Interviu eveniment cu cea mai în vogă vedetă de la Hollywood, Anya Taylor-Joy. Exclusiv Fanatik

Anya Taylor-Joy e cunoscută în lumea filmului pentru că, la doar 28 de ani, a reușit să impresioneze Hollywood-ul. Primul rol de succes din carieră al frumoasei actrițe a venit în 2015, în filmul horror Vrăjitoarea. Apoi, în 2020, ea a devenit celebră pentru interpretarea ei ca minunea de șah Beth Harmon în miniseria Netflix The Queen’s Gambit, câștigând un Glob de Aur și un premiu Screen Actors Guild Award. Iar pe lângă toate acestea, s-a bucurat de o mulțime de alte premii și nominalizări importante la Hollywood. În exclusivitate pentru FANATIK, Anya Taylor-Joy vorbește de cea mai nouă producție în care apare, Furiosa, peliculă care va fi lansată pe 22 mai și în România.

Anya Taylor-Joy: ”O experiență cu adevărat intensă”

Gândindu-te la momentul când ai citit scenariul filmului Furiosa pentru prima dată, ce ți-a venit în minte?

– Întotdeauna am crezut că există anumite roluri menite unor anumiți actori și, dacă nu îți sunt destinate ție, este responsabilitatea ta să le eliberezi, astfel încât să își poată găsi persoana potrivită. Îmi amintesc că am citit scenariul filmului Furiosa și m-am gândit: „O, simt deja acest personaj. Și știu că va fi o experiență cu adevărat intensă”. Pur și simplu am simțit că e real pentru mine.

Știu că scenariul a fost incredibil de detaliat – George Miller a inclus ilustrații, pasaje din carte – dar există o modalitate prin care cuvintele scrise devin un personaj în carne și oase. Tu cum ai conturat personajul Furiosa?

– A fost fascinant, pentru că mai mult decât la orice alt proiect, atunci când semnat de George Miller, abordezi personajul aproape academic în primele două săptămâni – o lună înainte de a intra pe platourile de filmare. Trebuie să discuți toate aspectele. Am aflat asta din a doua conversație purtată cu George care mi-a spus: „Ei bine, de ce facem acest film? De exemplu, povestește-mi despre film, de ce ar trebui să-l producem”? Și cred că filmele din seria Mad Max, deși sunt extrem de distractive, servesc de fapt ca o poveste care avertizează omenirea de ceea ce se poate întâmpla cu indivizii când sunt împinși la extreme.

Ce spune Anya Taylor-Joy despre regizorul Mad Max

George te-a complimentat pentru colaborarea fructuoasă și pentru aportul pe care l-ai adus personajului. Cum s-a desfășurat colaborarea voastră?

– Cred că dacă ești suficient de norocos să lucrezi cu autorii, trebuie să înveți cum să vorbești pe limba lor și mi-a plăcut foarte mult să învăț să vorbesc ‘George Miller’. Și ce mi-am dat seama a fost că sunt câteva lucruri pe care le stăpâneam în film. Am simțit cu adevărat că acestea merită să fie acolo.

Interesant la cum lucrează George este că pare să planteze o sămânță în tine cu luni înainte de a filma o anumită scenă, ca apoi să o verifice în fiecare zi. Uneori o lăsa în pace, alteori o udă abundent. Și când ajunge pe marele ecran, simți un imens sentiment de realizare, pentru că știi de ce acea scenă trebuia să apară în film, suficient de tare astfel încât și un profesor universitar ți-ar da dreptate.

Anya Taylor-Joy, despre rolul din Mad Max Furiosa: ”Este tot ce îmi doream de când eram mică”

Cum a fost să experimentezi această lume pe care George Miller o construiește de mai bine de patru decenii?

– A fost incredibil. Deși eram evident foarte concentrată, au existat mai multe momente în fiecare zi în care mă tresăream din mintea personajului Furiosa și atunci mă uitam în jur și mă gândeam: „Este tot ce îmi doream de când eram mică”. Dacă aș putea călători înapoi în timp și să-mi spun mie cea de opt ani: „Acesta va fi jobul tău; și oamenii îți vor cere să faci asta; acesta va fi jobul tău de la nouă la cinci”.

mereu. Și cred că lumea atât de complexă și construcțiile incredibile pe care le avem în film – inclusiv cursele hipnotice – te face sa te simți nu doar actor, ci și fan. Am avut camera mea de filmat cu mine tot timpul și am făcut niște fotografii incredibile – eram ca o tocilară pe platouri.

Furiosa este badass. Iar tu o umpli cu nenumărate nuanțe și mici alegeri care o fac extrem de convingătoare. Există aceste secvențe de acțiune și apoi momente de liniștite extremă. Cum le-ai echilibrat pe ambele?

– George avea o viziune foarte clară despre cum trebuia să arate Furiosa în anumite momente și asta a fost cea mai mare provocare. Practic, a trebuit să învăț ca actrița să exprim multe sentimente doar din priviri mare parte din film. E foarte dificil și o performanță, pe care un actor doar speră să o poată realiza. De asemenea, a ajutat la intensificarea unor secvențe cheie, relevante în viziunea lui George. El are dreptate când spune că în acel mediu, nu e loc de vulnerabilitate sau emoție. Am câștigat mult prin acele momentele mai grele, extrem de satisfăcătoare ulterior.

Ce spune despre Thor și colaborarea cu vedeta Marvel

Ce îi aduce Chris Hemsworth (Thor din franciza Marvel, n. red.) lui Dementus? Adică, ați creat dinamica între acest Warlord mercurial și Războinica în devenire?

Anya Taylor-Joy: Mă bucur că relația mea cu Chris nu seamănă deloc cu cea dintre Dementus și Furiosa. Noi, din fericire, suntem prieteni, ne susținem și ne respectăm reciproc. Am fost foarte curioasă de nuanțele pe care el le-a adus personajului. Curajul spune multe despre el ca profesionist. Nu cred că i-a fost ușor să stea câte patru ore la machiaj, însă nu s-a plâns nicio secundă. Cred că amândoi suntem actori mai puțin prețioși și îmi place să lucrez cu acest tip de persoane. Îmi plac oamenii care pun munca pe primul loc, înaintea oricăror alte lucruri.

Vorbești despre faptul că nu există loc de vulnerabilitate și, totuși, Tom Burke în rolul lui Pretorian Jack pare să îi trezească multe sentimente Furiosei. Cum a fost să lucrezi cu el în acel rol?

– Îl ador pe om și aproape că mă emoționează gândul că el este floarea rară care din deșert. Pretorian Jack are decență și demnitate, dar și o inimă curată. Cred că atunci când Furiosa îl întâlnește pentru prima dată, nu-i vine să creadă… dar e nevoie de el în pustiu. E necesar printre toți acești nebuni. E nevoie de o fărâmă de demnitate și decență pentru a merge până la capăt.

Joacă în Mad Max, dar nu are permis

Este posibil să ai deja carnet de conducere, nu știu sigur…

– Nu încă. Pentru că nu sunt niciodată într-un singur loc suficient de mult timp pentru a obține permisul de conducere.

Ei bine, merg cu tine la Direcția de Permise de Conducere, pentru că dacă faci un drift la 180 de grade cu mașina, cred că ți l-ar da imediat.

– Exact. O să spun: La naiba cu parcarea paralelă!

Cât a durat pregătirea pentru film? Cum a fost?

– A fost atât de interesant. Una dintre primele întrebări pe care mi le-a pus George a fost: „Câte cascadorii ești dispusă să faci?” Și am spus: „Orice și tot ce mă vei lăsa să fac, vreau să fac.” Și asta însemnă că primul lucru pe care l-am învățat cu mașină a fost să fac o întoarcere incredibilă la 180 de grade. Și, de asemenea, am învățat să conduc motociclete și mașini în același timp. Prin comparație cu ce am făcut pe motor, m-am simțit în mașina mult mai în siguranță.

Dezvăluiri exclusive despre personajul din Furiosa

Îmi poți vorbi despre evoluția look-ului ei? De ce este important pentru personaj?

– Eram atât de încântată să mă rad în cap pentru asta. Eram pregătită să o fac. Și apoi, George m-a văzut, mi-a atins părul și a spus: „O, e frumos, nu putem.” Și am spus: „Stai, ce?” Dar el a avut un punct de vedere foarte bun – spunem o poveste care se desfășoară în decursul a 15 ani, iar o modalitate ușoară de a arăta că timpul se schimbă este prin schimbările părului.

Am mai înțeles din asta că există o parte din Furiosa care crede pentru mult timp că se va putea întoarce în Locul Verde și că această lume nu o poate schimba. Și cred că asta reprezintă – până când o vezi transformându-se în personajul pe care îl cunoaștem și îl iubim – o adevărată pierdere a inocenței și a speranței, într-un anumit fel. Ea nu se va putea întoarce în Locul Verde ca fata care a fost odinioară, neputând să țină cu dinții de asta. Și asta este simbolismul pe care l-am atașat părului ei.

Ultima întrebare: Ce vrei să ia publicul din această uimitoare odisee?

– Cred că ceea ce este incredibil la filmele Mad Max este că sunt extrem de distractive, dar sunt și povești moralizatoare. Vă arată că nu suntem într-un film cu supereroi, suntem un film despre oameni împinși la extreme. Și cred că au o călătorie plină de emoție în această lume nebună, nebună de tot, eu sper ca publicul să trăiască fiecare sentiment ce există sub soare.