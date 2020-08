Interviu eveniment cu Rebecca Prodan Dumitrescu, patroana lui Hermannstadt: “Nu am voie să fiu pe locul 2 în meserie și în viață. Niciodată!”

Rebecca Prodan Dumitrescu are 21 de ani, este frumoasă, înaltă, manechin, prezintă modă, învață despre afacerile în lumea modei și a devenit nu cu mult timp în urmă singura femeie din conducerea unui club de primă ligă din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am început cu „Rebecca, fiica impresarei Anamaria Prodan Reghecampf” pentru că este obsedantă pentru ea prezentarea prin prisma filiației.

Rebecca este Rebecca și în afara mamei ei și interviul realizat, în exclusivitate, de FANATIK demonstrează din plin personalitatea fiicei mai mari a impresarei Anamaria… Vedeți?! Ce spuneam? „Ștampila”. Nu, fără „ștampilă”! Interviul realizat de FANATIK este cu Rebecca Prodan Dumitrescu. Și personalitatea ei! Punct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am început modelling-ul la 14 ani, la «Bucharest Fashion Week», unde am luat premiul pentru cel mai tânăr model”

Rebecca, cum ai caracteriza-o tu pe Rebecca Prodan Dumitrescu în doar câteva cuvinte?

– Rebecca Prodan Dumitrescu este un om în adevăratul sens al cuvântului, cu o educație perfectă și un bun simț incredibil pe care… mi-a spus mie cu toată sinceritatea (râde)… nu ar vrea să-l piardă din cauza faptului că a intrat în fotbal.

ADVERTISEMENT

Introvertită sau extrovertită?

– Undeva la mijloc… În orice caz nu sunt o fire care își dorește să iasă în față cu orice preț doar de dragul publicității. Îmi doresc să ies în față cu ceva din care lumea poate să învețe ceva și să ia exemplu. Ai văzut și de la primul răspuns că sunt o modestă… (râde)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când și cum ai început cariera în modelling?

– Am început modelling-ul la 14 ani, pe podiumul de la „Bucharest Fashion Week”, unde am luat premiul pentru cel mai tânăr model care a defilat. A fost visul mamei mele… „Să fii pe podium și să apari pe coperta revistelor mari”… așa-mi spunea și mi-a prins bine. A fost funny (n.a. – amuzant), dar nu ceva pentru care aș întrerupe școala sau, acum, facultatea. Am încercat să fac în paralel cu școala tot ce și-a dorit mama. Am vrut să fac perfect totul și cred că am reușit. E foarte greu în familia Prodan Reghecampf… Pretențiile sunt mari iar noi trebuie să ne depășim părinții și să ducem numele familiei cu cinste mai departe. Și să fii sigur, toată lumea să fie sigură că nu fac paradă de cuvinte goale, eu chiar sunt convinsă… cred ce spun…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce modelling și nu actorie?

– Actorie încă nu am încercat… dar nu e timpul pierdut! Nu am cum să filmez acum sau să am un proiect de acest gen pentru că facultatea îmi ocupă tot timpul.

ADVERTISEMENT

„Cu mama am cea mai frumoasă relație de pe pământ. M-a învățat să fiu independentă și să mă descurc în viața fără ajutorul nimănui”

Ce studiezi?

– Business and Administrations in Fashion. Cum se conduce, cum se administrează o afacere în lumea modei… Am început la New York, cu o bursă la „Parsons” (n.a. – Parsons School of Design), dar m-am mutat în Italia, la Milano, acum trei ani… sunt în ultimul an la „Marangoni” (n.a. – Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni)

ADVERTISEMENT

Ce relație ai cu mama ta? Nu aveți prea mult timp să stați împreună…

– Cu mama am cea mai frumoasă relație de pe pământ. Chiar dacă stăm în țări diferite, mama și familia mea sunt modelele vieții mele. Mama ne-a învățat să fim independente și să ne descurcăm în viața fără ajutorul nimănui. Orice membru al familiei Prodan Dumitrescu Reghecampf este unic în ceea ce face și ceea ce face este perfect. Suntem unici, fără falsă modestie … Și ca familie, și luați individual.

Cu câți bani „sponsorizează” mama liniștea ta financiară ca să poți studia și urma cariera în modelling fără probleme la Milano?

– Bani… bani… bani… Toată lumea mă întreabă de bani… Familia mea mi-a oferit tot ce am visat și tot ce mi-am dorit. Serios, fără nicio exagerare. Învăț să ajung cineva în viața. Încerc să mă revanșez și să le mulțumesc pentru toate eforturile financiare pe care le au făcut pentru mine. Nu este un efort financiar mic. Dimpotrivă. Pentru acest lucru nu am voie să fiu pe locul 2 în meserie și în viață. Niciodată!

„Vreau să aplic la Hermannstadt ce m-a învățat familia și școala. Fotbalul aduce atâta bucurie…”

Cum te-a convins mama să intri în conducerea lui Hermannstadt?

– Mi-am dorit să aplic ceea ce m-au învățat familia și școala. Încet, încet, noi, cei patru frați, trebuie să ducem mai departe micul imperiul pe care părinții nostru l-au construit de la zero. Fotbalul aduce atâta bucurie…

Cum a fost prima ședință de CA la Hermannstadt?

– Normală… firească… Eu sunt omul care ascultă și învață. Și oamenii de la Hermannstadt au fost foarte OK, nu m-am simțit nicio clipă privită ca o… hai să zic ciudățenie… Nu sunt nici prima, nici ultima femeie în structura de conducere a unui club de fotbal.

E mai greu pe podiumul de prezentare a modei sau la ședințele CA de la Hermannstadt?

– Este greu în orice domeniu dacă îți dorești performanța absolută. La Sibiu este un grup de profesioniști, oameni cu educație, care discută la un alt nivel și care nu fac lucrurile „pe genunchi”.

Tiberiu – „Unic”, Laurențiu – „Minunat”, Bebeto – „Superb”, Sarah – „Inima mea”

Te apasă numele „Prodan” sau te ajută?

– Numele familiei mele este… uriaș! Fără nicio exagerare… Da, mă „apasă” uneori, dar cumva… cum să spun mai exact?… cumva… da, constructiv, constructiv e cuvântul cel mai potrivit… pentru că mă face să devin cea mai bună versiune a mea.

Ții legătura cu tatăl tău?

– Tatăl meu, Tiberiu Dumitrescu, cum am spus-o, este unic. Ca și restul familiei! Este un om minunat, prezent în viața noastră secundă de secundă. La noi în familie este o armonie perfectă, care ne face să mergem înainte ca o familie de oțel ce suntem. Îți spuneam că sunt modestă… (râde)

Cum te împaci cu Laurențiu Reghecampf? V-ați certat vreodată serios?

– Nu mă cert niciodată, cu nimeni. Pare greu de înțeles poate…. Urăsc ceartă și scandalul. Cum să mă cert cu tatăl meu Laurențiu sau cu tatăl meu Tiberiu?! Nu există așa ceva… Sunt atât de pacifistă și de calmă.. Sunt în state să potolesc prin calmul meu un vulcan care erupe. De fapt sunt în stare să fac exact de fac ai mei… performanță, performanță și iar performanță. Și by the way… apropo de Laurențiu… este minunat. Mai rar așa om pe pământ. Sunt mândră că am așa părinți și am să le mulțumesc un milion de ani pentru tot ce au făcut pentru mine.

„Un splendid model internațional se află în Consiliul Director al clubului de fotbal din România Hermannstadt: Rebecca Prodan Dumitrescu a devenit cel mai tânăr membru al conducerii echipei. Tânărul model internațional este fiica agentului Anamaria Prodan din prima căsătorie cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu” – The Sun

Definește într-un cuvânt ce înseamnă fratele „Bebeto” pentru tine?

– Este greu într-un cuvânt… de fapt e imposibil… Bebeto… sau Reghe Junior cum îl alintă toată lumea, este raza noastră de soare. Fiind cel mai mic, toți ne concentrăm dragostea pe el. Este superbitatea noastră! Da, uite, superb ar fi Bebeto într-un cuvânt…

Dar sora Sarah?

– Sarah, la fel…. este inima mea! La fel și Luca, celălalt frate. Suntem uniți și puternici, ne iubim la nebunie și ne ajutăm în fiecare secundă. Familia noastră, chiar dacă trăiește pe continente diferite, se simte și se ajută în fiecare secundă Devine cu cât trec zilele și mai puternică, iar noi, copiii, o vom face în curând și mai cunoscută.

Ai fost… mergi la meciurile de baschet ale surorii tale când ești în America?

– Când sunt în America, mereu merg la sora mea. Ea a rămas în America la facultate. Sunt atât se mândra de ea…. Este cel mai bun produs al baschetului american la „IMG Academy”. A intrat cu bursă la facultate. O iubesc și o dau de exemplu peste tot. La fel sunt și frații mei. Excelează în tot ceea ce fac. Asta e deviza familiei noastre, „Să fim cei mai buni!”, să facem performanța la cel mai înalt nivel și cel mai important citat pe care îl aud de mică repetat de mama mea este „Nu există locul 2 în viață!” …Câinii latră, ursul trece, după astea îmi ghidez viața.

„Am o relație frumoasă de foarte mulți ani cu David. Nu există băieți… există doar David”

Cum se văd băieții de la 1,83 m înălțime, cât ai tu?

– Lumea se vede în general bine de sus. Ai o percepție mai bună când privești de sus. Nu numai la băieți, în general. (râde)

Înălțimea ta, mai rară la o fată, este un atu sau un dezavantaj în relațiile cu băieții?

– Înălțimea… e clar un avantaj din toate punctele de vedere. Vezi? În familia mea există… avem, mai bine zis, înălțime. (râde) Toți membri!

Ce mai face David? Mai sunteți un cuplu? Dacă nu, ne spui cine este…

– Stop, stop, stop! Am o relație frumoasă de foarte mulți ani cu David. Nu există băieți… există doar David. Punct!

„Flash-uri”

Sportul favorit?

– Fotbal și Formula 1.

Mâncarea favorită?

– Tiramisu.

Băutura favorită?

– Apa.

Actorul favorit?

– Nu am… poate Leonardo Di Caprio pentru că e în multe filme care-mi plac…

Actrița favorită?

– La fel…. Îmi plac mai multe.

Muzica favorită?

– Complicat… Techno/House, Retro/Disco… Ascult toate genurile…

Cântărețul/cântăreața/formația favorită?

– ABBA.

Mașina favorită?

– McLaren

Filmul favorit?

– Inception, Pulp Fiction, Breakfast club.

Ținuta vestimentară favorită?

– Orice alb, negru, bej… culori neutre, ocazional culori reci…

Casa de modă favorită?

– Rick Owens.

Echipa de fotbal favorită? Hermannstadt nu se pune… Alta!

– Arsenal.

Activitatea favorită în timpul liber?

– Să pictez.

Munte sau mare în vacanță?

– Mare.

„Noi, ca familie, respirăm fotbal și în general sport. Mă alătur celor ce își doresc să facă performanță, celor ce iubesc să vadă bucurie pe stadion și celor ce promovează sportul, adică viața. Sportul și fotbalul, mai ales, trebuie să trăiască și să meargă mai departe. Este păcat să le lăsăm să moară. Sibiul este un oraș minunat, cu oameni minunați, care merită o echipă minunată” – Rebecca Prodan Dumitrescu