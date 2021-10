Interviu exclusiv cu Christian Sabbagh după ce nevasta a cerut ordin de protecție: ”Iulia, m-ai făcut de râsul lumii!”

FANATIK a stat de vorbă cu prezentatorul Știrilor de la Kanal D, Christian Sabbagh negând cu vehemență că între el și Iulia, soția sa, ar fi avut loc scene violente. E adevărat, recunoaște vedeta TV, a existat o ceartă mai… înfocată, în urma căreia partenera de viață a cerut ordin de protecție.

Soția lui Christian Sabbagh a cerut ordin de protecție

”E o glumă, totul este o simplă glumă. E o glumă legală, totul a pornit dintr-o prostie”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Christian Sabbagh.

Cu toate acestea, recunoaște vedeta Kanal D, Poliția a ajuns în fața locuinței sale, după miezul nopții, iar el a dat declarații la secție.

”Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică.

De la ce a pornit tot scandalul dintre Sabbagh și soția lui

M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: ‘cum, dom`le, violență domestică?’ (…) Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un Iphone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă…”, spune, acum amuzat, Christian Sabbagh.

Cu toate acestea, neagă că între el și soția sa ar fi avut loc cea mai mică confruntare fizică, cearta lor rămânând, susține prezentatorul tv, la nivelul cuvintelor spune, uneori, pe un ton mai ridicat.

Christian Sabbagh: ”Nu am lovit-o, nu am împins-o”

”Nu am lovit-o, nu am împins-o… Cearta e însă o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva…”, ne-a spus, vehement, Christian Sabbagh.

Dar, cu toate acestea, conform legii, vedeta TV a primit un ordin de restricție față de soția sa, Iulia, iar problemele au devenit cu atât mai serioase cu cât, mâine, 7 octombrie, trebuie să se prezinte în fața instanței.

”Eu am luat totul ca pe o glumă, ea ca pe o glumă. La final m-am trezit însă cu ordin de restricție 5 zile. Acum locuiesc la Vălenii de Munte, ea a rămas acasă. Eu m-am trezit, la 3 noaptea, că sunt în stradă și mă întrebam unde o să locuiesc? Și unde să locuiesc la 3 noaptea? Pe stradă, pe bancă… Firesc, nu am stat pe stradă, m-am dus la Marriott, dar dacă cineva nu ar avea bani unde s-ar duce? Acum ce să mai zic? Ea acasă, eu pe drumuri…”, mai spune Christian Sabbagh.

Christian Sabbagh susține că s-a și împăcat cu soția lui: “Mi-a cerut să vin acasă”

Vedeta Kanal D a spus, pentru FANATIK, că, în ciuda problemelor, s-a și împăcat cu Iulia, soția lui, și că, la tribunal, vor merge împreună, iar în fața judecătorilor se vor prezenta ținându-se de mână.

”Ea când și-a dar seama și a realizat ce se întâmplă, m-a sunat și mi-a zis să vin acasă. I-am zis că nu pot să vin că mă duc la… Doamne iartă-mă! Mi-a cerut să vin acasă, că plâng copiii. Mi s-a făcut și frică, am întrebat-o dacă vrea să îmi facă vreo cheie… Asta ar mai lipsi, să încalc și ordinul de protecție”, explică Sabbagh pentru FANATIK.

Din păcate, susține Christian Sabbagh, situația lui este cu atât mai complicată cu cât este, totuși, un personaj cunoscut în România, fiind, totuși, prezentator TV de ani buni. ”Le-am explicat și șefilor de la Kanal D, de dimineață, ce s-a întâmplat. Le-am spus că totul a pornit dintr-o glumă, dar lucrurile sunt complicate”, a mai precizat Sabbagh.

”Acum sunt văzut ca un soț agresiv, nu o să îmi fie deloc ușor să le explic oamenilor că nu a fost nimic, că a fost o joacă prostească, o ambiție, la ea un impuls de gelozie…”, mai spune el.

”O glumă tâmpită”

Și, chiar dacă s-a împăcat cu Iulia, Christian Sabbagh recunoaște că situația lui a fost complicată de legislație și de felul în care acționează legea în România.

”A vrut să își retragă declarația, dar dosarul își urmează cursul, a plecat de la Poliție la Parchet, de la Parchet la instanță. Oricum ne împăcăm, dar dintr-o glumă tâmpită, dintr-un puseu, dintr-o ambiție se ajunge la o nenorocire. I-am și spus `Băi, Iulia, mi-ai făcut un cadou de nu ai idee. M-ai făcut de râsul lumii, oamenii o să creadă că sunt un bătăuș`. Dar asta e… O să ăi fac cadou toate articolele, i le pun frumos, în ramă… Și îi duc și un buchet de flori, bine-înțeles… Oricum, a iertat-o, este diamantul meu ea. Și copiii, normal”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Christian Sabbagh.

Cristian Sabbagh și Iulia se iubesc de opt ani

Christian Sabbagh (49 ani) și Iulia (39 ani), cea de-a treia soție, s-au cunoscut în 2013, la Istanbul, în perioada în care amândoi erau implicați în alte relații.

“Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună”, povestea jurnalistul Kanal D, pentru

Cei doi și-au asumat relația, la câteva luni, după ce prezentatorul TV anunța divorțul de Louisa, a doua soție, cu care a avut un mariaj cu năbădăi, vreme de 10 ani.

La vremea respectivă, Sabbagh spunea că decizia a fost una de comun acord și atât el, cât și fosta soție își doresc să își protejeze fiica, pe Yasmine, atunci în vârstă de 5 ani.

Cristian Sabbagh a divorțat pentru Iulia de prima soție

“Prin dificultăţile vieţii de cuplu, prin care trecem eu şi soţia mea în acest moment, nu doresc nimănui să treacă. De comun acord am hotărât ca, după 10 ani de căsnicie, să mergem pe drumuri separate, cu dorinţa însă de a păstra o relaţie de prietenie. Având în vedere că fructul iubirii noastre este reprezentat de micuţa Yasmine în vârstă de numai 5 ani, scopul meu este acela de a o proteja pe cât se poate de mult de această schimbare care s-a produs în viaţa noastră. În această clipă nu-mi doresc nimic altceva decât să-mi canalizez toată energia, forţa şi credinţa în Dumnezeu pentru a-mi ajuta copilul să depăşească aceste momente de răscruce cât mai bine cu putinţă. Vreau să mulţumesc tuturor celor care mă sprijină în aceste zile cruciale pentru familia mea”, spunea Sabbagh, în ianuarie 2014, pe pagina personală de Facebook.

Presa titra, însă, cu litere de o schioapă că Iulia a fost, de fapt, cea care i-a spart casa vedetei Kanal D. În 2017, cei doi s-au căsătorit civil și, doi ani mai târziu, au făcut cununia religioasă, zi în care l-au creștinat și pe fiul lor, Christian Jr. Sabbagh și Iulia mai au împreună o fetiță, Anais, în vârstă de 4 ani. Prezentatorul de la Kanal D mai are doi copii din fosta căsătorie, pe Yasmine şi Edi.