Interviu emoționant cu fiul și fratele lui Didi Prodan la 10 ani de la moartea sa: „Zâmbetul Generației de Aur e cea mai bună descriere pentru el”

ADVERTISEMENT

Data de 16 noiembrie va rămâne cu siguranță una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului românesc, dar . FANATIK a realizat un material cu totul și cu totul special la 10 ani distanță de la trecerea în neființă a celui mai iubit jucător din Generația de Aur.

Răzvan Prodan, fiul lui Didi, interviu tulburător pentru Fanatik

Răzvan, se împlinesc 10 ani de când tatăl tău, Didi Prodan, a plecat dintre noi..

– Am venit la București și voi merge la mormântul tatălui meu alături de mama și de iubita mea. . Ne vom vizita și familia apoi. Suntem în legătură și cu foștii colegi, mama mai vorbește cu soțiile lor.

ADVERTISEMENT

Care e prima amintire care îți vine în minte când te gândești la tatăl tău?

– Nu voi uita niciodată prima finală Champions League la care am fost împreună în 2010, când a câștigat Cristi Chivu cu Inter în fața lui Bayern Munchen, 2-0 la Madrid, pe Santiago Bernabeu. Am fost împreună cu Ionuț Lupescu și Belodedici. Mi-a spus ulterior Chivu că și-a uitat casca în cupă. El de-abia revenise după accidentul grav.

Didi Prodan, moștenire importantă pentru fiul său

Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la Didi Prodan?

– Să am coloană vertebrală. E de departe cel mai important. Să am niște principii bine stabilite și tot timpul să mă ghidez după ele.

ADVERTISEMENT

Crezi că tata ar fi fost dezamăgit de situația în care a ajuns fotbalul românesc?

– Cu siguranță. El a fost printre primii, care singurul la momentul respectiv care a tras un semnal de alarmă și a spus că trebuie schimbat ceva. Clar ar fi încercat din răsputeri să schimbe ceva.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Didi Prodan tocmai a renunțat la fotbal la doar 26 de ani

Ți-a transmis și ție dragostea pentru fotbal?

– Da, am încercat să realizez și eu ceva, dar din păcate nu am reușit. Eu am fost cel care mi-am dorit să joc fotbal și primii pași i-am făcut cu mingea la picior. Eu cred că am avut-o în sânge, așa mi-a transmis prin ADN.

ADVERTISEMENT

Te gândești să renunți la fotbal?

– Da, l-am trecut în plan secund și voi mai juca doar de plăcere la Olimpia Satu Mare. Am ajuns într-un punct în care nu aveam nicio speranță că mai pot ajunge la un nivel bun. Mai fac așa de mișcare, de plăcere. Nu cred că este dezamăgit de treaba asta și orice aș face el ar fi rămas același. Nu cred că ar fi fost nici dezamăgit, nici fericit.

Răzvan Prodan, copleșit de emoții și de dorul tatălui său

Ce înseamnă pentru tine faptul că Didi Prodan era numit „zâmbetul Generației de Aur”?

– Nici nu știu cum pot descrie în cuvinte acest lucru. Cred că asta e descrierea lui întru-totul. Era persoana care te făcea să uiți de orice problemă cu o glumă sau o poveste se ștergea totul cu buretele.

ADVERTISEMENT

Răzvan, cât de greu a fost pentru tine? Aveai doar 16 ani când s-a întâmplat această tragedie.

– Nu a fost deloc ușor. Fotbalul m-a ajutat foarte mult și când eram la antrenamente sau la meciuri uitam de orice problemă. Cred că prin spiritul lui mi-a insuflat să fiu stâlpul și să am grijă de mama și de sora mea.

Amintirea care nu va muri niciodată

De ce era cel mai mândru că a realizat?

– De mine și de sora mea. Peste orice altă performanță din fotbal.

Care e cea mai frumoasă amintire din copilărie legată de Didi Prodan?

– Când ne jucam împreună fotbal. Cele mai distractive momente erau atunci. Făceam un pariu cine dă mingea în nu știu ce loc sau încercam să trec cu mingea de el. Nu mă lua deloc ușor și încerca să mă călească. Sunt foarte multe amintiri, vacanțele pe care le-am făcut împreună.

Dacă ai putea să îl mai vezi pe tata o dată ce ai vrea să faceți?

– Să stăm la o masă așa cum îi plăcea și să povestim de toate, așa cum îi plăcea lui.

Ciprian Prodan, fratele cel mic al lui Didi, interviu emoționant pentru Fanatik: „M-a motivat să ajung și eu fotbalist”

Ciprian Prodan a fost extrem de apropiat de Didi Prodan, pe care l-a văzut tot timpul ca pe un adevărat model. Chiar și după 10 ani, durerea rămâne aceeași, iar lacrimile cu greu se opresc în timpul interviului.

Ciprian, chiar nu a fost nimeni care să spună ceva negativ despre Didi Prodan? A fost iubit de toată lumea?

– Da, era un tip care era tot timpul vesel, îi plăcea caterinca și chiar dacă erai supărat îți aducea zâmbetul pe buze. Știa să se facă plăcut în orice context. Foarte haios și glumeț.

Didi Prodan, fratele protector

Cum a fost să îl aveți ca frate? Ca fotbalist îl știe toată lumea.

– A avut grijă de mine pentru că era cu 7 ani mai mare și mi-a insuflat și dragostea pentru fotbal. Normal, fiind o diferență mai mare de vârstă ne-am apropiat mai mult când aveam 17-18 ani. A avut grijă de mine când eram mic și nu exista zi să nu vorbim de 5-6 ori pe zi. Când auzea un banc nou mă suna și eu la fel pe el. A fost o legătură foarte strânsă.

Vă vine să credeți că au trecut 10 ani de când nu mai e?

– Da, e incredibil cât de repede au trecut. Îmi e foarte greu și mie să vorbesc pentru că totul s-a întâmplat atât de repede. Înainte am stat o săptămână cu el la București, mai făceam o caterincă la șpriț. Am plecat și a doua zi a trebuit să mă întorc că s-a întâmplat. Doamne Dumnezeule, nici nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat! A fost fulgerător, dar nu avem ce face, trebuie să mergem înainte.

Care erau calitățile lui Didi Prodan?

– Ajuta oamenii și era tot timpul săritor. Mi-a spus că voia să facă o donație la biserică dacă România ajungea la Campionatul Mondial. Și când s-a întors a făcut la o biserică undeva mergeam noi mai des. A ridicat o cruce și suntem trecuți acolo toată familia. Era foarte credincios.

Fratele mai mic al lui Didi Prodan, mărturie sfâșietoare despre suferința lui

Dacă ai putea să îl mai vezi o dată ce i-ai spune?

– (n.r. îi vine să plângă) Să nu mai fie supărat. La el s-a adunat foarte mult sărbătoare din cauza în ceea ce se întâmpla în fotbalul românesc, în care nu își mai găsea locul. Punea prea mult la suflet și i-aș spune că nu trebuie să mai facă asta. Era închis, în sensul că la cât de vesel și câtă plăcere de a trăi avea, pe atât de trist era în interior. Eu știam asta pentru că vorbeam foarte des și simțeam.

Nu ai încercat să îl scoți din starea asta?

– I-am spus și când am fost la el la București înainte să moară că avem familie și trebuie să ne vedem de drumul nostru. Îmi zicea că am dreptate și în 5 minute iar îmi zicea și se supăra, de federație, de fotbal, etc. Toate astea l-au afectat foarte mult pentru că nu avea o problemă medicală și își făcea anual analizele. Stresul și supărările l-au măcinat. Nu știi niciodată cum îți e scris. Din păcate timpul nu vindecă durerea, ci doar înveți să trăiești cu ea.

Poveste genială cu Didi în prim plan

O amintire amuzantă cu Didi din copilărie?

– Mi-a povestit el ceva. El avea vreo 9 ani. Eram în vacanță de vară la bunici, la țară la Simiclău, de unde se trage și Silviu Lung. Ei îl puneau la muncă, nu discutau. Juca Universitatea Craiova și era meci televizat, ceea ce era destul de rar. Bunicul l-a trimis la sapă și meciul era după-amiaza. El era pe câmp și îi zice că pleacă să se ducă la meci. Și nu l-a lăsat. Să vezi ce îmi zice: ’Am luat sapa și am dat-o de un copac de am rupt-o! M-am dus vreo 7 kilometri în satul vecin la ceilalți bunici să văd meciul’.

De mic se vedea că o să ajungă fotbalist?

– Ce pot să spun e că la vârsta de 17 ani venea acasă și eu eram sătul să îl țin de picioare să facă 1.000 de abdomene. Îmi dădea și bani să îl ajut. Era foarte ambițios, o forță. Asta pleacă tot de la suflet, își dorea să ajungă undeva. Venea în vestiar la Olimpia Satu Mare și se urca pe scaun în vestiar în prosop după duș, punea mâna la inimă și cânta imnul României. Era un copil și ăștia râdeau de el în vestiar: „O să vedeți voi, bă, că o să îmi cânte o dată imnul!”.

Marele regret al lui Didi Prodan

Ce regrete a avut legat de cariera de fotbalist?

– Accidentarea lui după transferul la Rangers. Avea și o înregistrare video cu faza. O minge banală în diagonală și în loc să se ducă cu stângul s-a dus cu dreptul la balonul și i s-a dus mingea. Plus faptul că s-a operat în România la Filipescu. L-a făcut ăla varză! Trebuia să se opereze în străinătate.

Ce își dorea să realizeze și nu a mai apucat?

– El în ultima perioadă s-a școlarizat foarte mult și era înscris la management sportiv la Institul Johan Cruyff de vreo 2 ani. Îl deranjau mult cei care sunt în fotbal și nu înțelegeau fenomenul, nu jucaseră fotbal nici măcar o dată.

Moment haios la primul și singurul meci în care frații Prodan s-au întâlnit

Am înțeles că a fost recent un eveniment emoționant la Satu Mare…

– Da, un tribut pentru Didi la muzeul din oraș, unde este un vernisaj și publicul a putut admira colecția lui impresionantă de tricouri, poze și amintiri ale lui. Au fost și Viorel Moldovan, Belodedici, colegi de echipă de la Satu Mare. Are peste 100 de tricouri: Del Piero, Mutu, Zidane, foarte multe. Rămâne amintirea lui și mândria că a fost fratele meu.

Și tu ai fost fotbalist și chiar ai avut șansa să jucați unul împotriva celuilalt. Cum a fost?

– Eu eram la Timișoara și el la FC Național prin 2003. Panduru era antrenor la Poli. Didi fundaș central, eu vârf de atac. Mi-au zis să îl țin că eu îl cunosc că e stângaci. Dau mingea pe lângă el, vreau să dau centrare în fața porții dar alunecăm amândoi și de la inghinali până jos pe picior îmi lasă două dungi de crampoane.

Îmi curgeau lacrimile de durere. N-am zis nimic și mă întreabă: ’Te doare?’. Apoi la un corner iar: ’Unde te duci?’. ’Pe colțul scurt’. ’Eu mă duc pe colțul lung și ne vedem acasă!’. Avea glumele la el chiar dacă pe teren era foarte serios și nu avea mamă sau tată. Era ca o stâncă. Când eram mici ne mai jucam cu mingea, îl vedeam că se duce la antrenamente, voiam să fiu și eu ca el.

Părinții cu cine au ținut la acel meci?

– Ne-au bătut cu 1-0 și chiar au dat interviu la final. Mama a zis că ține cu mine că sunt mai mic, iar tata cu amândoi.