Interviu exclusiv cu astrologul Maria Sârbu. Totul despre noua sa carte și ce ne așteaptă după pandemie: „Până prin 2024 trecem prin ani grei”

Astrologul Maria Sârbu ne-a vorbit despre noul ei proiect, o carte în care sunt descriși bărbații din zodiac, continuare a unor volume dedicate compatibilităților dintre femei și bărbați, în funcție de zodie, dar și despre perioada tot mai complicată prin care trecem.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astrologul Maria Sârbu, despre noua ei carte, „Tot ce trebuie să știi despre bărbați”

Maria a fost printre puținii astrologi din România care a tras un semnal de alarmă vizavi de perioada prin care trecem, încă dinainte de 2018.

Acum, astrologul susține că trebuie să învățăm cât putem de mult din tot ceea ce ni se întâmplă, perioada fiind una extrem de bună pentru cei care vor să evolueze cu adevărat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fanatik: Înainte să te întreb despre pandemie, că lumea e foarte curioasă de acest subiect care arde, vreau să îmi spui câte ceva despre cartea „Tot ce trebuie să știi despre bărbați”. Cum ți-a venit ideea asta?

Maria Sârbu: Am lansat în 2016 cartea ”Cum să ai o relație plină de iubire Cuplurile zodiilor” și atunci am promis că va urma o doua carte despre nevoile bărbaților în cuplu. Apoi, în 2017 am publicat o altă carte ”Provocarea unei noi vibrații”, o carte de teste care ajută la vindecarea emoțională și la înțelegerea unor răni din cauza cărora rezonăm greșit în parteneriatele noastre și în dragoste.

Iar anul acesta iată a venit și vremea celui de-al doilea volum Cuplurile zodiilor, respectiv, ”Tot ce trebuie să știi despre bărbați”, un volum în care am scris între 20-26 pagini despre câte un bărbat.

ADVERTISEMENT

Care sunt zodiile masculine care îi vor surprinde cel mai mult pe cititori?

Probabil că cele mai surprinzătoare vor fi Vărsător, Berbec, Balanță, Rac și Pești. Dar la fiecare zodie veți descoperi amănunte care vor surprinde, în special despre resursele personale, despre blocajele în relații sau despre viziunea asupra iubirii etc. Sper să vă surprindă plăcut și să vă fie utilă oricând.

Am vorbit de exemplu despre trăsăturile bărbaților care sunt Alfa, dar care au de dezvoltat alte trăsături, pentru a deveni cu adevărat acel Alfa. Apoi este o zodie care are tendița de a se victimiza și care are nevoie să depășească acel statut pentru a deveni Alfa. Am scris despre lipsa de Ego la una dintre zodii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Te-ai gândit să mergi mai departe cu cărțile despre astrologie? Uite, sunt alți astrologi foarte cunoscuți care scot volume cu previziuni în fiecare an.

Am horoscopul zilnic pe Instagram în fiecare zi și voi dezvolta canalul meu de Youtube în viitorul apropiat, tocmai pentru previziuni.

Am în vedere câteva cărți pe care le-am început de ceva vreme și deja în 2018 am publicat ”Viața văzută prin ochii unui astrolog”.

Ea are o continuare de încă două volume în care voi vorbi despre particularitățile zodiilor, însă previziunile prefer să le fac în cadrul unor emisiuni sau în social media, ele având o valabilitate limitată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Multă lume înțelege greu lumea asta a stelelor, a hărților astrologice, a conjuncției dintre Venus și nu știu ce planetă. Având în vedere că ai aprofundat foarte mult zona asta, ți s-a schimbat perspectiva asupra vieții de când ești în pâine, cum s-ar zice?

Am descoperit foarte multe lucruri și consider că astrologia este una dintre materiile de bază pe care ar trebui să le avem în licee. Ca și muzica, câteva idei de bază de un trimestru cel puțin.

Ceea ce m-a impresionat a fost să descopăr cât de puternice sunt ancorele noastre de la o viață la alta și între vieți care nu sunt neapărat consecutive.

ADVERTISEMENT

Că, adesea suntem foarte conectați cu viața anterioară și semănăm mult cu cel sau cea care eram anterior, că învățăm să devenim și să trăim la prezent, însă uneori putem fi prinși într-un trecut îndepărtat din care avem nevoie să vindecăm suferințe și apoi să ieșim de acolo pentru a trăi Aici și Acum.

Ce ne așteaptă din punct de vedere astrologic: „Singurele luni bune, Ianuarie, August și Decembrie”

Să revenim la întrebarea care îi apasă pe cititorii noștri. Cum ai descrie anul 2020 și ce crezi că ne așteaptă în continuare?

Atunci când am făcut horoscopul pe acest an am concluzionat: Singurele luni bune vor fi, Ianuarie, August și Decembrie. Putem să mai adăugăm prima jumătate din Februarie și ultima jumătate din Noiembrie, în rest nu este un an ușor.

ADVERTISEMENT

Ca și caracteristici: Nevoia de asumare, de autonomie și de competență. Ce ne poate aștepta: Încă o perioadă dificilă în care trebuie să trezim în noi instinctele de supraviețuire și să nu ”dormim în papuci” pe nici un plan sau domeniu de viață.

În urmă cu 4 ani spuneam că trăim o perioadă bună și că urmează din 2018 până în 2023-2024 să trecem prin ani grei, să fim pregătiți și să nu ne pierdem. Încă îmi păstrez ideea.

Ce le transmiți cititorilor tăi, în final?

Cartea ”Tot ce trebuie să știi despre bărbați” îmi doresc să vă fie utilă ani buni, atât pentru vindecarea istoriei personale de dragoste dar și pentru a obține limpezime și claritate în cuplu.

Am depus mult suflet și mult efort pentru a veni în întâmpinarea poveștilor de dragoste, iubirii, îndrăgostelii și a iubirii sacre etc. Pentru fiecare viziune este important momentul ei. Iar pentru o viață este importantă alegerea viziunii și dezvoltarea, construcția poveștii. Este drept, mulți așteaptă iubirea să îi cucerească și puțini sunt conștienți să construiască pașii care duc către iubire.

Voi publica în luna ce urmează un al doilea material, o carte despre tipologiile masculine mitologice proiectate în viața de zi cu zi în relațiile noastre.

Și consider ca aceste două cărți se vor completa; pentru a avea o idee amplă despre partener și despre așteptările sau nevoile lui.

Mulțumesc fiecăruia dintre cititori și cititoare și sper din suflet ca în colectiv să ridicăm vibrația poveștilor de iubire și să inventăm alte tipare cât mai benefice de trăit pentru urmașii noștrii.