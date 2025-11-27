Interviu inedit cu Daniel Bîrligea: „Vreau să am mentalitatea lui Cristiano Ronaldo!”. Gluma la adresa lui Florin Tănase și ce ar fi făcut dacă nu era fotbalist. Video

ADVERTISEMENT

Internaționalul român a fost „supus” unei serii de întrebări inedite. Cu această ocazie, fanii lui au ocazia de a afla lucruri mai puțin știute despre favoritul lor. În primul rând, Bîrligea a spus că și-ar dori să îl copieze pe Cristiano Ronaldo când vine vorba despre mentalitatea de campion arătată de starul portughez cu fiecare ocazie.

Daniel Bîrligea, dezvăluiri extrem de interesante cu ocazia unui interviu inedit

În continuare, atacantul de la FCSB a punctat că, dacă nu s-ar fi apucat de fotbal, i-ar fi plăcut să încerce o carieră în box. De asemenea, când a fost întrebat despre coechipierul Florin Tănase, Daniel Bîrligea a glumit și a spus despre acesta că ar putea fi considerat drept „cel mai bun dezvoltator imobiliar din București.

ADVERTISEMENT

Mai departe, fostul fotbalist de la CFR Cluj a vorbit despre locul unde se simte cel mai bine în baza de pregătire a celor de la FCSB și, în plus, a dezvăluit și ce meserie meserie ar fi practicat dacă nu ar fi ajuns să facă fotbal de performanță.

Ce a spus Daniel Bîrligea despre Cristiano Ronaldo și ce meserie ar fi practicat dacă nu ajungea fotbalist profesionist

Nu în ultimul rând, a punctat aspectul care îl deranjează cel mai mult când vine vorba despre viață în general și a subliniat și care este cea mai importantă calitate a sa.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Cu ce celebritate te asemeni?) Nu știu dacă mă asemăn cu cineva, dar vreau să am mentalitatea și caracterul lui Cristiano Ronaldo. Muncește mereu și are în obiectiv mereu să fie cel mai bun. (n.r. Ce alt sport ar alege) Cred că box. (n.r. Răspunsul ar fi Florin Tănase, care ar fi întrebarea?) Care este dezvoltatorul cel mai bun din București?

ADVERTISEMENT

(n.r. Locul preferat din baza de pregătire a FCSB-ului) Terenurile de antrenament. (n.r. Dacă nu erai fotbalist, erai…) Bucătar. (n.r. Pentru ce e cunoscut în vestiar) Capacitatea mea de a fi prieten cu toți. (n.r. Ce îl enervează) Când plouă afară. (n.r. Care este cea mai mare calitate a lui) Ambiția”, într-un interviu acordat celor de la EAD.

25 de ani are Daniel Bîrligea

5 milioane de euro valorează în prezent Daniel Bîrligea în viziunea Transfermarkt