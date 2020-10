Interviu eveniment cu Gabi Tamaş: “Transferul meu la Dinamo? Țin legătura cu noii patroni!” Exclusiv

Gabi Tamaș a trebuit să ajungă la 36 de ani (37 pe 9 noiembrie) ca să vadă cum e să ți se rupă meniscul. Asta ca o ironie a sorții pentru un fotbalist încă activ și dornic să joace week-end de week-end.

Meniscul de la genunchiul stâng i-a plesnit într-un meci la Bacău, cu Aerostar, apoi, incredibil, a jucat cu injecții peste o săptămână în U Cluj – ASU Poli, iar a doua zi s-a operat!!! Caz de CNN!

În perioada recuperării, FANATIK a discutat pe îndelete cu Gabi Tamaș, chiar în urbea natală, Brașov, pe o terasă de unde se vede minunăția de oraș. Cu Tâmpa în stânga și Gabi în dreapta, am ascultat poveștile celui care vorbește rar, dar când o face lasă… urme! O discuție deschisă și neconvențială cu rebelul Gabi Tamaș despre fotbal, despre caracter, despre șprițuri, dar în primul rând despre bărbăție.

Interviu eveniment cu Gabi Tamaș: „I-am promis lui Daniel Stanciu că vin la echipa lui de când eram amândoi în Israel"

Gabi, de ce ai ales să semnezi cu U Cluj în liga a doua?

– A fost o surpriză pentru multă lume, dar așa sunt eu în viață, mai surprinzător… Îi promisesem lui Daniel Stanciu, de când eram amândoi în Israel, eu la Hapoel Haifa, el la Hapoel Akko, că la un moment dat o să vin să joc la echipa la care este el. Noi am petrecut mult timp împreună acolo, în Israel. I-am zis că fac tot posibilul să vin la el, la Akko, la finalul sezonului, dar echipa lui a retrogradat și Daniel a plecat din Israel. Să știi că nu era deloc simplu pentru el, un străin, să fie conducător la o formație din Israel. Am vrut să-l ajut atunci, dar nu a mai fost cazul.

Și a apărut vara asta ocazia cu Daniel Stanciu la U Cluj…

– Am ținut legătura cu el și i-am zis că vin. Eram la Astra și i-am promis încă o dată că dacă reziliez cu Astra o să vin la el, la U Cluj. Tot râzând, tot vorbind, am decis să vin la U Cluj. Eu nu pot să trec peste ceea ce promit. Așa sunt eu!

„Dacă în Liga 1 joc până la 40 de ani, în liga a doua aș putea-o face până la 50 de ani la ce nivel e”

Nu ai avut o strângere de inimă să mergi la 36 de ani în liga a doua?

– Bineînțeles că există un risc, dar unde nu este risc? Acest risc este la toate echipele unde mergi, indiferent că sunt în prima ligă sau a doua. Tu mergi să joci bine, să ajuți echipa… Daniel a venit la mine, la Brașov, mi-a arătat tot proiectul, mi-a spus ce se vrea, ce se întâmplă la U Cluj. Și m-a convins să semnez. Îmi place lumea din Cluj, de la club, îmi place cum se comportă și ce vrea fiecare. De aia am mers la U Cluj. Dacă spuneam că în Liga 1 joc până la 40 de ani, în liga a doua, la ce nivel e, joc fără probleme până la 50 de ani.

Doar nu vrei să stea U atâția ani în liga a doua 🙂 …

– Bineînțeles că îmi doresc să promovăm din acest sezon! Eu când îmi pun ceva în cap, aia vreau să realizez. Nu există altceva! Când am venit la Astra am zis că o să terminăm în primele trei. Unii râdeau… Și așa a fost! Cu probleme, cu ne-probleme, am terminat pe locul trei! La fel îmi doresc să se întâmple și cu promovarea lui U Cluj.

„Subiectul Dinamo nu este încă închis. Oamenii din Spania sunt corecți. Ce mi-au transmis, aia au făcut la Dinamo”

Ai avut destule oferte în această vară…

– Da, am avut, dar nu mai contează acum. Au fost discuții cu mai multe echipe, dar eu, dacă-mi dau cuvântul, nu mai pot sări peste el. Indiferent ce sume s-au pus în joc. Așa am ales U Cluj.

De ce nu s-a închis transferul tău la Dinamo, cu care ai și negociat la „Rin”?

– Nu pot să intru în prea multe amănunte, pentru că nu este încă un subiect închis…

Adică ai mai putea ajunge la Dinamo?

– Acum, nu, dar la iarnă… Vara viitoare… Cine știe? Am avut atunci discuții cu oamenii din Spania, mi-au spus ce vor să facă, apoi au luat clubul și au început treaba la Dinamo. Exact ce-mi spuseseră și mie. Eu țin permanent legătura cu ei, sunt niște oameni cumsecade și corecți, așa cum i-am cunoscut eu. Ce mi-au transmis, aia au realizat. Uitați-vă ce transferuri au făcut! S-a schimbat deja și jocul lui Dinamo.

„Din sezonul viitor Dinamo va trage sigur la titlu. Acum e greu”

Suporterii lui Dinamo cred în acest proiect…

– Mai e mult de muncă, totul este abia la început. Au venit jucători valoroși, au nevoie de timp, de pregătire. Unii au venit din vacanță. Primul an este de acomodare, să vadă și spaniolii cum merg lucrurile, iar din sezonul următor sunt convins că Dinamo va trage la titlu.

Pot prinde play-off-ul în aceste condiții?

– Îți dai seama că ei vor să intre în play-off, dar toate echipele s-au întărit. Acum depinde de jucători, dacă pun osul la bătaie, cum se comportă la antrenamente, sunt multe de discutat. Totuși, de ce nu play-off din primul an?

„Am semnat pe un an cu U Cluj, nu pun clauze, dar am încredere în oameni”

Cu U Cluj ai semnat pe un an?

– Da, pe un an.

Ai vreo clauză prin care să poți pleca oricând dacă-ți convine oferta primită?

– Eu nu pun clauze, eu am încredere în oameni. Din ce am văzut la U Cluj, nu știu dacă aș mai vrea să plec, dar nu se știe niciodată ce se poate întâmpla.

Ai avut discuții și cu Craiova…

– Cu domnul Rotaru am menținut legătura, o mențin și acum. Ceea ce a făcut la Craiova e ceva extraordinar și văd că îi merge foarte bine. Sunt pe primul loc!

„Nu mai am vârsta la care să stau să mă enervez pe banii mei”

De ce ai reziliat cu Astra? S-a întâmplat totul brusc…

– Pur și simplu nu ne-am mai înțeles… Au fost câteva probleme, am văzut că nu se mișcă unele lucruri și am zis că e mai bine să reziliem. Am și eu o vârstă și nu mai pot să stau să aștept unele lucruri care nu se întâmplă. E păcat, pentru că m-am înțeles foarte bine și cu domnul Niculae, și cu Dani Coman, dar, repet, nu mai am vârsta să stau să mă enervez pe banii mei.

Era un ambient la Astra care a produs rezultate chiar dacă erați plătiți cu mari întârzieri….

– Poate au fost câteva dăți când nu erau banii la zi, dar pot spune că la Astra s-au luat banii până la urmă. Cu mari întârzieri, cu mici întârzieri, întotdeauna s-au luat banii.

„Știam în ce mă bag dacă merg la Astra, dar nu pot să zic că Ioan Niculae e prost sau altceva”

Ce fel de patron e Ioan Niculae?

– E un patron de fotbal, ce să zic? Te referi, cred, la faptul că Giovanni Becali l-a făcut praf recent, am citit și eu, dar Giovanni probabil vorbește din business-urile pe care le-au făcut ei doi. Eu nu am făcut afaceri cu domnul Niculae ca să spun așa ceva despre el, eu am fost subalternul lui și atât. Nu pot să zic că e prost sau altceva, pentru că nu e treaba mea și nu mă interesează. Cât timp am fost la Astra, patronul s-a comportat ok cu mine.

Păi ai plecat tocmai pentru că-ți dădea bani când își amintea…

– Eu știam de la început în ce mă bag dacă merg la Astra. Am și vorbit cu actuali sau foști jucători. Mi-au spus clar că sunt restanțe, dar banii mi-i voi lua. Deci din prima am știut unde mă duc. Dar la un moment dat am considerat că e prea mult. Poate mi s-a luat și mie…

„Budescu și Alibec sunt pâinea lui Dumnezeu. Și în vestiar, și peste tot”

Ce fel de băieți sunt Budescu și Alibec în vestiar?

– Cu toate că Denis mai are momente, chiar dacă acum s-a mai liniștit, când gesticulează și dă din mâini pe teren, în vestiar este cu totul altul. Este sufletist și timid. Și Alibec, și Budescu… Pe teren te mai enervează deciziile unor arbitri, îți dorești mult să câștigi și atunci mai faci astfel de gesturi. Eu, de exemplu, bag capul în pământ și merg mai departe. Alibec, însă, e mai excentric pe teren din punctul ăsta de vedere. Fiecare om e alt om.

Budescu?

– Cum se spune în popor, și Budescu, și Alibec sunt pâinea lui Dumnezeu. Și băieți de vestiar, și de caterincă, și de ce vreți voi… Și muncitori, amândoi… Iar Budescu în ultimul timp, că tot vorbește lumea mult de el, a fost accidentat. A avut probleme la ambele gambe, a simțit iar, probabil de la terenuri. El când simte ceva, nu mai joacă și bine face! Așa, poate ajunge să joace chiar mai mult decât mine. Pentru că merită, la ce calități are.

Cum s-a simțit după ce Rădoi l-a dat afară de la FCSB? „Se ceartă și frații, apoi se împacă”

În ce relație ești cu Mirel Rădoi după ce te-a dat afară de la FCSB?

– Nu ne-am certat. E o relație bună între noi. Știi că mie nu-mi place să vorbesc de nimeni în general, iar cei care mă critică ar face bine să-și vadă de oalele lor de acasă. Iar apropo de Rădoi, când am văzut că a vorbit de mine acum ceva timp, i-am spus și eu câteva vorbe așa, la nervi. Se ceartă și frații, și familia, iar apoi se împacă. Au fost niște chestii contradictorii, dar apoi ne-am văzut la un meci al naționalei și râdeam. Asta înseamnă să fii bărbat!

Dar nu ți-a căzut bine acel moment din 2015: contract reziliat după ce ai luat titlul, singurul al tău din carieră…

– Normal că nu mi-a căzut bine, dar viața merge înainte. Și cu mine, și fără mine, și cu Rădoi, și fără Rădoi. Asta a fost decizia lui atunci, trecem peste… Nu mai dăm timpul înapoi. O ceartă și gata!

„Când eram eu la națională, Contra venea de la Milan, Dorinel din Germania, Chivu de la Inter, Marica de la Schalke, Mutu din Italia”

Te gândești că ai mai putea juca la națională?

– E greu din liga a doua. Nu prea mă mai gândesc eu acum la națională, pentru că trebuie să le dai șansă și celor mai tineri. Dar am văzut că staff-ul de acum chiar îi cheamă pe cei mai în formă. Așa că… Poate mă întorc la națională la anul, la 38 de ani!

„Pentru mine, nea Piți a fost cel mai ok antrenor. Mi-a plăcut foarte mult”

Ai avut antrenori pe care-i înjurai în gând?

– Depinde. Eu nu îi catalogam ca antrenori răi, luam ce e mai bun de la fiecare. Luam „pic”-ul ăla bun de la ei. De la unul un „pic”, de la altul două „pic”-uri, ca să spun așa. Am lucrat cu mulți antrenori în cariera mea, dar nu am întâlnit antrenorul perfect. Eu am cam jucat pe la toate echipele pe unde am fost, nu mă țineau antrenorii pe bară. Lipseam doar când eram suspendat sau aveam vreo accidentare.

Cu ce antrenor te-ai înțeles cel mai bine?

– Cu nea Piți a fost cel mai ok. Mi-a plăcut foarte mult de el. Unii spun că nu era deloc bine cu el, dar rezultatele vorbesc pentru fiecare dintre noi. Și ca antrenor, și ca jucător, și ca ziarist.

„CFR trebuia să-mi dea banii la semnătură! Poate nu-i aveau și atunci au băgat-o pe aia că Tamaș e predispus la nebunii”

Hai să mai lămurim un episod din cariera ta. De ce ai stat doar două zile la CFR Cluj?

– Cel mai bine ar fi să-i întrebăm pe cei de acolo de la CFR.

Te referi la antrenori sau la conducători?

– Domnul Mureșan ar trebui întrebat.

Se spusese că ai fi întârziat într-un bar cu o noapte înainte…

– Știu ei foarte bine ce s-a întâmplat. Trebuiau să-mi dea banii aceia la semnătură, pe care-i vorbisem. Asta știți? Nu știți! Noi ne-am înțeles cu o chestie și poate nu mai aveau bani la momentul respectiv. Și atunci au zis că mai bine să dea în mine, că Tamaș oricum e predispus la nebunii și apoi anunțăm că l-am dat afară. Să fie sănătoși! Roata e rotundă și se tot învârte. Uite, domnul Mureșan! Doamne, Doamne e sus și vede!

Cum ți se pare CFR-ul actual?

– Nu mă prea pasionează CFR-ul actual, nu știu de ce… Dan Petrescu îmi place ca antrenor, dar nimic mai mult.

„Dacă plătesc pe cineva acum să facă ce am făcut eu în scara de bloc, nu apare în niciun tabloid. Dar eu sunt Gabi Tamaș, de-aia!”

Puteai ajunge și la FCSB în această vară?

– Nu au fost discuții cu FCSB acum.

Gigi Becali spunea că te-ar vrea, că Tamaș când intră pe teren e fotbalist, dar…

– Am văzut ce a declarat nea Gigi și îi mulțumesc… Chestia cu lanțul pe care-l rup… A fost simpatic nea Gigi!

Mulți spun despre tine că dacă erai mai serios ajungeai mult mai sus.

– Asta e o prostie, sincer! Crezi că dacă mă culc la ora 10 în fiecare seară dau gol meci de meci? Ce înseamnă mai serios? Serios ești când intri pe teren sau ești la antrenament! Asta înseamnă serios! Îți dă cineva scris că dacă te culci devreme joci de două ori mai bine? Astea sunt tabieturile fiecăruia, așa ai fost crescut, așa ești! Crede cineva că Messi sau Ronaldo se culcă la ora 10? Sau că stau în gheață până la gât în fiecare zi? Astea sunt niște aberații, ne luăm de niște nimicuri.

„Nu sunt chiar așa dese șprițurile mele până dimineața, dar la mine apar toate o dată. Tot ce am făcut în 37 de ani”

Cât e legendă și cât e adevăr în șprițurile tale care apar frecvent în presă?

– Păi acum când vorbim beau o cola fără zahăr :)… Ce să zic? E bine că apar, dacă nu ar apărea ar fi o problemă… Dacă nu se vorbește de mine, înseamnă că s-a întâmplat ceva și nu e în regulă. Șprițuri? Fiecare face un șpriț, că e om până la urmă, nu? Ca să lămuresc treaba, uite ce e…. Nu sunt chiar așa dese șprițurile astea ale mele până dimineața, dar la mine când apar, apar toate o dată. Dacă fac ceva acum, se scrie tot ce am făcut în 37 de ani, nu doar în ultima lună!

Îți pare rău de vreun lucru pe care l-ai făcut în acești 37 de ani?

– Nu stau acum să mă gândesc că, dacă nu făceam o anumită chestie, ajungeam mai sus. Ce înseamnă mai sus? Mai sus de Premier League? Care e mai sus de Premier League? Spania? Am fost și acolo! Poate mai sus, la o echipă mai bună…

„Au fost discuții pentru mine cu Bayern Munchen când eram mai tânăr la națională”

Apropo de Premier League, unii spun despre tine că erai jucător de Manchester United…

– Păi și ce să fac? Nu știu să fi avut vreo ofertă de la Manchester United, dar a fost pentru mine o chestie de Bayern Munchen la un moment dat!

De Bayern?

– Da, de Bayern. Nu mai știu exact când a fost, dar eram mai tânăr, jucam la echipa națională și mi se spusese de interesul lui Bayern pentru mine. Au fost niște discuții, dar nu s-au concretizat. Asta a fost.

Ne întoarcem la scandaluri…

– Să mai lămurim unele lucruri. Cel mai mult au avut de suferit după aceste articole cei din familia mea. Nu mi-o arătau, dar puneau la suflet tot ce se scria. Pe mine asta mă durea cel mai mult. Sunt persoană publică și îmi asum aceste lucruri. Mi-am ales să fiu persoană publică, sunt pe prima pagină cu orice fel de chestii.

„Ce bătaie cu Pancu? Nu mai aberați, eu cu Pancu suntem prieteni :)”

Ca la celebra „parcare” a ta în acea scară de bloc la orele dimineții…

– Sunt Gabi Tamaș, de-aia s-a mediatizat faza aceea non-stop. Hai să plătesc pe cineva acum, pe cineva necunoscut, să facă același lucru ca și mine și să vedem dacă apare în tabloide și pe site-uri! Îți spun eu că nu apare. Nu interesează pe nimeni! Dar nu contează, cum îți spuneam, le-am făcut, mi le asum! Treci peste, altfel, ca să glumesc, îți pui ghetele în cui. E ca la fotbal. Ai pierdut azi, treci la meciul următor. Nu mai stai să te gândești!

Cum a fost bătaia cu Pancu?

– Nu mai aberați, nu s-a întâmplat nimic acolo! Eu cu Daniel Pancu suntem prieteni! (n.r. – râde cu poftă)

„Nu prea m-am intersectat cu garda nouă ca să le pot da o notă la șpriț”

Sunt băieți în Liga 1 cu care poți face un șpriț pe cinste?

– Nu-i prea cunosc, pentru că sunt cam tineri. Nu prea m-am intersectat cu garda nouă ca să le pot da o notă la șpriț. Dar ar fi bine să nu fie doar lăudăroși, ci să arate că sunt bărbați. Și pe teren, și în afara terenului.

Adi Mutu?

– Ce-i cu el? Tot la șprițuri suntem? Glumesc acum :)… Mie mi-a plăcut de Adi și ca fotbalist, și ca om, și acum ca antrenor. Încearcă să implementeze dorința lui nebună de a juca fotbal. El când venea la echipa națională, era stâncă. Și asta chiar dacă era slab, mă refer la fizic. Era numai pachete de mușchi! Când te loveai de el, ziceai că trebuie să bagi și tu mai mult material. Muncea mult și văd că vrea să transmită același lucru și celor de la naționala de tineret. Și are cu cine.

„Poate că după ce mă las de fotbal merg să lucrez cu Dani Coman. Îl apreciez mult!”

A fost vreo decizie, în ceea ce privește un transfer al tău, pe care o regreți acum?

– Nu a fost niciuna, pentru că toate au fost alegerile mele, nu am fost influențat de nimeni. Putea veni orice impresar sau orice patron de club să-mi spună ceva, eu nu băgam în seamă. Eu luam decizia mea.

Cu Florin Manea cum te-ai înțeles?

– A fost ok și cu el, și cu Giovanni, și cu Victor, pentru că și ei au fost impresarii mei. Ei și-au făcut treaba, eu mi-am făcut munca.

Tu te vezi antrenor după ce termini la 50 de ani cariera de jucător :)?

– Nu voi fi antrenor, dar s-ar putea să rămân în fotbal. Asta, da. Îmi place prea mult fotbalul. Uite, poate mă duc și lucrez cu Dani Coman pentru că-l apreciez foarte mult!