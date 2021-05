Interviu exclusiv cu Jador. Fostul concurent de la Survivor România, confesiuni unice despre lupta cu rasismul: „Toată viața mea am fost numit țigan”

Jador de la Survivor România a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre parcursul său în competiția din Republica Dominicană, dar a răspuns și întrebărilor legate de muzică și lupta cu rasismul.

Cântărețul care a devenit cunoscut în urma participării la „Puterea dragostei” a atins vârful popularității sale odată cu participarea la Survivor România, show despre care are numai cuvinte de laudă.

Ionuț Dumitrache a mărturisit cum a fost această experiență pentru el și, în final, a dat și câteva sfaturi celor care se gândesc să se înscrie în emisiunea de la Kanal D.

Jador: „Am pornit de foarte jos”

-Care este show-ul cu care te identifici mai bine: Puterea dragostei sau Survivor România? Ce ai învățat din fiecare emisiune?

Mă identific cu ambele show-uri, nu pot alege unul. La “Puterea Dragostei” am învățat cum să îmi expun punctul de vedere, cum să comunic pe înțelesul publicului. Este important să transmiți exact ceea ce ai în suflet și experiență de la “Puterea Dragostei” m-a ajutat mult în acest demers și am făcut același lucru și la “Survivor România”, am vorbit din inima pentru oameni. La “Survivor România” am învățat că am făcut multe greșeli și să fiu mai atent la ceea ce contează cu adevărat pentru mine, care sunt prioritățile mele.

-Te-ai confruntat vreodată cu remarci rasiste?

Toată viață mea am fost numit “țigan” și nu mă mai deranjează acest lucru. Asta m-a făcut să muncesc mai mult că să demonstrez că pot ajunge acolo unde îmi doresc. Am muncit mult și am ajuns să am ceea ce îmi doresc, deși am pornit de foarte jos. Voi putea oferi familiei mele tot ce nu am avut eu. În 2021 cred că trebuie să ne respectăm, indiferent de etnie.

-Care este concurenta de la Survivor România cu care ai petrece tot restul vieții pe o insulă pustie, dacă ai mai rămâne doar tu și o singură femeie pe toată planeta?

Nu există așa ceva. Există o fată cu care mi-aș petrece tot restul vieții, nu e un secret, dar nu este nici de la Survivor România, nici de la Puterea Dragostei, în niciun caz din showbiz. Îmi doresc alături o față echilibrată, normală, care să dorească să își crească frumos copiii, care să nu caute celebritatea.

Fostul concurent de la Survivor România, adevărul despre studiile sale: „Managementul, marketingul, textele pieselor sunt gândite de mine”

– Ai aborda alt gen muzical în afară de cel care te-a consacrat? Cu ce artișți ți-ar plăcea să cânți?

Am abordat și alt gen muzical, dar oamenilor le plac manelele, chiar dacă nu toți recunosc asta. O să mai abordez, cu siguranță, și alte genuri muzicale, mai comerciale. Am colaborat cu toți artiștii cu care am dorit, mi-ar plăcea să am o colaborare și cu un interpret din muzică populară.

– Au fost multe răutăți la adresa ta cât erai în concurs. Unii oameni au spus că ai terminat o facultate degeaba, ba chiar că nu știi să citești. Cum le poți închide gura?

Măcar eu am terminat-o! 🙂 dacă oamenii m-ar cunoaște în realitate, așa cum sunt eu, ar fi surprinși, le-ar plăcea de mine. Sunt un om foarte serios când vine vorba de cariera mea, de oamenii din jurul meu. Eu am creat singur acest brand, Jador. Managementul, marketingul, textele pieselor sunt gândite de mine, nu am o echipa în spate. Facultatea pe care am absolvit-o, masterul în Comunicare pe care îl am m-au ajutat să construiesc strategiile de promovare. Oamenii sunt liberi să gândească ce doresc.

„Cel mai greu lucru la Survivor este privarea de libertate”

-Dacă ar fi să participi din nou la Survivor România, ce ai schimba?

Aș mânca mai mult înainte de a pleca în Dominicană. Eu mă chinuiam să slăbesc.

-Ce mesaj ai să le transmiți celor care vor să se înscrie în competiție?

Experiența Survivor România este una extrem de grea, mai grea decât ceea ce văd la televizor. Le-aș spune să facă ce simt, eu așa am făcut, să fie ei înșiși. Cel mai greu lucru la Survivor România este privarea de libertate, ești pe o insulă fără niciun fel de legătură cu lumea așa cum o știi tu. Dar este o experiență care te schimbă în bine că om. Eu eram impulsiv, ceea ce mă șochează și pe mine este că acum, după această experiență, nu mai sunt așa. M-am maturizat.