Interviu exclusiv cu Ilinca Vandici, prezentatoarea Bravo, ai stil: „Pierderea tatălui meu a constituit un adevărat cutremur”

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului Bravo, ai stil, a vorbit pentru Fanatik despre începuturile ei în televiziune, experiența trăită în cele 7 sezoane ale concursului de modă, dar și despre cea mai mare cumpănă a vieții sale.

Vandici și-a deschis sufletul și nu a evitat nicio întrebare. Ba chiar a oferit și câteva sfaturi tinerelor care își doresc să aibă o carieră în televiziune.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit că nu are deocamdată regrete legate de activitatea ei în televiziune, iar emisiunea care a revenit pe micile ecrane cu un nou sezon îi oferă o satisfacție imensă.

Ilinca Vandici și-a deschis sufletul pentru Fanatik. Prezentatoarea Bravo, ai stil, despre primul ei contact cu televiziunea

-Ești una dintre prezentatoarele remarcabile de la noi. Îți mai amintești care a fost primul tău contact cu televiziunea? Cum ți s-a părut la început această industrie și cum o vezi azi după experiența acumulată?

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că îmi amintesc totul de parcă s-ar fi întâmplat ieri, pentru că entuziasmul și tot ceea ce a venit la pachet cu această bucurie a reușitei mi-au creat amintiri ce vor dăinui o viață.

La unul dintre concursurile de Miss la care am participat am avut un fel de cantonament care a durat o săptămână. Toate fetele eram cazate la același hotel, aveam activități împreună, făceam sport, ședințe foto, participam la fittinguri pentru haine. În toată această perioada, alături de noi erau oamenii din televiziunea la care, ulterior, am și lucrat, și filmau tot ceea ce se întâmplă în culisele pregătirii acelui concurs. Îmi amintesc că eram preferata reporterului respectiv, pentru că eram dezinvoltă, aveam cuvintele la mine, indiferent de întrebări, și îi făcea plăcere să stea de vorbă cu mine. Acesta a fost primul meu contact cu televiziunea. Sunt fericită că și după atâția ani în atenția media, mi-am păstrat bucuria și entuziasmul de a fi în fața camerelor de filmat, de a fi aproape de oameni.

-Ce ți-ai fi dorit să faci în televiziune și nu ai apucat? Există vreo ambiție ascunsă, vreun vis secret pe care-l îl poți dezvălui acum?

ADVERTISEMENT

Nu pot spune că există ceva ce nu am încercat sau ceva ce mi-aș fi dorit să realizez și nu am făcut-o până acum. Tot ce mi-am propus, toate planurile și proiectele pe care le-am avut în minte și suflet s-au concretizat, am muncit mult pentru acest lucru.

Care este stilul vedetei Kanal D

-Au fost momente dificile pe care le-ai trăit din postura de prezentatoare tv?

Au fost momente și dificile, e firesc să fie, așa evoluăm, trecând printr-o serie de provocări. Rămâne însă doar multitudinea de momente de împlinire și de fericire pe care le-am trăit, tocmai pentru că am fost conștientă în permanentă că tot timpul avem de învățat câte ceva.

ADVERTISEMENT

-Bravo, ai stil a devenit într-o oarecare măsură sinonim cu numele tău. Pentru că este o zonă care te prinde foarte bine, cum descrii stilul Ilinca Vandici?

“Bravo, ai stil!” îmi vine că o mănușă, așa a fost de la început și mă bucur că se vede acest lucru. Este un format care se mulează din ce în ce mai bine pe personalitatea mea, talentul meu de moderator. Stilul Ilincăi Vandici pornește de la autenticitate, asta mă caracterizează, este unul dintre atuurile mele. Sunt o femeie naturală, normală, cu picioarele pe pământ, pot să îmi duc la bun sfârșit jobul cu profesionalism și cu empatie față de oamenii cu care lucrez. Dacă ne referim la stilul vestimentar, acesta este unul cameleonic. Port cu extrem de mare ușurință jeans cu niște sneakers și un t-shirt, o rochie de seară foarte elegantă sau o ținută provocatoare, având aceeași încredere în mine.

„Tibi Clenci este enigmatic”

-Ce ai învățat de la concurentele de la Bravo, ai stil care au defilat de-a lungul atâtor sezoane?

ADVERTISEMENT

Am învățat de la fiecare în parte câte ceva, sunt genul care captează informație de la cei din jur. Fiecare a venit cu ceva al ei, are aceea sclipire, strălucire necesare pentru a fi în față camerelor de luat vederi. Cu siguranță au fost, de-a lungul celor șase sezoane încheiate, situații de viață din care, evident, am învățat și eu foarte multe lucruri, la fel ca cei de acasă. Am ajuns la un anumit nivel de maturitate care îmi dă posibilitatea și flexibilitatea de a reuși să învăț din ceea ce văd că trăiesc ceilalți și să aleg ce este bine pentru mine, sau nu. Am învățat, de exemplu, să mă bucur când în față mea am un om care mă combate cu argumente. Nu mă supăr, nu mă „aricesc”, ci îmi scot și eu la bătaie argumentele. Un duel civilizat.

-Cum i-ai descrie pe fiecare dintre jurați într-un singur cuvânt?

Maurice Munteanu este adorabil, Raluca Bădulescu este inconfundabilă, iar Tibi Clenci este enigmatic. Îmi este aproape imposibil să îi caracterizez pe dragii mei colegi și prieteni într-un singur cuvânt, pentru că toți trei sunt izvoare nesecate de umor, replici, cuvinte, situații, povești. Fiecare în parte poate fi one man show și împreună sunt cel mai frumos și compact, sudat juriu din România.

„Pierderea tatălui meu a constituit un adevărat cutremur”

-Care este cel mai mare defect al tău, dar calitatea pe care mizezi cel mai tare?

Am multe defecte, dar și calități. Nu știu ponderea lor în personalitatea mea, dar m-am obișnuit să trăiesc cu ele. Caut răspunsuri despre mine, ceea ce mă ajută să evoluez. Cel mai mare defect este că sunt perfecționistă, mult prea organizată pentru lumea, vremurile pe care le trăim. Chiar și în domeniul în care activez, plin de culoare artistică și boemie, am o anumită rigiditate, îmi place ca totul să iasă perfect, fără greșeli. Calitatea pe care mizez cel mai mult este îmbinarea perfectă între frumusețe, elegantă și rațiune. Este o îmbinare perfectă între cele trei elemente.

-Știm că ești născută în zodia Gemeni. Despre acești nativi se spune că trăiesc multe lucruri în interiorul lor, dar sunt și plini de energie. Tu ai fost mereu asumată și sinceră indiferent prin ce ai trecut. Poți să ne spui care a fost cel mai dificil moment din viața ta?

Sunt născută în zodia Gemeni, cu ascendent în Leu. 🙂 Simt puterea și flacăra Leului. Au fost multe momente dificile în viața mea, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să le depășesc, să le înțeleg să mi le asum și să trăiesc cu ele. Pierderea tatălui meu, pe plan personal, a constituit un adevărat cutremur. Nu am înțeles la momentul respectiv de ce s-au întâmplat lucrurile așa și am acceptat cu greu. Odată cu trecerea timpului, a dezvoltării mele emoționale am reușit să accept și să îmbrățișez inclusiv această parte a vieții.

Ce relație are Ilinca Vandici cu fiul ei, Zian: „Am fost o mamă ușor rigidă la început”

-Care este relația ta cu Zian? Cum este Ilinca Vandici ca mamă? Ce fel de temeri ai în privința fiului tău?

Construiesc zi de zi cu o relație frumoasă mama fiu, de prieten – prietenă. Și eu, și Andrei suntem exemple pentru el și tot ce facem are legătură cu ceea ce vrem să îi transmitem lui; lucruri bune și sănătoase. Am fost o mamă perfecționistă și ușor rigidă la început, dar am învățat să îmi ascult puiul, să țîn cont de el, să nu îi știrbesc din personalitate și caracter.

Am descoperit că ceea ce îmi doresc eu nu poate fi întotdeauna cea mai bună variantă. Îmi învăț copilul să crească și să se dezvolte liber, cu încredere în el, cu pasiune, hobby-uri, iubire, căldură, empatie.

Comunicăm foarte bine și îl învăț să îmi spună ce simte. Cred că este esențial, având în vedere temerile pe care orice mamă le are. Cred că o relație solidă, construită în copilărie, oferă încrederea să putem vorbi despre toate lucrurile cu care el se va confruntă atunci când va ajunge în adolescență sau in viață de adult și să trecem mai ușor peste toate pericolele la care va fi expus.

Comunicarea deschisă cred că va diminua toate temerile pe care le-aș putea avea. Voi putea să îl ascult, să îl sfătuiesc și să îl ajut să depășească orice obstacol.

În ce capcane nu trebuie să intre tinerele care vor carieră în televiziune

-În final, ce mesaj ai pentru tinerele care vor să urmeze o carieră în televiziune? În ce capcane nu trebuie să cadă?

Tinerele care doresc să urmeze o carieră în televiziune trebuie să fie determinate, să nu le fie frică să muncească, să fie responsabile. Capcane sunt multe. Multă lume și-ar dori să ajungă peste noapte pe coperta unor reviste celebre sau să aibă o emisiune. Lucrurile nu sunt atât de simple. Un succes venit peste noapte nu va ține foarte mult.

Prima capcană este, așadar, să îți dorești succesul peste noapte. Le-aș spune să aibă curaj, încredere, să o ia de jos și să construiască pas cu pas o carieră rezistentă. Fără o fundație stabilă și puternică această se va nărui. A două capcană este aceea de a-și dori altceva decât normalitatea. Să nu se piardă în mirajul reflectoarelor. Să rămână oameni, cu picioarele pe pământ, muncitoare, determinate, care știu exact ce vor să facă în viață și să lupte pentru visul lor. Să nu rănească pe nimeni în demersul lor și seara când ajung acasă să doarmă mulțumite de ceea ce au realizat în ziua respectivă.

Bravo, ai stil, prezentată de Ilinca Vandici a revenit cu un nou sezon de miercuri, 8 septembrie. Show-ul este difuzat miercuri, joi și vineri de la ora 22:30 și sâmbătă de la ora 22:00.