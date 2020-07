Interviu exclusiv cu căpitanul Universității Craiova la titlul din 1991: „Ne lipsesc oltenii din echipă!”. Înțepături la adresa lui Cristiano Bergodi

Mai sunt doar patru etape până la finalul campionatului, iar suporterii Universității Craiova visează la primul titlu după o așteptare de 29 de ani.

Pentru olteni, urmează derby-ul cu FCSB, de duminică, cu începere de la ora 21:00. Partida reprezintă capul de afiș al etapei cu numărul 7 din play-off-ul Ligii 1.

Legendele Științei sunt alături de echipa din Bănie, iar FANATIK a stat de vorbă cu ultimul căpitan care a ridicat trofeul de campion deasupra capului cu Universitatea Craiova.

Adrian Popescu, povești de la ultimul titlul câștigat de Universitatea Craiova. Dorinel Munteanu, „altoit” de căpitanul Științei

Produs sută la sută al școlii de fotbal craiovene, Adrian Popescu a debutat la 20 de ani la seniorii Universității, exact când echipa era dominată de marii jucători ai Craiovei Maxima. A rezistat cu brio în acel lot fantastic, devenind, încetul cu încetul, titular. În 1991, la 31 de ani, Adrian Popescu a fost căpitanul Universității când Știința cucerea ultimul titlu din istorie, dar și Cupa României. În 1992, el a plecat în Elveția, la Locarno, unde a evoluat 3 sezoane. Revenit în țară, Adrian Popescu a mai jucat până la 40 de ani la U Craiova, Electro, Constructorul și Poli Iași.

Ce faceți, domnule Popescu, cum sunteți?

-Muncesc, sunt angajat la o regie. Am dat concurs și m-am angajat undeva.

Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu FCSB..

-Sincer, mie îmi e frică de meciul acesta. Steaua e Steaua, ce să mai vorbim?! Nu sunt nici spectatori, e și presiune. Trebuie să bați tot ca să nu stai cu emoții în ultimul meci cu CFR Cluj. Dan Petrescu e disperat de rezultate. Au și ei niște probleme, cu banii și toate cele. Înțelegi? Totuși, echipa se prezintă bine.

Cum vedeți echipa acum?

– Problema mea e că trebuie să joace și Vătăjelu, adică să joace Bogdan ca fundaș și Nicușor Bancu ca mijlocaș. Știi că pe vremea noastră, atunci când eram antrenori eu cu Sorin și Emil, erau organizați foarte bine în partea stângă, se înțelegeau foarte bine. Vătăjelu trebuie să joace fundaș stângă. Problema e cu Bancu și echipa națională. El nu se exprimă la nivelul maxim. Asta e, acum au o echipă de bază. Koljic e foarte bun acolo în atac, are o formă foarte bună. Sincer îți spun, sper să mă depășească căpitanul de acum, Bancu, în ceea ce privește sintagma „ultimul căpitan care a ridicat trofeul de campion deasupra capului”. Aș vrea din suflet să câștige titlul. Îmi doresc enorm de mult.



Cum vi se pare jocul echipei?

– De ce să nu admitem că am avut și șansă? Am avut șansă și în 1991, atunci când am câștigat eventul. Ne băteam cu Steaua, ei aveau și meciuri mai „neclare” și noi trebuia să stăm acolo, să ne batem. Să mă scuze Dorinel Munteanu, dar i-am dat și o palmă peste cap pe tunel. Ei s-au predat cu Steaua, la Sibiu, și au venit să-și dea sufletul cu noi.

Dorinel Munteanu juca la Sibiu, nu?

– Da, da, la Sibiu. Ei veneau să facă meciul vieții la Craiova. I-am zis: „Ce, mă, ați venit să jucați cu noi? Cu Steaua v-ați predat! Așa, frumos, elegant.”

„Îl puneam pe nea’ Fane Cioacă să-mi dea două palme înainte de meci”

Ce înseamnă să fii oltean..

– Păi, exact! Eu îl puneam pe, Dumnezeu să-l odihnească, nea’ Fane Cioacă să-mi dea două palme înainte de meci. Omul era puternic, mare. Îi spuneam să nu dea așa tare, altfel amețeam până când jucam.

Totuși, ce avea acea echipă din 1991 și nu are Craiova lui Bergodi. Ce îi lipsește Universității?

– Spune-mi și mie câți olteni sunt în echipă. Pe mine mă enervează când îi văd că pupă stema și tot felul de lucruri de genul ăsta. Da, pupi, dar inima de oltean este să fii cel mai bun dintre cei mai buni! Înțelegi? Asta e ideea oltenească! Așa cum suntem noi, dar să fim cei mai buni. Atunci, în 1991, noi ne-am bătut și i-am bătut pe cei mai buni! Bineînțeles, aveam și calitate.. Nu zic că nu au calitate acești copii, dar atât se poate acum. Să le dea Dumnezeu sănătate și să își dorească enorm victoria.

Cum ar fi ca ultimul meci, cel cu CFR, să fie decisiv pentru titlu?

– Și noi să ne uităm la televizor, nu? (râde) Nu, dar dacă va fi chestia asta, iar suporterii vor sta în jurul stadionului, atunci va fi superb pentru Craiova. Mai ales că, uite, ai câștigat și Cupa, acum câștigi și campionatul.. Ar fi o onoare pentru orașul nostru. Ai văzut ce complex frumos are Bănia.

Dumneavoastră nu ați prins condițiile de acum.. Știm bine că aveați antrenamente la Ișalnița, la Cârcea…

– Da, pe acolo ne antreneam. Jucam pe stadionul „Extensiv”. Uite, oltenii adevărați au avut condiții modeste. Nu s-a vrut atunci să se ia jucători. În fine, cel mai frumos lucru e să câștigi campionatul, dar ce faci după? Îmi doresc din suflet, dar trebuie să faci investiții după o asemenea performanță. Nu trebuie să vinzi și să fii o echipă modestă, ca să nu faci doi lei în cupele europene. Dacă s-ar juca cu spectatori, își dai seama ce ar fi să joci în Champions League la noi!

În acest moment, Adrian Popescu așteaptă vreo ofertă?

– Oricând, știi că în viață nu trebuie să spui niciodată, dar important este că muncesc. Am luat un concurs. Am dat un concurs, am câștigat, asta e cel mai important lucru, să faci ceva, să nu stai în casă.

De Bergodi ce ziceți? V-ați fi așteptat să aibă seria asta?

– Îți mai amintești atunci când am bătut în „Giulești”, 2-1, iar Rapidul a retrogradat? El era antrenor la ei. La sfârșit, Bergodi a folosit un limbaj mai „acidulat”. Că de ce ne-am bucurat noi atunci. Cum să nu ne bucurăm? Mă interesa pe mine de Rapid sau de Bergodi? Mă bucur de victoria echipei mele. Respect Rapidul și chiar dacă ne înjurau sau ne scuipau, mă, când vedeam galeria aia… Se merita să te înjure. Mai e o chestie. Bergodi a luat Voluntari și după a salvat-o de la retrogradare. A făcut pregătirea cu ei și apoi era pe ultimul loc? Cum se poate așa ceva. Acum a venit Teja și a făcut „brici”. Tot respectul pentru fotbalul italian și pentru el, dar acum a venit la Craiova și a făcut 4 din 4. Ce înseamnă să ai și noroc. Îmi doresc să câștige campionatul, nu am nimic cu el, sper să ne depășească pe noi.

Ar fi un lucru extraordinar să câștige Universitatea Craiova campionatul…

– M-aș bucura foarte mult pentru „Sorinaccio”. A câștigat ca jucător, ca antrenor și acum ar fi ca președinte. Să-l câștige și m-aș bucura enorm de mult! S-au făcut investiții, au condiții, Universitatea Craiova este o echipă de top.