trebuie să merg la masă, aceea libertate fără constrângeri. Plus bucuria de a înțelege fiecare schimbare de anotimp. Sighetul nu era deloc vesel în perioada copilăriei mele, dar nu am simțit acest lucru. Am avut o copilărie frumoasă, aș putea vorbi ore în șir despre ce înseamnă asta.

Amintiri de Crăciun cu Ducu Bertzi

– Cum erau Crăciunurile în copilărie?

De Crăciun, sigur, ne pregăteam să mergem la colindat, aveam unde, Slavă Domnului!, dar cel mai fabulous moment era apariția bradului în casă și colindele cântate în preajma lui.

– Dacă ar fi să vă amintiți un Crăciun din copilăria copiilor, care ar fi acela? Ce cadouri le-ați lăsat sub brad?

Crăciunul din ’89. Făcusem rost de brad, am plecat de la fabrică să îl iau și m-am intersectat cu coloane de muncitori care erau scoși la mitingul celebru de susținere a lui Ceaușescu. Eu cu bradul în Dacie, în sens invers. Știam de dimineață că se va merge la miting, dar i-am spus șefului meu că eu nu merg și că trebuie să-mi iau bradul. Seara am ajuns cu Theo la Inter, pe peluza din față Teatrului, unde am stat până noaptea târziu și cantam “Deșteaptă-te române” și alte cântece de țară. ”Deșteaptă-te române” se cântase prima oară în Cenaclul Flacăra, acum îl cânta toate Piața Universității.

Pe scurt, brad am avut, dar nu am avut nici un cadou sub brad pentru copii. Nu apucasem să luăm. Maura avea 6 ani și jumătate, Rareș era mic, avea 6 luni. A fost un Crăciun răscolitor pentru toți, cu împușcături în zona, până în 25, atunci când totul s-a liniștit, conform celor stabilite.

– Când v-ați dat seama că aveți talent la muzică?

Cred că atunci când am luat primul premiu, prima recunoaștere, pe la 17 sau18 ani. Dar nici atunci nu eram sigur că am ceva talent. Asta a venit treptat și mereu mă întreb dacă o fi așa!

Ce spune despre familie și secretul unei căsnicii de 32 de ani

– Sunteți căsătorit de 32 de ani! Cum și când ați decis să vă întemeiați o familie? Erați, totuși, un cuceritor în vremurile de dinaintea soției dvs….

Mă cam plictisisem să le duc eu pe toate. Simțeam nevoia să împart cu cineva și bunele și relele. Îmi trăisem din plin viață, era momentul să fac și acest pas spre o căsnicie.

– Vă amintiți momentul cererii în căsătorie?

Da. A fost emoționant.

– Care este secretul unei căsătorii de lungă durată, a unei relații fără mari probleme?

Comunicarea permanentă. Dacă nu există comunicare, e complicat într-o relație. Și faptul că toate cele, bune, rele, se discutau în familie. Toți auzeau, fiecare își dădea cu părerea. Cred că asta contează.

Ducu Bertzi, despre copii, cu umor: ”La ofertă `Doi într-unul`”

– Aveți copii, unul biologic, altul de suflet. Cum a fost să îi creșteți? Cum vă considerați, ca tată?

Nu mi-a fost foarte greu fiindcă noi întotdeauna ne-am împărțit sarcinile casei, iar copii cred că au crescut frumos. E adevărat că au fost perioade în care îmi simțeau lipsa, fiind plecat în turnee, că nu eram nicicând cu ei duminica, o zi importantă într-o familie (și mă simt vinovat pentru asta), dar ei au înțeles și mai ales Theodora (soția artistului Ducu Bertzi, n.red.) m-a sprijinit în acest sens.

Eu nu am făcut diferența niciodată între Maura și Rareș, mi-a plăcut cum zice Maura acum, că e la modă, că tata ne-a luat la oferta ”Doi într-unul”. Era să spun că mă consider un tată fericit, dar știi cum e: când sunt mici, probleme mici, când sunt mari, probleme mari. Un tată mereu se îngrijorează de cei fac copiii indiferent cât de mari sunt și ce fac. Nu știam de această ”povară”, dar am aflat cu timpul. Sunt, până la urmă, un tată împlinit, cu doi copii și cu doi nepoți!

– Ați fost implicat si politic. Cum vedeți lucrurile, acum? Ce ați putea să spuneți despre ce se petrece în PNL, despre alianța cu PSD, despre debarcarea lui Ludovic Orban…

Am fost implicat politic și eu, dar mai ales Theodora, care fost și deputata PNL-Aripa Tânără în anii ’90. Am cunoscut foarte mulți oameni politici, de mare valoare, am avut cu majoritatea o relație extrem de cordial, chiar prietenoasă cu unii, ne mai vedem la diferite ocazii, comemorări, dar despre situația actuală,despre foști și actuali președinți: No comment.