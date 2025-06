Interviu incendiar cu polițistul acuzat că s-ar afla în spatele morții lui Ciprian Pian. Cosmin Dorobanțu: ”Serviciile secrete ar trebui să se autosesizeze”

E scandal în toată regula după moartea interlopului Ciprian Pian (Laurențiu Duduianu, pe numele lui real). La doar 36 de ani, bărbatul a decedat în condiții suspecte, în timp ce era încarcerat la Spitalul penitenciar Jilava. Familia și apropiații aruncă în stânga și-n dreapta cu acuzații, iar cel care a capitalizat cea mai mare parte din valul de ură manifestat mai ales în mediul online pare să fie Cosmin Dorobanțu, președinte al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Șeful sindicatelor din penitenciare, acuzat că a făcut declarații rasiste la o emisiune de televiziune

Cosmin Dorobanțu, , a discutat cu FANATIK după ce a fost acuzat, în mediul online, că s-ar afla în spatele morții lui Ciprian Pian. Reacțiile au venit după participarea acestuia într-o emisiune la România TV, în care a intrat în contradicție cu Gabriela Lucuțar alias Regina Întunericului, antreprenoarea care se ocupă de funeraliile lui Laurențiu Duduianu.

Există mai multe momente din emisiune în care Dorobanțu face afirmații considerate ofensatoare și chiar rasiste de către apropiații familiei deținutului decedat. Constantin Duduianu (cunoscut sub numele de Samir Duduianu) a avut o postare dură la adresa polițistului de penitenciar, pe care l-a amenințat cu un proces civil și și-a îndemnat prietenii să semneze o petiție care să ducă la demiterea lui Cosmin Duduianu.

Contactat de FANATIK, șeful sindicatelor ANP a negat că ar fi făcut afirmații rasiste și . Pe de altă parte, el spune despre colegii săi de la penitenciarul Jilava că au respectat procedura, însă dacă se va constata că moartea lui Pian a fost provocat de o eroare umană, persoana vinovată va trebui să plătească. Dorobanțu a subliniat faptul că nu-l cunoștea personal pe Ciprian Pian și că nu are nicio legătură cu moartea acestuia.

De asemenea, Cosmin Dorobanțu a descris pe larg filmul morții lui Ciprian Pian, a vorbit despre medicamentul despre care se vehiculează că i-ar fi cauzat moartea dar și despre intervenția serviciului de ambulanță, care s-a produs după 40 de minute, fără medic.

Scandal în direct cu Regina Întunericului, după moartea lui Ciprian Pian

FANATIK: Cum comentați reacțiile extrem de vehemente venite din partea familiei Duduianu și a apropiaților, după prestația din emisiunea de la România TV. Sunt unele declarații făcute de dumneavoastră, care ar putea fi considerate rasiste la adresa lui Ciprian Pian și a clanului Duduianu.

Cosmin Dorobanțu: Sunt scoase din context, n-am eu nicio treabă cu rasismul, nu mă interesează ce culoare are vreun deținut, ce etnie are, de unde provine: din medii defavorizate sau din medii intelectuale. Nu este problema mea.

Am fost acuzat că l-am omorât pe Laurențiu Duduianu în penitenciar. S-au făcut verificări interne și se fac și în momentul de față, la penitenciarul Jilava. Din verificările preliminare reiese că s-au respectat procedurile, exact cum am spus la televizor, la România TV. Dar Regina Întunericului afirmă că a vorbit ea cu deținutul, după ce acesta a decedat și i-ar fi spus decedatul că, cu două zile înainte, ar fi semnalat administrației penitenciarului o durere în piept și noi nu l-am fi tratat. Nu este adevărat.

Din verificările efectuate de către colegii mei din Administrația Națională a Penitenciarilor a reieșit faptul că fostul deținut Duduianu Laurențiu nu a reclamat dureri în piept două zile înainte. S-a prezentat la cabinetul medical cu o zi înainte, să-și ia tensiunea, a avut tensiune normală. A venit la cabinetul medical să-l însoțească pe un alt deținut, deci nu a solicitat el în mod expres să fie prezentat la cabinetul medical crezând că este bolnav sau nu.

Asta a fost zi înainte sau în ziua respectivă?

Asta a fost cu o zi înainte. S-a prezentat să-și ia o tensiune, avea tensiunea normală, deci nu se întâmplase absolut nimic. A doua zi s-a întâmplat nenorocirea, pentru că este o nenorocire. Orice moarte este regretabilă și prezint condoleanțe familiei Duduianu. Nu este cum s-a prezentat pe TikTok, că este viral TikTok-ul acum cu mine, că sunt rasist, că sunt… Nu este adevărat. Nu l-am cunoscut niciodată pe Ciprian Pian, n-am cunoscut niciodată familia Duduianu. Nu este problema mea, până la urmă, dacă oamenii spun că aveau o reputație de clan interlop.

Nu știu dacă am fost de trei ori în penitenciarul Jilava în viața mea și n-am fost niciodată pe secțiile de deținere din penitenciarul Jilava, astfel încât să fiu acuzat că aș fi dispus omorârea lui Laurențiu Duduianu. S-a speculat în mass-media că eu sunt criminalul care a stat în spatele acestui incident. Nu este adevărat. Repet, nu l-am cunoscut niciodată, n-aveam niciun interes.

Pur și simplu, la România TV am avut o reacție împotriva acuzațiilor Gabrielei Lucuțar, supranumită Regina Întunericului, că n-am fi făcut destule eforturi astfel încât să-i salvăm viața. Din contră, în maxim 40 de minute, administrația penitenciarului a făcut tot posibilul ca o ambulanță să vină la penitenciar. Am văzut că prima ambulanță nu avea medic, așa că am solicitat o ambulanță cu un medic. Am depus toate diligențele ca administrație a locului de deținere să îi protejeze viața și sănătatea fostului deținut Laurențiu Duduianu.

Procedurile noi le-am respectat. Este o anchetă penală în curs, este și o anchetă administrativă în curs. Vom vedea ce va rezulta din analizele acelor două anchete. Vom vedea și ce va ieși la autopsie. Degeaba mă acuză lumea pe mine, că n-am eu nicio treabă.

Cosmin Dorobanțu: ”Lumea ne acuză că suntem criminali”

Regretați ceva din ce ați declarat în emisiune?

Eu am spus în felul următor: înainte să facă plângere Administrației Naționale a Penitenciarelor, să-și facă ”autoplângeri”. Dar de aici până a spune că eu am ceva cu clanul Duduianu… n-am nicio treabă.

Ați mai spus că au făcut mult rău oamenilor, sau ceva de acest gen…

Exact. Acum ar trebui să le iau eu apărarea? Nu este treaba mea. Să răspundă pentru ceea ce au făcut. Dar știți ce mă deranjează pe mine? Că de fiecare dată oamenii acuză instituțiile statului, fără să aibă cunoștințele necesare. Și aici mă refer la Gabriel Lucuțar. Nu la clanul Duduianu, că clanul Duduianu este îndreptățit să reclame condițiile din penitenciare. Știți cum e, victimele și familiile victimelor întotdeauna dau vina pe instituții. Dar în ce calitate o făcea Regina Întunericului? Pe simpla afirmație că a vorbit ea cu decedatul? Asta m-a revoltat.

Lumea ne acuză în spațiul public că suntem criminali. Eu sunt liderul de sindicat al polițiștilor de penitenciare. Și este datoria mea să iau apărarea acestor oameni. În față oricăror acuzații.

Aveți vreo strângere de inimă ținând cont că ați intrat într-un conflict cu, să zicem, unele clanuri din Capitală? Pentru că reacțiile din social media sunt violente, sunt acolo și blesteme la adresa dumneavoastră…

Nu am nicio treabă să mă blesteme, pentru că sunt nevinovat. Nu am orchestrat nicio… Nu este treaba mea ce s-a întâmplat la Jilava, să știți. Nu eu coordonez penitenciarul Jilava. Nu este în administrarea mea. Pur și simplu mi-am dat cu părerea vis-a-vis de acuzațiile Gabrielei Lucuțar la adresa colegilor mei polițiști de penitenciare. Că noi nu ne-am făcut treaba.

Polițistul spune că nu va informa personal serviciile secrete despre amenințările vehiculate la adresa lui

Nu are de unde să știe, nu are nici pregătirea de specialitate, nu este nici medic, nu este nici polițist de penitenciare să-și dea Regina Întunericului cu părerea despre polițiști de penitenciare. Am văzut în spațiu public că îmi cere demisia. Nu este nici prima, nici ultima persoană care îmi cere demisia. Datoria mea statutară, legală și morală este să îmi apăr polițiști de penitenciare, membrii mei de sindicat, în fața oricăror acuzații.

Fie că aceste acuzații vin de la Gabriela Lucuțar, fie că vin de la oameni certați cu legea. Și repet, nu-mi este frică, avem instituții ale statului destul de puternice, servicii de informații, poliție, parchete, care vor acționa în consecință dacă mă voi simți amenințat de vreun membru al vreunui clan interlop din România. Momentan sunt niște vărsări de furie pe internet, le înțeleg, le înțeleg pentru că s-a înțeles cu totul altceva în spațiu public decât aș fi vrut eu să spun.

Și cu toate astea, momentan nu fac nimic. Nu fac nici o plângere penală, nu informez serviciile secrete cu privire la faptul că membrii unor clanuri interlope, nu știu care sunt, că sunt sute de filmulețe virale pe internet la adresa polițiștilor de penitenciare, la adresa subsemnatului… Și ar trebui ca serviciile de informații să se autosesizeze în acest context.

”Dacă cineva l-a omorât pe Ciprian Pian în penitenciar, să plătească cu pușcăria”

Mai există și aceste acuzații din partea familiei referitoare la un medicament care i-a fost administrat lui Laurențiu Duduianu și care provoacă reacții destul de periculoase. Este și o postare cu prospectul care a devenit virală.

Sunt oameni care dezinformează în mod intenționat și vor să capete notorietate pe spatele acestui eveniment negativ. Familia Duduianu împotriva acestor oameni ar trebui să-și îndrepte atenția. Nu împotriva mea, a polițișilor de penitenciare, ci împotriva falșilor influenceri de pe internet care speculează acest eveniment negativ și tragic din familia Duduianu și vor să facă rating pe TikTok și vizualizări urcându-se cu picioarele pe acest caz tragic din familia Duduianu. Nu i s-a administrat, probabil, un medicament care să fi cauzat decesul domnului Laurențiu Duduianu.

Este o anchetă penală, s-a făcut autopsia decedatului, în urma acestei autopsii se va stabili și dacă a avut o moarte naturală sau dacă a fost o moarte provocată. Și repet, cine a greșit, să plătească. Și asta chiar vreau să menționați. Eu nu țin partea nimănui.

Dacă cineva l-a omorât în penitenciar sau i-a administrat vreun medicament, să plătească cu pușcăria pentru asta. Eu nu țin partea nimănui care greșește cu intenție.

Ați menționat un interval de 40 de minute până la sosirea ambulanței. Nu este cam mult? A fost Laurențiu Duduianu considerat o urgență?

Haideți să vă spun. De la momentul ieșirii din cameră până la sosirea ambulanței au trecut aproximativ 40 de minute. Inițial, când a ieșit din cameră, Laurențiu Duduianu a acuzat dureri în zona pieptului. Nu știu ce medicament îi s-a administrat de către administrația penitenciarului de către cabinetul medical. A fost consultat de către o asistentă.

La ora aceea, noi nu aveam medic pentru că avem un deficit foarte mare de medici în sistemul penitenciar. După 15 minute, a acuzat aceleași dureri în zona pieptului. S-a prezentat imediat la cabinetul medical.

Și Administrația Penitenciarului a sunat la serviciul unic 112. Cât a durat sosirea ambulanței nu mai este problema Administrației Penitenciarului. De aici știți foarte bine șirul evenimentelor: a venit prima ambulanță fără medic, următoarea ambulanță a venit cu medic. El s-a urcat pe picioarele lui și conștient în ambulanța cu medic și acolo s-a întâmplat nenorocirea. Deci în momentul acela nu exista un medic în penitenciar.

O asistentă i-a administrat medicamentul lui Ciprian Pian. În penitenciar nu se afla niciun medic

Există o fișă medicală pe baza căreia s-a…?

Documente justificative există în penitenciar. Orice medicament care este administrat unui deținut este consemnat într-un registru. În urma verificărilor atât procurorii cât și echipa de control a Administrației Naționale a Penitenciarilor pot verifica ce medicament i s-a prescris.

Eu nu am această informație, momentan: ce medicament i s-a prescris fostului deținut Duduianu Laurențiu.

Să știți că nu este nimic neobișnuit în sistemul penitenciar (ca o asistentă să acorde tratament și îngrijiri unui deținut, n.r.) pentru că nu avem cadre medicale. Nu avem. Nimeni nu vine să se angajeze în sistemul penitenciar deși sunt zeci de concursuri în derulare, zeci de anunțuri de concursuri, nimeni nu vrea să vină.

Mai vin câțiva medici cu prestări servicii dar sunt foarte puțini. Și să vă spun și de ce: dacă în spitalele din rețeaua Ministerului Sănătății medicii sunt tratați politicos, în penitenciare sunt înjurați, scuipați, batjocoriți, amenințați și uneori chiar bătuți.

Cam care ar fi deficitul de medici în sistemul penitenciar? Aveți o cifră?

Peste 52% în sistemul penitenciar. Nu știu exact care este situația la penitenciarul Jilava, dar e cam la fel peste tot. Avem penitenciare care n-au niciun medic și se lucrează doar pe bază de prestări servicii.

”Nu am făcut remarci rasiste legate de vreo etnie”

În acest moment se vehiculează tot felul de scenarii… Că veți fi dat în judecată, că se strâng aceste petiții pentru demiterea dumneavoastră. Cum le răspundeți acestor oameni.

Oricine în țara asta este în măsură să acționeze în instanță pe oricine. Mă pot da în judecată toți oamenii ăștia care se simt acum supărați din cauza morții lui Laurențiu Duduianu. Însă, nu este vina mea, nu este responsabilitatea mea penitenciarul Jilava.

Și nu considerați că au existat remarci rasiste?

Nu. Uitați-vă pe înregistrare, este pe site-ul România TV. Verificați dacă eu am făcut remarci rasiste legate de vreo etnie sau ceva de genul ăsta.

Ca o concluzie, să știți că noi am respectat procedurile, am sunat la 112 să vină ambulanța să-l trateze. Pentru că dacă nu avem medici, așa procedăm cam în tot sistemul penitenciar. Unde nu avem medici, sunăm la 112 să vină ambulanță să-l trateze.

Noi, în general, avem medici generaliști. Nu avem în penitenciare medici cardiologi sau pe diferite specializări. Spitalul penitenciar Jilava nu are medici specialiști pe cardiologie, are medici pe neuropsihiatrie, dacă nu mă înșel. Pe psihiatrie, pe contagioase, deci niciun caz nu are cardiolog.

Avea Laurențiu Duduianu un trecut medical, adică avea probleme din moment ce era internat la un spital-penitenciar?

Credeți-mă că nici măcar nu știam cum arată Laurențiu Duduianu până să-i văd pozele pe internet. Dumneavoastră credeți că eu știu ce istoric medical avea Laurențiu Duduianu? Nu știu.