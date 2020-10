Interviu exclusiv cu Georgiana Lobonț: despre al treilea copil și invidia din industria folclorică

Cântăreața de muzică populară Georgiana Lobonț a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre provocările ei profesionale, dar și despre viața ei personală, oferind câteva lucruri mai puțin știute de fani despre ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista ne-a spus cum reușește să își mențină poziția pe piața folclorică și a pus degetul pe rană întrebată dacă într-adevăr lumea muzicii populară este atât de rea pe cât se spune.

Nu în ultimul rând, Georgiana a ținut să tranșeze definitiv relația cu Vlăduța Lupău, nașa celor doi copilași pe care îi are, spunând că nu mai vrea să audă de ea și că tot ce a fost îngropat va rămâne în istoria doar de ele două știute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lumea folclorică, cu luminile și umbrele ei

Cum faci față provocărilor lumii moderne? Cum reușești să împaci muzica populară, tradiția, cu tehnologia, cu nevoia tot mai mare de reinventare?

– Fac față ușor pentru că îmi place enorm ceea ce fac. Mai greu îmi este cu drumurile, să vin din Ardeal la București, fie cu masina, fie cu avionul, fie cu copiii după mine sau fără, pierd mult timp și acumulez oboseală dar îmi place și asta mi-am dorit mereu, acum doar îmi trăiesc visul. Eu am încercat să mă actualizez și cred că am reușit atât în muzică cât și pe partea de influencer, făcând vlog-uri și fiind în permanență într-o conexiune cu urmăritorii și admiratorii mei, pe toate rețelele de social-media. Am trecut prin mai multe genuri muzicale, mai întâi a fost muzica populară, iar apoi am trecut prin muzică de petrecere, muzică ușoară și manele, ca să îmi confirm doar ceea ce credeam că ar trebui să fac și iată că mai apoi am avut succes cu ideile mele. Mi-am dorit complexitate de la artistul Georgiana Lobonț. Am stiut să fac foarte bine diferenta între populară, manele, muzică de petrecere, nu le-am combinat niciodata, nici în ținute, nici în cântat dar mi-am dorit să le fac pe toate 3 deodată pentru că asta cere publicul, iar eu m-am născut cu talentul de a cânta și a transmite emoție și încerc să trec cu acestea două prin tot ce mă reprezintă acum ca artist.

Există răutate în lumea folclorică? Poți să ne povestești un episod care te-a necăjit în cariera ta, dar peste care ai reușit să treci?

– Da, există răutate și aici, cum există de altfel în toate domeniile dar răutatea se naște din frustrare și frustratea din lipsuri…iar atunci când vezi că cel de lângă tine are mai multe bife, apare invidia. E trist, dar adevărat. Am avut și episoade mai puțin frumoase, peste care am trecut repede și ușor pentru că mi-am dat seama de calitatea oamenilor și de intenția lor. Mă simt o norocoasă că am primit atâtea de la Dumnezeu și toate aceste daruri mă țin ocupată și concentrată la treburile mele.

ADVERTISEMENT

Ce le sfătuiești pe tinerele care vor să pătrundă în industria muzicii populare românești? E adevărat că unele cântărețe au avut pilele necesare sau niște relații dincolo de morală și etică pentru a fi în față?

Eu știu cum am ajuns eu, prin multă muncă, implicare și sacrificii. Doar așa le pot sfătui și pe ele.Să-și dorească să fie originale, să vină cu ceva nou prin care lumea să le identifice mereu. Fiecare artist a ales calea care i s-a părut cea mai bună pentru atingerea țelului său. Eu am ales să urc treptat dar sigur. E usor să urci, poți ajunge sus dintr-o greșală, dar cel mai greu este să te menții.

Cu ce artist din muzica folclorică ți-ai dori să cânți măcar o dată și de ce?

Sincer, regretata Mariana Drăghicescu din Banat era pentru mine un artist de o mare valoare și plângeam mereu și plâng și acum când îi ascult doinele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi-ar fi plăcut să o ascult non stop cum doinește…dar din păcate s-a stins și a rămas vie prin cântecele ei. Vedeți, chiar dacă cânt tot felul de stiluri, inima mea este la doinele noastre românești, unice în lume, la rădăcinile mele.

Georgiana Lobonț, despre rolul de mamă. Nu spune nu unui al treilea copil

Ce ai învățat despre viață de când ai devenit mamă? Cum e să ai grijă de doi copii și de carieră în același timp?

Am învățat să fiu mai bună, mai calmă, mai înțeleaptă și mai responsabilă. Nu este ușor, mai apelăm la ajutoare, este solicitant dar până acum am făcut față la tot. Eu cred că am reușit să depășim ușor acea perioadă în care tânjam după odihnă și eu și Rareș, soțul meu, pentru că ne trezeam noaptea foarte des la copiii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Plângeau din cauza dințișorilor sau a colicilor.Acum apele s-au linistit și începem să ne bucurăm de somn ca înainte.Avem zile în care îi luam cu noi pe la filmări și am văzut că le place în lumina reflectoarelor.

M-aș bucura să îmi calce pe urme.Uneori îmi compun piesele stând cu ei.Mă inspiră foarte mult.

ADVERTISEMENT

Ai mai vorbit cu nașa copiilor tăi? Ați ajuns la împăcare până la urmă sau relația voastră e la fel?

Acest subiect este încheiat și așa va rămâne.

Ți-ai dori un al treilea copil? Cum crezi că te-ai descurca în formulă de 5 în familie?

Nu zic nu. Nouă ne plac copiii plus că și eu mai am 2 surori, deci suntem 3 la părinți și știu cât este de frumos să ne avem una pe alta. Poate după ce ne vom muta la casa cea nouă, vom avea o surpriză. Sunt convinsă că ne-am descurca cu brio.

ADVERTISEMENT

Georgiana Lobonț, una din tinerele stele din muzica populară

Georgiana Lobonț este una din cele mai fresh figuri din folclorul românesc. Născută în Gherla, județul Cluj, tânăra în vârstă de 26 de ani și-a făcut debutul pe marea scenă în anul 2005 la Tezaur folcloric, pe TVR, însă faima avea să vină abia câțiva ani mai târziu.

Printre cele mai de succes piesele ale Georgianei se numără „Vin nuntașii după mine”, „Bărgăuanul” și „Jupâneasa”.