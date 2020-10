Interviu exclusiv cu Denise Rifai. Cel mai stânjenitor moment din întreaga carieră în televiziune/ Au existat politicieni care să-i facă avansuri?

FANATIK publică în exclusivitate un interviu cu Denise Rifai, noua prezentatoare Kanal D.

Vedeta va avea propria emisiune, care se numește „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cu premiera marți, 6 octombrie 2020, la ora 23:00. Primul invitat este Elena Udrea, care a fost supusă unei serii de întrebări incomode.

Cea mai dură moderatoare de televiziune și-a deschis sufletul și a vorbit deschis pentru cei cititorii noștri, dar și pentru cei care o urmăresc de ani buni din fața micului ecran.

1. “40 de întrebări cu Denise Rifai” – emisiunea pe care o vei prezenta la Kanal D și care e anunță a fi ceva diferit față de ceea ce există în media. Ce vei aduce nou în acest proiect?

În emisiunea pe care o voi prezenta în fiecare marți, de la 23:00, la Kanal D, vor fi puse multe întrebări, unele foarte incomode. 40 de întrebări care răscolesc trecutul îndepărtat, recent și prezentul invitatului. E un format riguros, care presupune o documentare amănunțită, o gradare a dificultății pentru că invitatul tău să răspundă la o paleta cât mai larga de întrebări interesante și să își arate mai multe fațete ale personalității, dar și faptelor, deciziilor sale.

Chiar daca am fost până acum la o televiziune de Știri, iată că în cadrul Kanal D, un post generalist, emisiunea nu vă fi una politica. E adevărat că printre invitați se vor numără și politicieni, oameni care au sau care au avut frâiele deciziilor la nivel politic. Dar veți putea urmări în emisiune medici, profesori, cântăreți, oameni de televiziune, spectrul este unul foarte variat. Sunt „voci” care interesează foarte mult opinia publica. Vă fi un produs media de excepție, realizat cu buna credință și din dorință de a afla cât mai multe lucruri, undele nespuse până acum, despre invitații emisiunii.

2. După plecarea de la Realitatea au fost zvonuri despre implicarea ta în politică și că ai renunțat la televiziune definitiv. De ce ai luat acea pauză?

Nu am spus niciodată că voi renunță la televiziune, nu știu de unde au apărut aceste zvonuri. Fac televiziune acum, mă concentrez că lucrurile să iasă foarte bine cu acest proiect extraordinar, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D. Când voi decide să accept propunerea unui partid politic din Romania, voi anunță că intru în politica J.

După plecare de la Realitatea, am luat aceasta pauza pentru că semnasem cu Kanal D și a fost o perioada în care m-am pregătit pentru acest nou format.

“40 de întrebări cu Denise Rifai” presupune foarte multa munca, e un efort uriaș, de echipa, pentru un produs de excepție. Pentru mine nu a fost o pauza, nu am avut nicio zi de vacanta, am muncit în țoată aceasta perioadă.

3. Cum ți-ai ocupat timpul în tot acest timp în care n-ai mai apărut la tv?

Cum spuneam, am muncit, am scris foarte mult. E adevărat că urmăresc fenomenul politic și am comentat pe marginea acțiunilor politice. În același timp, m-am ocupat foarte mult de noul proiect de la Kanal D, am muncit aproape țoată vara și sunt foarte, foarte fericita cu acest nou proiect.

4. Ce (tip) de politician crezi că ar trebui să “dispară” din politica românească?

Sunt foarte mulți oameni în acest domeniu atât de important, care nu au niciun fel de scoală, nu știu nici să vorbească corect limbă română. În politica ar trebui să intre oameni cu adevărat pregătiți în acest domeniu, oameni cu studii superioare, politica trebuie să fie un domeniu elitist. Un politician bun trebuie să fie un bun manager de tara, guvern, de partid sau, daca nu excelează pe partea de administrare, trebuie să aibă o cultura politica. Număram pe degete politicienii romani din Parlament care au citit lucrări esențiale din domeniul politic. Este momentul că Romania să aibă politicieni erudiți.

5. A existat un moment critic în care ai fost jignită de un personaj public în culise, în direct, ori prin telefon? Și de ce?

Da, sunt publice exemplele. A existat un moment în cariera mea în care am fost jignita în direct, la televizor, evident că acel personaj a fost nevoit să părăsească platoul.

6. Care a fost cel mai tensionat moment pe care l-ai avut în toată cariera ta de prezentator tv?

Aș spune că alegerile prezidențiale; sunt momente de mare dificultate pentru moderatorii de știri în acea ora de exit poll, pentru că trebuie cernuta foarte bine informația; exista dezinformare, intoxicare. Pentru mine perioadele de campanie electorala au fost cele mai grele. Chiar și acum, deși nu mai fac emisiuni politice, sunt conectata, atenta la ce se întâmplă pentru că mă interesează cum decurg lucrurile.

7. Eșți o femeie frumoasă. De câte ori s-a întâmplat să fii abordată de diferite personaje publice care își doreau mai mult decât o relație profesională de la tine?

Sunt o femeie frumoasa și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, mă simt foarte onorată și bucuroasă când primesc câte un compliment. Am grijă de frumusețea mea, aș vrea să fiu etern frumoasă și să plac. Mă bucur când politicienii îmi fac complimente, le primesc cu onoare, dar sunt atât de strictă, dură, riguroasă, încât nu este loc de mai mult, nu a fost niciodată. Dacă am putut, prin prisma faptului că ei s-au simțit în largul lor cu mine, să scot interviuri bune, am profitat de acest atu.

8. Îți doreșți copii? Plănuieșți să devii mamă în viitorul apropiat?

Îmi doresc mult să am copii, dar accept și varianta în care nu voi avea copii; daca vrea bunul Dumnezeu să îmi trimită un bărbat cu care să am un copil sau mai mulți, e bine. Cred că viață trebuie trăită așa cum curge ea. Deși mi-am dorit foarte mulți copii, voi avea grija de alții dacă nu îi pot avea pe ai mei.

9. Și pentru că tot vorbim de copii, spune-mi o experiență din copilărie care te-a marcat într-un fel sau evoca persoane care ți-au făcut frumoasa copilăria.

Am avut niște bunici minunați care m-au iubit foarte mult. Bunica mea era o adevărată gospodina și bunicul meu din partea mamei adora să mă răsfețe cu lucruri scumpe, frumoase. Îi plăceau blănurile, aurul și „le punea pe mine” cu multa iubire.

Bunica maternă era o femeie muncitoare, o femeie puternica, frumoasă. Am avut niște bunici extraordinari, care m-au pus în centrul universului lor, am fost prințesă lor am fost adorata de ei. Îmi este greu fără ei chiar și acum. În partea cealaltă de lume, în Orient (n.r tatăl este din Iordania), am avut niște bunici la fel de minunați.

Bunicul arab era un bărbat puternic, deschis în gândire, foarte frumos, mândru, plin de viață. Era bun și vesel. Pe bunica din partea tatălui o chema Turkyie (Turcia), era o femeie care a născut și a avut grija de mulți copii, tatăl meu provine dintr-o familie clasica araba, cu foarte mulți copii. Era o femeie plina de adevăr, puritate, modesta, înțeleaptă. Ei sunt oameni pe care îi iubesc enorm și la care mă raportez mereu, mi-au marcat atât de frumos viață.

Prezentatoarea Kanal D face parte dintr-o familie bogată

Vedeta tv se numără printre cele mai frumoase moderatoare de emisiuni din România, iar grație curiozităților sale a reușit să facă interviuri excepționae de-a lungului timpului, indiferent de personaje. Denise Rifai a studiat ASE și Facultatea de Limbi Străine, Secția Engleză – Arabă, însă vocația pentru televiziune a fost cea care șia pus amprenta asupra carierei sale.

Prezentatoarea tv face parte dintr-o familie bogată, căci tatăl ei, un important om de afaceri, este unul dintre liderii comunității iordaniene din România, însă care dorește să fie o persoană discretă cu viața personală.

Trebuie să menționăm că Samir al-Rifai, fost prim-ministru iordanian în perioada 14 decembrie 2009 – 9 februarie 2011, este rudă cu Denise Rifai. Tatăl vedetei, Samir, este fiul fostului premier al Iordaniei Zaid al-Rifai și nepot al fostului prim-ministru Samir al-Rifai, decedat în anul 1963. De altfel, acesta este nepotul lui Bahjat Talhouni, un alt premier iordanian.