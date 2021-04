Interviu exploziv cu Gelu Puiu, secretarul de stat care s-a ocupat de aplicația împotriva tăierilor ilegale de pădure! ”Dacă există o breșă, îmi dau demisia”

Interviu exploziv realizat de FANATIK cu Gelu Puiu, secretarul de stat care s-a ocupat de aplicația împotriva tăierilor ilegale de pădure! SUMAL 2.0 a fost gândit de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și dezvoltat de STS. Gelu Puiu este cel care și-a asumat problema, una pentru care România a fost mustrată serios de Uniunea Europeană.

De altfel, activiști de mediu, ONG-uri și diferite asociații au transmis că aplicația inițială are nevoie de un update sănătos pentru că tăierile ilegale creșteau constant și păduri întregi dispăreau de pe hartă.

SUMAL 2.0 a venit cu mai multe răspunsuri și pare că a închis aproape definitiv fereastra furtului. Și cei implicați în fenomen recunosc că, în acest moment, hoții de lemne nu mai au chiar atât de multe portițe. Gelu Puiu spune că SUMAL 2.0 nu rămâne așa și le transmite celor care s-au plâns de unele găselnițe că aplicația se află în plin proces de dezvoltare.

Concret, se lucrează în continuare la interfață, vor apărea mai multe opțiuni pentru cei care folosesc aplicația și furtul de lemne trebuie să devină o amintire. Gelu Puiu garantează pentru SUMAL 2.0 și spune că este pregătit să-și dea demisia dacă cineva îi găsește o breșă în sistem.

„Una dintre cele mai importante acțiuni ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost în data de 31 ianuarie 2021, în momentul în care a fost implementat sistemul informatic integrat de urmărire a trasabilității lemnului, SUMAL 2.0. Este cunoscut faptul că fiecare transport de lemn poate fi ușor verificat în momentul în care acest lucru se impune.

Mai mult, în sistem, după cum bine știți, trebuie să se încarce trei fotografii ale autoturismului care transport masă lemnoasă, una din față și două din lateral. Totodată, o altă poză se încarcă în sistem cu kilometrajul vehiculului. Așadar, informațiile pe care le primim prin intermediul SUMAL 2.0 sunt foarte importante.

De asemenea, sesizările primite prin 112 sunt ușor de verificat pentru a vedea dacă este vorba de o ilegalitate sau nu. Aplicația Inspectorul Pădurii poate fi utilizată de cetățenii care doresc să verifice transporturile acolo unde aceștia consideră că există suspiciuni. Consider că am făcut pași importanți în stoparea ilegalităților în domeniul silvic”, a explicat Gelu Puiu pentru site-ul nostru.

Ce schimbări a adus SUMAL 2.0 față de SUMAL 1.0

Sunt mai multe îmbunătățiri care au fost aduse sistemului. Gelu Puiu spune că înainte se putea merge pe mica înțelegere. Acum, aplicația taie din fașă orice neregulă.

„Pe SUMAL 1 aveam un tip de date, acum am schimbat mult, avem acum date câte n-au existat niciodată în România cu noul SUMAL 2.0. Se conturează niște lucruri extraordinare care nu existau înainte, efectiv nu existau. SUMAL 2.0 ne aduce îmbunătățiri.

SUMAL 1.0 presupunea trasabilitatea masei lemnoase legată doar de la actul de punere în valoare și trasabilitatea masei lemnoase, unde operatorii economici, după ce își făceau transporturile, la două săptămâni după ce se închidea luna raporta către sector, către sistem, tot ce au realizat ei în depozite, în fabrici, în pădure.

Fiecare raporta în maxim 2 săptămâni după ce se încheia luna anterioară. În schimb, aveau trasabilitatea avizelor în direct iar în Inspectorul Pădurii se vizualiza pe SUMAL 1.0 transportul. Dar nu erau interconectate în baza de date avizele de transport cu fabricile, să le vezi online sau să le vezi într-un anume mod, în anumite perioade ale unei luni.

Ce a adus SUMAL 2.0? El pornește de la menajamentul silvic, am încărcat toate amenajamentele silvice în sistem, ceea ce nu exista în SUMAL 1.0. Pentru actul de punere în valoare, acum se calculează automat. Înainte calculai separat în alte programe informatice. Acum este interconectat de la menajament silvic, actul de punere în valoare constituit în online, offline, dar în sistem electronic. Avem o oglindă a întregii țări pe partea de punere în valoare”, a mai zis Gelu Puiu

Cum este urmărit lemnul din România

Un lucru este cât se poate de clar – în acest moment, spune secretarul de stat din MMAP, fiecare transport de lemne este monitorizat și poate fi controlat în orice moment. Cine nu este cu actele la zi, în funcție de cantitatea de lemn pe care o are încărcată, riscă confiscare, amendă și chiar închisoare.

„Transportatorul este obligat să facă 3 fotografii, din față, spate și lateral la camionul respectiv care intră automat în sistem și separat la kilometrajul din bord. Astfel încât, în momentul în care pleacă dintr-o platformă primară către fabrică, se vede în online efectiv traseul. Practic, în momentul în care noi am făcut aceste fotografii, am obligat transportatorii și emitenții să facă aceste fotografii, am obligat să țină acel device pe care s-au încărcat informațiile cu toate datele deschise în coordonate GPS, am eliminat transportul multiplu.

Iar la fabrică, când ajunge în depozit, transportatorul, la fel, predă avizul către gestionar, către depozitul respectiv și acesta închide avizul. Practic, am închis un flux și în momentul acesta nu mai pot să facă transporturi multiple. Mai mult decât atât, orice cetățean care sună la 112, în sistem, controlorii văd fotografiile, în online, și traseul pe care s-a deplasat.

În momentul în care vezi fotografia din față, lateral și spate a camionului, vezi toate datele din aviz, vezi specia, sortimentul, de unde a încărcat, care este actul de punerea în valoare de unde s-a făcut proveniența materialului lemnos, ce cantitate, număr de piese, vezi tot ansamblul respectiv scris. 112 l-am transferat către ministerul nostru, avem specialiști în cadrul ministerului care vizualizează și în momentul în care își dau seama că acea încărcătură corespunde cu realitatea, adică un specialist poate să-și dea seama dacă un transport este sau nu ilegal.

În momentul în care intră lemnul în fabrică sau într-un anumit depozit toate procesele din respectivul depozit se vizualizează, se observă în timp real. Orice debitare, orice acțiune pe care o fac operatorii economici se vede în timp real în toate depozitele din România. Vedem inclusiv cât lemn pleacă din țară, cât lemn intră, totul în timp real. Înainte nu existau datele acestea. SUMAL2.0 a adus îmbunătățiri fantastice în domeniu.

Este singurul proiect complet pe care țara noastră și l-a asumat în fața Uniunii Europene și unicul. Nu există un asemenea proiect la nivel european mai complex decât este cel făcut în România. Trasabilitatea este asigurată sută la sută din momentul în care știm din actul de punere în valoare, știm amenajamentul, știm proprietarul, știm speciile, știm tot fluxul ce intră în industrie. Tot ce înseamnă flux l-am captat în zona interfețelor electronice”, a mai adăugat secretarul de stat.

SUMAL 2.0, aplicația care scoate din schemă jucătorii incorecți

Gelu Puiu nu a ezitat și a transmis că SUMAL 2.0 a avut și darul de a curăța harta de jucătorii incorecți. În acest moment, aplicația nu poate fi păcălită.

„Cred că piața în România trebuie să se așeze, jucătorii în piață să fie corecți și statul să fie corect. Toți în piață să fim corecți ca să reușim să scoatem emblema de hoți. SUMAL 2.0 este unul din mecanismele care vor restabili că în România nu mai poți transporta și statul s-a opus transportului ilegal de masă lemnoasă.

Pur și simplu acum nu ai cum să ocolești sistemul, nu ai cum să-l păcălești în interiorul lui, nu ai cum să procesezi, să ajungă în industrie. Statul urmăreste prin SUMAL 2.0 până la produsul finit.

Am coordonatele GPS de unde recoltez masa lemnoasă, adică eu știu în fiecare moment în România ce se întâmplă. Văd Ocolul Silvic, proprietarul dacă e privat sau de stat, văd unitatea de producție, văd și ce date are în amenajement silvic, pot să mă uit dacă în amenajament are niște date, văd ce are acolo, dacă a respectat, adică pot să compar pe întreg fluxul, să am trasabilitatea mesei lemnoase.

În timp real, la ora actuală avem peste 55 de mii de utilizatori SUMAL din care 9 mii au rol de control în acest sistem. Acele 9 mii de persoane, în orice moment, pe raza lor de competență se uită în sistem și văd în timp real tot ce se transportă”, adăugat Gelul Puiu

Demisia pentru o breșă

Gelu Puiu garantează pentru SUMAL 2.0. Acesta a transmis FANATIK că este gata să-și dea demisia dacă cineva îi găsește breșe sistemului.

Nu mai există nicio nișă prin care să poată fi introdu material lemnos ilegal în piață. Am închis sistemul acesta, nu se mai poate. Dacă cineva în România vine și îmi spune că există o breșă în SUMAL 2.0 eu îmi dau demisia în alb, nu există. Este primul sistem care digitalizează și informatizează un sector întreg. El nu are rol doar de control, are informații, îmi produce rapoarte.

Înainte cutuma era că firma raportează ce face la sfârșitul lunii, acum vine SUMALUL și îi spune firmei, uite, asta este activitatea ta, poftim.

Nu poate să mai emită acum aviz din altă parte. Dacă înainte făcea pe o vale aviz și lemnul era din alta, acum nu mai poate, s-a închis subiectul ăsta. Multe fluxuri care erau cu potențial de a fi ilegale sau care puteau fi păcălite nu mai există.

Da, într-adevăr, mai trebuie modificat, mai trebuie corelat, dar îl așezăm. Ne-am propus ca în acest an să îl așezăm, să îl dezvoltăm, să facem interfața mai prietenoasă. Cred că este primul pas spre o normalitate”, a mai subliniat Gelu Puiu.