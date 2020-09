Interviu exclusiv cu Monica Davidescu despre înfrângerea Gabrielei Firea la alegerile locale 2020 și dacă renunță la meseria de actriță

FANATIK a obținut un interviu în exclusivitate cu Monica Davidescu, după ce a fost aleasă consilier în Consiliul General București, susținută de Gabriela Firea și PSD, la alegerile locale 2020.

Actrița s-a împărțit în această campanie electorală între Teatrul Național și ședințele de partid, unde a participat constant. Artista a mărturisit că nu va renunța la meseria de actriță în detrimentul celei de consilier general.

Monica Davidescu: „Rezultatul votului politic m-a determinat să mă gândesc că oamenii vor o schimbare”

1. Ați candidat pentru funcția de consilier general la Consiliul General al Capitalei din partea PSD, susținută în special de fostul primar Gabriela Firea.

Sunt un artist ancorat în realitate care se confruntă cu aceleași probleme cu ale fiecărui locuitor al Capitalei. Si eu doresc un pic mai bine pentru orașul în care trăiesc cu familia mea și alături de cea a prietenilor și colegilor mei.

2. Ce semnifică pentru dumneavoastră această funcție și ce schimbări doriți să faceți?

Ce semnifică pentru mine această funcție ? O mare provocare și o asumare a încercării de a contribui la satisfacerea unor cerințe comunitare, o dorință de a mă implica în viața ”cetății”, dar fără a-mi abandona profesia.

3 Ce proiecte aveți în plan pentru viitor?

Referitor la proiectele de viitor cred că este o întrebare prematură. Să lăsăm mai întâi ca procedurile legale să valideze mandatele, să se constituie Consiliul General și comisiile de specialitate și apoi mai discutăm, dar evident că proiectele mele vor fi în strictă legatură cu viața culturală.

4. După pierderea alegerilor locale 2020 de către Gabriela Firea, v-ați gândit să renunțați la funcția de consilier general?

Cred că a fost o neînțelegere. Evident că am fost surprinsă de faptul că d-na Firea nu a fost realeasă primar general, dar rezultatul votului politic m-a determinat să mă gândesc la faptul că mulți oameni care au votat lista de consilieri au crezut în noi ca persoane care vom putea să aducem o schimbare în structura acestui organism.

Este foarte greu de luat decizii în astfel de situații pentru că nu știi ce vei face, nu există o școală pe care să o urmezi pentru a te califica pentru acest ”job”, dar dacă nu încerci cum poți să afli ?

5. Cum comentați înfrângerea Gabrielei Firea la alegerile locale? Ce s-a greșit în această campanie, ce nu s-a făcut și ce ar fi trebuit să se facă?

A fost o competiție. Ca in orice competiție, unii câștigă, alții pierd. În rest, nu comentez, analiștii politici fiind competenți la un răspuns pertinent.

6. Ce părere aveți despre noul primar al Capitalei, Nicușor Dan?

Aștept sa îl cunosc personal.

7. Sunteți o surpriză pentru oameni în ceea ce privește implicarea politică, fiind dedicată o viață întreagă scenei. Cochetați de multă vreme cu ideea de a intra în politică?

Am fost și voi rămâne o actriță cu spirit întreprinzător ,în opinia mea, întotdeauna prezenta la solicitări, cu lecțiile făcute și cu idei noi în buzunar. Cred că sunt o surpriză, dar nu numai eu, ci și alte persoane publice aflate pe lista de consilieri a PSD-ului. Într-un anume fel, toți facem politică, dar personal am observat că numai prin implicare și afiliere poți să devii vocal și pentru alții.

8. Ce v-a determinat să vă depuneți candidatura?

Am primit invitația doamnei Gabriela Firea de a mă alătură echipei sale de consilieri. Sincer, am fost foarte surprinsă și onorată în același timp. Din discuțiile purtate am înțeles că în cadrul strategiei culturale pentru următorul mandat aceasta avea mai multe proiecte culturale care m-au ”tentat” că posibilitate de implicare în realizarea lor. În continuare voi susține promovarea lor.

9. Care sunt planurile dumneavoastră în viitorul apropiat în sectorul public, ori din postura de actriță?

În continuare, cu maximă seriozitate, voi fi actriță a Teatrului National București, unde sunt angajată de 22 de ani. Teatrul National este o emblemă a Bucureștiului pe care eu am respectat-o întotdeauna și slujesc cu credința prima scenă a țării. Voi pregăti alături de colegii mei noi spectacole și sper că în viitor o parte din aplauze să fie și pentru calitatea de consilier.

10. Cum v-ați împărțit activitatea în ultima perioadă, cu campania electorală 2020, având în vedere că sunteți și actriță la Teatrul Național?

Greul campaniei electorale l-a dus, fără îndoială, Gabriela Firea. Activitatea teatrală a fost afectată de restricțiile impuse de pandemie, dar conducerea TNB a reușit să aducă în scena de pe terasa instituției multe spectacole frumoase unde ne-am invitat spectatorii și ne- am bucurat de seri speciale. În ultimele doua săptămâni ne-am reluat spectacolele în sălile din interior.

Actrița este căsătorită cu Aurelian Temișan

Monica Davidescu este una dintre cele mai iubite artiste din România, a făcut carieră în lumea teatrului, iar debutul și l-a făcut chiar pe scena teatrului Național din București, unde joacă și în prezent. Actrița a participat la Dansez pentru tine, însă după ce și-a luxat glezna a dat televiziunea Pro TV în judecată. Monica Davidescu a jucat în filme ca Natures mortes în 2000, Vlad 2003, Ticăloșii în 2007. De altfel a putut fi văzută și în serialele Cu un pas înainte, în 2007, iar în 2008 a jucat în Vine poliția!

Actrița este căsătorită cu Aurelian Temișan și împreună au o fetiță. S-a aalăturat PSD în vara lui 2020, înainte de alegerile locale 2020.