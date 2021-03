Interviu exploziv cu Denise Rifai: “El este bărbatul cu care mă voi mărita și cu care voi face o casă și o familie!”

Denise Rifai este una dintre cele mai charismatice vedete media. Emisiunea pe care o realizează, „40 de întrebări”, scoate la iveală secretele personalităților pe care le intervievează într-un stil curajos. De această dată, a fost rândul Denisei Rifai să răspundă „tirului” întrebărilor și a făcut-o cu sinceritate.

Pe parcursul interviului pe care vedeta Kanal D l-a oferit, ÎN EXCLUSIVITATE pentru FANATIK, veți afla secrete despre politicieni precum Adrian Năstase, Sorin Oprescu, dar și jurnaliști ca Marius Tucă și Mircea Badea. Am aflat și cum este bărbatul ideal în viziunea moderatoarei Denise Rifai, pasiunile și viciile sale, respectiv amănunte referitoare la relația cu părinții săi.

Denise, s-a împlinit un an de când ai decis să-ți dai demisia de la Realitatea TV. Care a fost motivul deciziei?

– În cadrul conducerii postului a fost schimbată politica editorială. A avut loc o schimbare abruptă, care mi-a fost comunicată la telefon. Era ziua de joi, 12 martie, anul trecut. Țin minte că în Parlament se vota Guvernul Florin Cîțu. Am luat decizia pe loc. În acea seară am avut ultima emisiune acolo, și știam acest lucru.

Ce ai făcut în acel moment?

– Îmi amintesc că am intrat în platou și am făcut câteva poze, ca să-mi rămână în memorie. „Legile puterii” a fost o emisiune creată de mine. A fost un concept al meu… Acel moment, al demisiei, a fost cel mai dureros din viața mea.

Denise Rifai: „Nu am fost amenințată în momentul plecării de la Realitatea, dar n-a existat loc de negociere”

Ai fost amenințată?

– Nu, nici pe departe. Nu se poate vorbi despre așa ceva. Doar mi-a fost comunicată decizia privind noua politică editorială, am înțeles că nu există loc de negociere și am luat o decizie.

Ce însemna, de fapt, „noua politică editorială”?

– Sunt detalii pe care nu le voi divulga niciodată, pentru că noi, Realitatea, am fost o entitate, cu bune și cu rele. Așa se întâmplă în viață, mai ales într-un asemenea sistem aflat în timpul unor schimbări, dacă tu, ca jurnalist, nu ai același tip de abordare. N-o să mă apuc eu, acum, să vorbesc urât despre locul în care am muncit, în care m-am format și pe care îl iubesc atât de mult.

Interviul „fabulos” cu Marius Tucă realizat de Denise Rifai așteaptă să fie difuzat

Primul tău interviu în audiovizual a fost făcut cu Adrian Năstase?

– Da, pe când lucram la Adevărul Holding am făcut acel interviu cu Adrian Năsatase, dar, de fapt, primul meu interviu a fost cu Marius Tucă. Acesta este un element pe care nu-l știe nimeni… Să știi că am și materialul video și odată o să public înregistrarea! Este, cu adevărat, ceva fabulos.

Cum sunt, în spatele camerei de filmat, Adrian Năstase și Marius Tucă?

– Marius Tucă este bărbatul cuceritor, dar pe undeva este și un tip timid. Marius Tucă și Adrian Năstase sunt doi intelectuali. Năstase este un intelectual prin desăvârșire. Ca bărbat, este un tip șarmant. Iar acum este un om transformat în bine. Este mult mai așezat, sigur pe el și nu mai are acea atitudine arogantă, în sens distructiv. Pot să-ți spun că l-am găsit schimbat în bine pe Adrian Năstase, un om pe care îl apreciez foarte mult…

De la Realitatea, să ne întoarcem în… realitate. Sincer, Kanal D îți făcuse, anterior, o ofertă?

– Nu pot povesti aceste chestiuni, care țin de bucătăria noastră internă și ar pune în dificultate atât conducerea postului Kanal D, cât și conducerea Realitatea TV.

Am bănuit, dar…

– Pot să-ți spun, însă, că am fost curtată, de-a lungul timpului, de absolut toate posturile de televiziune, ceea ce, pentru mine, este o mare onoare.

Cum ți-a venit ideea noii emisiuni?

– Mi-au plăcut foarte mult colegii de la Kanal D. Mi-au arătat un proiect, un format aparte. Când l-am văzut, mi-au dat lacrimile, pentru că m-am regăsit în emisiunea pe care astăzi o realizez. Discutăm despre un format internațional, cumpărat de postul Kanal D, în care am simțit că este locul meu. Mi-a plăcut din prima secundă. Și iată că este o emisiune care a „prins” atât de bine pe toate segmentele de public. Este foarte bine primită în zona urbană, dar și de restul publicului, la nivel național. Sunt oameni de toate vârstele care o urmăresc…. Emisiunea este bine văzută și în mediul online. Nu mă așteptam… Eu îmi doream foarte mult să revin cu o emisiune de calitate în prime-time-ul românesc. Am stat acasă șase luni și mi-am dorit foarte mult ca revenirea să fie în forță. Mi-era dor de publicul și de meseria mea. Sincer, nu mă așteptam ca emisiunea să aibă un succes atât de mare. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu! Îmi scriu foarte mulți oameni, îmi cer să vadă și interviuri cu alte personaje, iar eu le răspund să aibă răbdare, pentru că o să-i vadă pe toți la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Denise Rifai: „Am spart zidul creat de Adrian Năstase și de Sorin Oprescu”

Ai invitat la emisiunea ta personaje care provin din toate mediile. Există cineva care te-a impresionat?

– Da! Adrian Năstase și Sorin Oprescu! Din toate interviurile pe care le-ați văzut, acestea îmi par cele „mai” spectaculoase din cariera mea de jurnalist. Pentru mine, sunt două interviuri-simbol, din toate punctele de vedere. În primul rând, am reușit să sparg acel zid pe care ei și-l creează, și pe care îl au, în general, politicienii, și să ajung în sufletele lor. I-ați văzut și voi. Au plâns, au fost deschiși și onești. Au vorbit despre greșelile și despre dorințele lor. Pe mine m-au impresionat aceste două interviuri și m-am bucurat mult că am reușit să le fac…

Din ce punct de vedere este special Sorin Oprescu?

– (Râde)… În primul rând, vorbim despre faptul că acești oameni sunt politicieni. În noua clasă politică, majoritatea cazurilor de politicieni nu au niciun fel de studii. Fără să jignesc pe nimeni, se vede clar că sunt oameni care au făcut facultatea „la plic”. Chiar dacă Adrian Năstase și Sorin Oprescu sunt politicieni controversați, au procese pe rol, sunt deopotrivă iubiți și urâți, adulați, dar și contestați. Sunt oameni școliți, erudiți.

Această polivalență a emisiunilor tale presupune și o documentare pe măsură. Cum decurge munca dintre emisiuni?

– Se lucrează foarte mult. Noi muncim în jur de zece zile pentru fiecare emisiune în parte. Suntem o echipă de fete și facem o documentare temeinică. Înainte să ne întâlnim cu fiecare invitat, citim adevărate romane. Practic, pe parcursul acelor zece zile, trăim cu acel invitat în cap, în suflet. Suntem invadate de personaj. Dar rezultatele sunt pe măsură. Cea mai mare plăcere a mea este că reușesc să-i surprind.

Marius Manole, un om sincer într-un interviu tulburător

Am citit chiar în FANATIK.RO că urmează un interviu-bombă cu actorul Marius Manole, care vorbește despre problemele sale cu alcoolul… La ce să ne așteptăm?

– Da, marți va fi difuzat. Este un interviu spectaculos. Marius își povestește toată viața, copilăria, își mărturisește durerile și frustrările, problemele pe care le are ca actor și, mai ales, pe cele pe care le-a avut ca tânăr artist, într-o generație în care a trebuit să-și găsească un loc. Este un interviu aparte. Uite, Marius Manole a fost un alt intervievat căruia am reușit să-i sparg zidul protector. Acea teamă… Nu a funcționat tot timpul.

Mai exact?

Am avut și emisiuni în care n-am reușit să ajung în sufletul personajului aflat în fața mea. Mulți au încercat să mintă, ori să-și aleagă cuvintele înainte de a-mi răspunde. Marius Manole a fost sincer, și este un interviu impresionant. Chiar tulburător! Acesta ar fi termenul cel mai potrivit…

Ce vicii are Denise Rifai: „Îmi place să fumez shisha, tutun arăbesc”

Tu ce vicii ai?

– Mie îmi place să fumez shisha. Îmi place mult tutunul arăbesc. Este marea mea plăcere, dar nu mi-o permit des. Am avut un necaz cu mama, alături de care am stat internată câteva zile. Mi-am dat seama că pot să nu fumez, fără niciun fel de problemă. Asta, apropo de viciu. În rest, am pasiuni mari… Îmi place marea, îmi place să mă plimb și sunt dependentă de oameni. Cred că acestea sunt „viciile” mele.

Ai fost supusă presiunilor politice?

– Nu!

Ți s-a oferit vreodată șpagă?

– Au existat tentative. Nu pot detalia, pentru că nu este cazul. Realmente, în lumea noastră sunt cunoscută drept un jurnalist integru. Cred că ar fi fost ciudat să nu existe încercări de a mă mitui. Abia atunci ar fi fost o problemă. Este, însă, o practică în lumea noastră. Cei care au încercat să-mi ofere ceva au plecat așa cum au încercat. Cred, totuși, că trebuie să fim discreți și eleganți. Nu consider că este cazul să povestim chiar tot ce ni se întâmplă…

Dan Diaconescu, victima unei nedreptăți

Dar te tentează să intri în politică, după modelele oferite de Dan Diaconescu și de Rareș Bogdan?

– Aoăleu! Am crezut că vrei să spui că semăn cu Dan Diaconescu și cu Rareș Bogdan… Hahaha!!!…

De ce, ai vreo problemă cu ei?

Nu, Doamne ferește! Pe Rareș îl prețuiesc foarte mult. Este colegul meu. Am lucrat mulți ani împreună, deci nu se pune problema. Pe Dan Diaconescu nu-l cunosc, dar mi-aș fi dorit să-l invit în emisiunea mea, la „40 de întrebări”. Însă am înțeles că nu are voie să aibă o prezență publică, până în anul 2025, ceea ce mi se pare o nedreptate. În opinia mea, este o decizie mult prea aspră.

Care a fost cel mai dificil invitat?

– Nu există așa ceva. Sunt jurnalist profesionist. Nu contează dacă îți plac oamenii sau nu. Sigur, de preferat sunt persoanele care se bucură să comunice și am avut momente în care am reușit mai greu să discut cu cărțile pe față cu unii invitați.

Te rog, să continuăm discuția despre drepturi…

– Da. De exemplu, eu cred că, în România, femeile ar trebui să fie foarte unite pentru a-și apărea drepturile. Mi-ar plăcea să fac parte dintr-o echipă de femei care, la un moment dat, chiar dacă nu chiar vor face politică, să aibă inițiative legislative pe care să le sprijine, să susțină implementarea lor, în sensul de a realiza un progres în privința vieții femeii. Cred că în societatea românească, pe toate planurile, noi, ca femei, ar trebui să luptăm pentru un loc mult mai înalt decât cel pe care îl ocupăm acum. Într-adevăr, aș spune „da” unei femei care să lupte pentru ceea ce trebuie să reprezentăm noi într-o societate europeană. În România, sunt foarte mulți misogini! Și în politică, și în alte zone. Iar femeile au probleme la locul de muncă, dar și în viața cotidiană.

Denise Rifai: „În România, avem puțini bărbați de calitate”

Adică visezi la un partid al femeilor?…

– Visez să văd femeile unite și să ne luptăm pentru câteva obiective comune.

Ești o feministă convinsă, dar ai afirmat că îți dorești să devii mama unui băiat…

– Mi-ar plăcea să fiu mamă de băiat, pentru că, în această lume largă și în mod special în România, avem foarte puțini bărbați de calitate. Sunt de părere că un bărbat se educă pentru a fi bărbat și cred că orice bărbat educat în sensul acesta este un plus pe care noi, ca femei, trebuie să-l lăsăm în urma noastră.

„Am văzut un Mircea Badea timid și timorat”

Care este istoria procesului pe care urma să i-l intentezi lui Mircea Badea?

– N-am ajuns chiar la proces. Probabil, dacă Mircea ar fi continuat cu jignirile, s-ar fi ajuns acolo. Din fericire, s-a oprit. Eu îl apreciez foarte mult. Are momente în care poate nu-mi place ce spune, dar eu îl admir pe jurnalistul Mircea Badea. Este un tip inteligent, cu foarte mult umor, la care mă uit des și mă relaxează. Evident, există subiecte sau idei pe care le susține, cu care eu nu sunt de acord. M-a lăsat fără cuvinte când am văzut acele momente în care eu am fost ținta unor jigniri din partea lui. Nu am înțeles de ce a făcut-o. Eu l-am apreciat și îl apreciez. Repet, mă bucur că a încetat.

V-ați cunoscut, în particular?

– Ne-am întâlnit o singură dată, întâmplător, la un mall. Eu sunt o tipă foarte directă, așa că m-am dus și l-am tras de mânecă. I-am spus: „Bună, Mircea! Sunt eu, Denise, făptura de la televizor…”. Și am văzut un Mircea timid și timorat. L-am întrebat de ce vorbește urât despre mine, dacă nu mă cunoaște, și i-am propus să facem o emisiune împreună, să ne expunem fiecare argumentele despre subiectul pentru care el mă jignise. Una este să critici, alta este să faci un pamflet, să fii ironic la adresa cuiva și alta e să-l insulți.

Care este personajul public care te-a jignit cel mai dur?

– Dincolo de această altercație cu Mircea Badea nu am mai avut parte de un asemenea episod.

Să ne întoarcem un pic în timp. Care sunt cele mai importante dintre… legile puterii?

– Respectul este cea mai importantă. Apoi urmează curajul, coloana vertebrală, determinarea și corectitudinea.

Împlinirea va veni odată cu întemeierea propriei familii

Totuși, care ar fi trebuit să fie cea mai importantă dintre cele… 40 de întrebări pentru Denise Rifai?

– Te las pe tine să mi-o adresezi…

Mulțumesc. Ești fericită? Împlinită din toate punctele de vedere?

– Sunt recunoscătoare pentru tot ce trăiesc și sunt fericită pentru că fac meseria pe care mi-am dorit-o. Voi fi împlinită atunci când voi avea propria mea familie, dar asta se va întâmpla când va dori bunul Dumnezeu.

E cazul să ne pregătim de nuntă?

– Nu știi niciodată ce-ți rezervă Dumnezeu. Se poate întâmpla mâine, peste zece ani sau e posibil să nu se întâmple niciodată.

Denise Rifai: „Tata mi-a spus că presa nu este potrivită pentru o femeie și că voi suferi. A avut dreptate!”

Ce fel de copil ai fost? Se poate spune că ai fost un copil de bani gata?

– Nu. Provin dintr-o familie normală, cu părinți educați, care au muncit și au avut un nivel de trai asemenea unei familii de intelectuali. Adică, normal. Și am semănat cu adultul Denise Rifai. Am fost un copil foarte determinat. Am știut mereu ce îmi doresc, am avut un spirit justițiar și mi-a plăcut să comunic. Am fost șefa clasei și liderul tuturor formelor de organizare din care am făcut parte.

Ai recunoscut că ți-ai înfruntat tatăl atunci când ai ales să lucrezi în televiziune…

– Da. Tata era un bărbat clasic și mereu mi-a spus că presa nu e potrivită pentru o femeie, și că o să sufăr foarte mult. Așa a fost. Dar, cu toate acestea, eu țin seama foarte mult de cuvântul părinților mei. Însă, în privința meseriei, pentru că este tot ce iubesc mai mult pe lume, mi-am înfruntat tatăl și nu-mi pare rău. Am făcut ce am simțit. Culmea, știu că tata are dreptate, dar a trebuit să fac ce am simțit.

Plecarea de la Realitatea TV, cea mai mare suferință pentru Denise Rifai

Ai amintit despre suferință. Te rog să detaliezi…

– Faptul că a trebuit să-mi dau demisia de la Realitatea TV a reprezentat cea mai mare durere. Iubeam enorm ce făceam și lucram din toată inima pentru publicul meu. Faptul că există momente în care trebuie să te retragi, pentru că nu ești tu patronul, ci trebuie să te supui politicii editoriale, a presupus o decizie foarte grea. A fost cea mai mare rană a mea!

Ce meserie ar fi dorit părinții tăi să alegi?

– Niciuna. Nu s-a pus problema așa. Eu am terminat ASE, iar tata era foarte mulțumit de ceea ce făceam eu. Specializarea mea se numea „Business administration”. Și tata mă întreba: „Te-ai pregătit atât de mult să conduci un business, ca să-ți schimbi meseria?”. I-am explicat că facultatea m-a ajutat foarte mult, pentru că în România nu prea avem jurnaliști cu studii în domeniul economic. Cred că ar fi benefic să avem un jurnalism bazat pe domenii de activitate. Este foarte greu să înveți drept, ca să devii un jurnalist specializat pe DNA sau pe justiție, în general. Consider că eu am avut o evoluție bună, pentru că am avut o bază. Altfel, cum să înveți? De la televizor? Eu știam ce se discuta în zona economică și cunoșteam limbajul de specialitate. Culmea, mi-a luat mult să învăț să vorbesc în „limbaj omenesc”, cum spuneau șefii mei.

Ai avut un model? Cumva este vorba despre mama ta?

– Am avut destule modele. Sunt foarte multe femei, precum mama și prietenele mele, pe care le iubesc foarte mult și de la care tot învăț. Am avut și am norocul să le am în preajmă. Poate Dumnezeu mi le-a trimis sau eu le-am căutat. Nu am doar un model, ci mai multe. O femeie trebuie să știe să fie feminină, să fie dulce, așa cum trebuie să știe să fie dârză și să-și impună punctul de vedere cu delicatețe. O femeie trebuie să știe să țină o casă și peste tot, în societate, ea joacă un rol fantastic.

Denise Rifai: „Un bărbat pe care l-am iubit enorm mi-a spus că la volan nu pot fi doi oameni”

Cum trebuie să fie bărbatul ideal?

– Un bărbat trebuie să fie generos, sportiv și mai deștept decât sunt eu, pentru ca, atunci când pun capul pe pernă, să știu că el are răspunsurile întrebărilor la care eu mă împotmolesc. Trebuie să fie puternic. Un bărbat pe care eu l-am iubit foarte mult îmi spunea că la volan nu pot fi doi oameni, pentru că mașina ajunge în șanț. Și atunci, locul este al lui. El trebuie să fie atât de competent și de frumos, atât ca om, cât și ca bărbat, încât eu să pot să mă las lui, să pot avea încredere că el conduce așa cum trebuie.

Femeile din multe țări arabe sunt trimise la închisoare dacă au relații nepotrivite sau dacă nu se supun bărbaților. Chiar și la nivel imaginar, ar putea exista bărbatul care ar putea-o domina pe Denise Rifai?

– Acela va fi bărbatul cu care mă voi mărita și cu care voi face o casă și o familie!

Te-ai bucurat enorm când ai aflat că vei avea un frate și ai afirmat că, în timp, a devenit mâna ta dreaptă și că îl consideri drept copilul tău. El ce drum profesional a ales și ce crezi că a învățat de la tine?

– Am un frate pe care mi l-am dorit enorm. Totuși, nu doresc ca, în interviurile mele, să discut despre cariera sa. Va vorbi el, în interviurile sale.

Când ai plâns ultima oară?

– Tot la momentul demisiei de la Realitatea TV…

Denise Rifai: „Cea mai mare minciună despre mine? Că sunt înfumurată!”

Care este cea mai mare minciună care s-a spus despre tine?

– Că sunt înfumurată…

Ce nu ai accepta niciodată?

– Mită, pentru a spune ce vor „ei” să audă…

Ce crezi că ar dori cititorii FANATIK.RO să audă, în plus, din partea ta?

– Cititorii trebuie să simtă, nu să audă. Și ei simt deja că eu îi iubesc foarte mult și că în fiecare moment îmi doresc să-mi fac meseria mult mai bine, că fac totul pentru a le aduce în case exact ce își doresc ei de la mine: să vadă invitații mei dezbrăcați de secrete, iar ei, cititorii și telespectatorii, sunt cea mai mare bucurie din viața mea.

În locul premierului Florin Cîțu, l-ar fi demis pe ministrul Vlad Voiculescu

Care este părerea ta referitoare la campaniile pro și anti-vaccinare?

– E o nebunie întreagă! Acești oameni joacă politic absolut orice, înclusiv chestiunea vaccinării. Vedem cu toții manipularea continuă care are loc cu privire la tipurile vaccinurilor pe care le avem la dispoziție. Această situație mă îngrozește. Noi am pierdut oameni dragi și aici apare o adevărată discuție, pe ideea dacă acești oameni au murit de COVID sau din pricina altor afecțiuni pe care virusul le crează în corpul omenesc. Sunt împotriva faptului că politicienii calcă în picioare absolut orice și joacă pentru a-și satisface doar interesul lor. Ce vedem acum în Guvern, meciul dintre Vlad Voiculescu și premierul României este, din nou, un meci politic incredibil. Nu-mi permit să-i dau sfaturi lui Florin Cîțu, dar, dacă eram în locul său, l-aș fi remaniat imediat pe ministrul Sănătății, încă de la începutul scandalului.

Și pe cine ai fi instalat în locul său?

– Vorbim despre USR, partidul care trebuie să facă propuneri. Eu, ca premier, nu aș putea accepta o asemenea situație în cabinetul meu și aș cere USR să-mi facă două – trei propuneri pentru a alege un om alături de care să pot lucra. Cu tot respectul pentru Vlad Voiculescu, important este să existe un șef, o mână forte, care să știe să-și așeze cabinetul într-o astfel de situație. Mesajul trebuie să fie unul singur. Ce se întâmplă acum este o nebunie!

„Politicienii sunt defazați de nevoia poporului nostru”

Care este visul tău?

– Să vedem România așezată pe un drum mai bun, mai apropiat de ce avem nevoie. Apelul meu către politicieni a fost întotdeauna unul singur: să înțeleagă că nu mai este timp și nici loc pentru acest tip de politică distructivă. Ei sunt foarte defazați de nevoia reală a noastră, ca popor. Această generație, pe care eu o reprezint, dar și cele din spatele meu, sunt formate din oameni deștepți, care nu mai acceptă compromisuri și care vor să trăiască așa cum trăiesc cetățenii statelor occidentale.

La final, ai fi dorit să-ți fie adresată o anume întrebare?

– Niciuna! Mie îmi place să pun întrebări, nu să le primesc. Dar înțeleg că oamenii vor să mă cunoască, și atunci răspund oricărei întrebări care îmi este adresată.

Denise Rifai, una dintre cele mai autoritare realizatoare TV

Denise Rifai este cunoscută drept una dintre cele mai autoritare realizatoare TV, într-un peisaj dominat de bărbați. A debutat la radio, iar până în anul 2020 a realizat emisiunea „Legile puterii”, difuzată de postul Realitatea TV. Anul acesta, a lansat un format nou, la Kanal D, care are parte de o largă audiență. „40 de întrebări cu Denise Rifai” reprezintă o confruntare fără menajamente și care presupune, în primul rând, sinceritate din partea invitaților și, așa cum ne-a mărturisit, documentare pe măsură, pentru realizatoare.