Interviu exclusiv. Ce nu îi place lui Dan Negru să facă: ”Refuz poate cele mai bănoase oferte, nunțile”

Dan Negru a debutat în televiziune în urmă cu 25 de ani. De 15 ani prezintă un format și la Chișinău, unde face naveta periodic. , unde va fi gazda unui quiz-show simplu și ușor de înțeles ce va fi difuzat în curând. Primește numeroase solicitări de a prezenta nunțile oamenilor, atât în România, cât și în Republica Moldova, însă le refuză, chiar dacă știe că acestea sunt cele mai bănoase oferte.

Dan Negru refuză să prezinte nunți, indiferent de banii primiți: “Le-aș strica oamenilor amintirea”

Dan Negru, numit și ”Regele audiențelor”, intitulat Jocul cuvintelor, ce urmează a fi difuzat în curând pe post. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Dan Negru vorbește despre familia sa, despre televiziune, dar explică și de ce refuză să prezinte nunți, în ciuda ofertelor insistente și, mai ales, bănoase.

De ce ai plecat de la Antena 1?

– Ca să mai întâlnesc și alți oameni. Simțeam că ruginesc și aveam nevoie de puțin “ulei” ca să nu mă anchilozez definitiv. În epoca modernă, dinamica e o normalitate. Am rămas în relații bune cu toți colegii mei din toată breasla. Ba chiar producătorul primului meu show de la Kanal e Nicoleta Ilie, cea cu care am lucrat împreuna la TVR și apoi la Antena, adică mereu în ultimii 25 de ani. Cu Nicoleta am făcut o preselecție Eurovision acum vreo 22 de ani la TVR. Apoi am făcut alte producții la Antena și iată-ne la Kanal D. Asta e frumusețea televiziunii: oameni care o fac.

Crezi în expresia “schimbi locul, schimbi norocul”?

– Nu cred în noroc, în general. Sunt un om credincios și pun reușitele din viață pe seama credinței și eșecurile pe seama nepriceperii sau a lipsei de implicare.

Cum te-au primit colegii de la Kanal D?

– Vorbim de aceeași breaslă. Sunt oameni pe care-i cunosc de o viață și cu care am lucrat adeseori, așa că schimbarea efectivă va fi legată de sigla de pe ecran, în rest, piața de TV e mică și aceiași oameni pot fi de găsit la Pro TV, Kanal D, Prima TV sau TVR. Acum 15 ani când am început să fac televiziune la Chișinău a fost o schimbare bruscă, am schimbat țara, oamenii, orașul, publicul. Totul. Acum nu s-a schimbat nimic. Suntem noi cu noi, cei din breasla TV din România.

A plecat de la Antena 1 și revine pe “sticlă” cu emisiunea Jocul cuvintelor

Cum a arăta proiectul pe care îl vei prezenta? Ce îl face atât de special? Ne poți dezvălui numele? Dacă ne poți da detalii…

– E un quiz și e special, “Jocul cuvintelor”, e o premieră la ora asta în România, unde nu există quiz la marile televiziuni. Mecanismul este unul ușor de înțeles și tocmai prin asta atractiv. Arătam oameni isteți la TV și îi și premiem. Există emisiuni cu bucătari, de exemplu, dar nu există nicio emisiune care să îi provoace pe oameni la un joc al minții. Fără să vorbesc depreciativ la adresa vreunui meserii, cred că e vremea să punem preț și pe jocuri pentru minte.

Cum arată o zi obișnuită pentru tine? Ce tabieturi ai, la care nu renunți?

– Depinde de zile. Cele de filmare sunt blocate în platoul de filmare. Am zile întregi în care nu văd lumina zilei și primesc mesaje de la copiii mei cu fotografii despre cum e afară. Ei știu că tati în zilele alea nu vede soarele. Dar am și zile liniștite. Tabieturi n-am prea multe, dar nu renunț niciodată la ceaiuri. Sunt un băutor profesionist de ceaiuri, uneori beau 2-3 litri de ceai verde sau negru pe zi.

Familia ta locuiește în București sau în Timișoara?

– Locuim în București, dar nu ne-am rupt de Timișoara. Firește că e mai greu pentru copii să facă naveta fiind la școală, dar eu și Codruta mergem des acasă, în Timisoara. Eu și azi mă consider un navetist venit în București în delegație. De vreo 20 de ani aștept să se termine delegația asta. Nu m-am obișnuit deloc cu Bucureștiul, nu cunosc orașul și nu mă descurc în București fără waze. Timișoara o cunosc cu ochii închiși. Sincer, știu mai bine orașe ca Budapesta sau Belgrad decât Bucureștiul poate și pentru că mi-am propus să nu mă atașez de oraș așteptând să mă întorc acasă.

Dan Negru face naveta la Chișinău de ani buni

Cât de des pleci de acasă?

– Lucrez de 15 ani într-o altă țară, în Moldova, unde am un show săptămânal care de multă vreme e cel mai urmărit program TV din Moldova. Așa că plec des la lucru în Chișinău. Am și o mulțime de evenimente pe care le prezint prin țară, dar ori de câte ori pot îi iau pe ai mei cu mine. În schimb, refuz poate cele mai bănoase oferte: nunțile.

Primesc săptămânal oferte să prezint nunți în țară, atât în România, cât și în Moldova. Acolo, în Moldova e chiar un ritual ca prezentarea nunților să fie făcută de un prezentator celebru si cum showul meu e în top acolo, am multe oferte. Nu mă pricep. Le-am refuzat pe toate. Nu știu să prezint nunți și le-aș strica oamenilor amintirea de o viață.

Soția ta are o cu totul altă meserie, din cu alt domeniu, fiind medic stomatolog. Cum vă împăcați?

– Cred că soluția ideală e asta. Avem meserii diferite si ne ajută asta. Dacă toată ziua am trăncăni acasă despre aceeași meserie, copiii ar fugi de acasă.

Secretul căsniciei de 15 ani

Care e secretul căsniciei voastre de 15 ani?

– Sunt chiar mai mult de 15 ani. Ne-am păstrat decența și intimitatea cuplului și nu am căzut în capcane. Și erau multe capcane în anii ăștia. Dar mai ales, când eram aproape de prăpastie, ne țineam de cer…

Nu cred că poți să mergi pe stradă fără să te recunoască oamenii. Care este reacția lor?

– Am prins anii în care oamenii îmi cereau autografe. Aveau hârtii și pix. Acum toată lumea vrea să facă poze pe care să le posteze pe rețelele de socializare. Mă onorează bucuria oamenilor. E o răsplată a muncii din anii ăștia.

După 2 ani de pandemie, care este locul în care veți pleca într-o vacanță?

– Am fost plecați și în pandemie, nu suntem genul de oameni panicați și ipohondri. Ne-am păstrat normalitatea în limitele și regulile impuse. Așa că nu ducem dorul vacanțelor pentru că le-am avut mereu.