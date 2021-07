Interviu exclusiv cu Alex Velea: “Nu m-am născut la 8 ani, ca Măruță! Am 7 ani înainte!” Dezvăluiri neștiute despre scandalurile din viața lui

Alex Velea a vorbit, pe șleau, despre viața lui din ultima perioadă, una cât se poate de agitată pentru artistul care a lansat un nou trend în lumea muzicii de la noi: trapaneaua.

Alex Velea nu-l iartă pe Cătălin Măruță

Alex Velea, în ciuda faptului că s-a certat cumplit cu Cătălin Măruță, a recunoscut, pentru FANATIK, că, indiferent de situația dintre el și prezentatorul TV o admiră, totuși, pe Andra.

”Andra este un monstru, un monstru al muzicii, e printre primele trei voci din România. Are talent uriaș, a muncit mult pentru el, este extraordinară. Dar, sincer, nu se pune însă problema unei colaborări între noi, Măruță decide tot. Știu că Mihai (tatăl Andrei, n. red.) ar fi vrut, el mă place, îi place ce cânt, ne respectăm, dar nu se poate să colaborez acum cu Andra, este o fantasmagorie”, ne-a spus, în exclusivitate, Alex Velea.

În altă ordine de idei, pentru atacurile pe care a fost nevoit să le suporte atât el, cât și Antonia, partenera de viață a cântărețului.

”Măruță, pentru rating, a făcut tot ce a făcut. A vrut să le arate șefilor lui că mai poate face rating, de aceea a invitat în emisiune oameni care să vorbească despre mine. Și, chiar dacă noi ne știm din 2005, din 2006, ceea ce a făcut este un lucru care nu se face. A atacat-o pe nevastă-mea, iar acest lucru nu se face. Dar eu nu m-am născut la 8 ani, ca Măruță! Am șapte înainte, de acasă”, a mai spus, pentru FANATIK, Cătălin Măruță.

Alex Velea, empatic cu Fulgy: ”E bolnav”

Alex Velea a recunoscut sincer că scandalurile din ultima vreme l-au deranjat și că a preferat să nu îi răspundă lui după ce acesta l-a acuzat că ar consuma droguri la studio. Iar motivul, ne-a dezvăluit Velea, ține de situația precară în care s-ar afla Fulgy.

”Săracul de el, cred că trebuie să mai fie internat. Cât mai repede, atât cât e nevoie, ar trebui să stea acolo. E bolnav, clar! Nu am ce să spun prea multe despre el, nu ar fi frumos și nici nu îmi place circul. El are o problemă, din păcate tratamentele pe care le-a făcut nu au dat rezultate”, ne-a mai spus Alex Velea.

Alex Velea: ”Zanni nu a greșit cu nimic la Survivor”

În ciuda scandalurilor în care a fost amestecat numele său și al Antoniei, Alex Velea recunoaște că a avut parte de o bucurie fără margini pe care Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, i-a provocat-o în momentul în care a reușit să ridice trofeul reality-show-ului.

”Nu am ce să îi reproșez lui Zanni. Poate eu aș fi făcut altfel în a-mi apăra dreptatea la Survivor. Am urmărit fiecare episod, fiecare fază cu Zanni și pot să spun că îl înțeleg perfect. Zanni nu a greșit cu nimic la Survivor, și-a apărat doar dreptatea”, a spus Alex Velea pentru FANATIK.

Iar când vine vorba despre modul în catre multe dintre momentele cu pricina fiind cenzurate de Kanal D, Alex Velea este catagoric.

”Da, și când a vorbit mai urât… Să fim sinceri, cine, în junglă, cuprins de foame, de oboseală, nu mai scapă înjurături? Eu, după o săptămână la Asia Express, și nu vorbesc de obicei foarte urât, eram distrus de dorul de nevastă-mea și după copii, și înjuram continuu, pe bandă rulantă”, a mai spus, pentru FANATIK, Alex Velea.

Alex Velea, planuri mari cu Zanni

Încântat că , Alex Velea ne-a dezvăluit că, deja, viitorul pupilului său este cât se poate de luminos.

”Pentru Zanni am planuri mari. A dovedit că merită să fie acolo, să se impună, iar acum îl vor toți să apară lângă ei. Nu pot să spun prea multe, sunt contracte momentan confidențiale, dar vor apărea surprize când vine vorba de Zanni. Va combina la maximum muzica cu divertismentul, are deja niște colaborări stabilite”, a dezvăluit Alex Velea.

Mai mult, a mai precizat el, va face tot ce îi stă în putință pentru a-l face pe Zanni să își îndeplinească visurile și să se realizeze, în ciuda faptului că, în viață, a pornit de jos.

”Voi face tot ce pot să îl ajut să își vadă visul cu ochii, așa cum fac pentru toți cei din trupă, pentru cei de la Golden Gang. Cred că trebuie să ajuți, să dăruiești, așa cum, la un moment dat, ai fost ajutat. Asta e menirea noastră, de aceea mă ocup atât de atent de copiii aceștia. Acum, pe băieții de la Golden Gang îi vor toți, și Pro, și Antena, și Kanal, Zanni a deschis drumul, a arătat că are pe ce să se bazeze, că are talent și că e puternic”, a mai spus Alex Velea.

Cum e Alex Velea când vine vorba despre Antonia! ”Ne căsătorim”

Pe cât de dur poate părea la studio – unde a impus reguli stricte cu privire la utilizarea telefonului – sau în viața pe care, ca artist, o afișează, când vine vorba de Antonia, Alex Velea se topește.

Cu un ton complet schimbat, Alex Velea, în discuția cu FANATIK, a vorbit de fiecare dată despre Antonia folosind apelativul ”nevastă”. Dar cu o miere în voce…

”Da, ne căsătorim! Ne pregătim de când ne cunoaștem să ne căsătorim (râde, n.red). O să fie o surpriză momentul în care ne căsătorim, dar așteptăm să se termine cu pandemia”, a spus Alex Velea pentru FANATIK.

Cu toate acestea, chiar dacă se pregătește să se însoare cu frumoasa lui parteneră de viață, Alex Velea mai are de făcut un pas în relația cu Antonia.

”Nu, încă nu i-am luat un inel de logodnă, va veni și acela. Da, voi îngenunchea, va fi ca la carte”, ne-a mai mărturisit Alex Velea.

Alex Velea, un tată atent pentru copiii săi și ai Antoniei

Devenit brusc serios în momentul în care a venit vorba despre copiii săi, Alex Velea este categoric în a se descrie ca tată.

”Sunt cel mai bun tată, nu vreau să mă laud! Ceea ce îmi doresc este să fiu un tată bun pentru copiii noștri. Să fiu la fel de bun cum a fost tatăl meu cu mine”, spune Alex Velea.

Și, când vine vorba de năzdrăvăniile pe care le fac copiii săi și ai frumoasei Antonia, Alex Velea se amuză pe seama lor, chiar dacă, recunoaște el, încearcă să îi educe și să nu îi facă dependenți de adulții din viața lor. Chiar dacă, de multe ori, vede că îi sunt puse piedici de oamenii la care nu se aștepta.

”Copiii? Sunt deja mari, atât îmi pare rău că nu reușesc să îmi petrec cât timp mi-aș dori cu ei. Dar când sunt cu ei, ne jucăm. Pe PsP, ne jucăm în parc, facem toate jocurile. Doar eu și cu Antonia, cu părinții noștri, ne ocupăm de ei. Nu avem bonă. Mama, care a fost cadru militar și mă făcea să stau smirnă în fața ei îi răsfață cum nu a făcut-o niciodată cu mine. Dacă ei o roagă ceva, e în stare să și plângă pentru ei, dar să obțină ce vor ei”, spune Alex Velea.

Iar tatăl său, povestește artistul, a trecut prin clipe grele din cauza năzdrăvăniilor celor mici. ”Sunt năzdrăvani, pe tataie l-au lovit și în… zona inghinală de a vorbit subțire”, ne-a spus, râzând, Alex Velea.

Alex Velea, despre trapanele și muzică

Alex Velea, chiar dacă este, de fapt, pasionat de muzica R&B recunoaște că a preferat să inventeze un nou stil muzical răspunzând astfel la cererea publicului.

”Nu sunt manele, sunt mai spre trap. Trapanele. Dar aud că se vorbește de faptul că nu e ok ce fac. Doar că, eu, sincer, am grijă de 16 oameni, atâția câți sunt în jur. Eu fac roata să se învârtă, eu sunt cel care unge mecanismul. Și o fac fără să țin cont de povești că nu e ok cu trapanele, cu colaborări cu artiști din lumea manelelor. E o prostie să spui așa ceva”, a spus Alex Velea.

Iar când vine vorba de manele, Alex Velea recunoaște că are câțiva favoriți și, chiar dacă nu i-a spus pe toți, a pus accent pe doi dintre „greii” din zona manelelor, amândoi ”vechi” în meserie.

”Trebuie să fiu sincer, nu e doar un manelist favorit pentru mine. Îmi plac Florin Salam și Adi Minune. Sunt favoriții mei. Cu Florin Salam am și o relație specială, este un om deosebit, da, cred că el e preferatul meu, dar și Adi Minune e la fel. Vom și lansa cu Adi Minune o melodie”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Alex Velea.