Sport

Interviu inedit cu Daniel Bîrligea: „Vreau să am mentalitatea lui Cristiano Ronaldo!”. Gluma la adresa lui Florin Tănase și ce ar fi făcut dacă nu era fotbalist. Video

Detalii inedite despre Daniel Bîrligea, dezvăluite chiar de atacantul de la FCSB. Ce sport ar fi ales în afara fotbalului și ce meserie ar fi practicat dacă nu ar fi ajuns jucător profesionist
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.11.2025 | 14:00
Interviu inedit cu Daniel Birligea Vreau sa am mentalitatea lui Cristiano Ronaldo Gluma la adresa lui Florin Tanase si ce ar fi facut daca nu era fotbalist Video
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea alături de Cristiano Ronaldo. Foto: colaj Fanatik / Hepta
ADVERTISEMENT

Internaționalul român a fost „supus” unei serii de întrebări inedite. Cu această ocazie, fanii lui au ocazia de a afla lucruri mai puțin știute despre favoritul lor. În primul rând, Bîrligea a spus că și-ar dori să îl copieze pe Cristiano Ronaldo când vine vorba despre mentalitatea de campion arătată de starul portughez cu fiecare ocazie.

Daniel Bîrligea, dezvăluiri extrem de interesante cu ocazia unui interviu inedit

În continuare, atacantul de la FCSB a punctat că, dacă nu s-ar fi apucat de fotbal, i-ar fi plăcut să încerce o carieră în box. De asemenea, când a fost întrebat despre coechipierul Florin Tănase, Daniel Bîrligea a glumit și a spus despre acesta că ar putea fi considerat drept „cel mai bun dezvoltator imobiliar din București.

ADVERTISEMENT

Mai departe, fostul fotbalist de la CFR Cluj a vorbit despre locul unde se simte cel mai bine în baza de pregătire a celor de la FCSB și, în plus, a dezvăluit și ce meserie meserie ar fi practicat dacă nu ar fi ajuns să facă fotbal de performanță.

Ce a spus Daniel Bîrligea despre Cristiano Ronaldo și ce meserie ar fi practicat dacă nu ajungea fotbalist profesionist

Nu în ultimul rând, Daniel Bîrligea a punctat aspectul care îl deranjează cel mai mult când vine vorba despre viață în general și a subliniat și care este cea mai importantă calitate a sa.

ADVERTISEMENT
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de...
Digi24.ro
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă

„(n.r. Cu ce celebritate te asemeni?) Nu știu dacă mă asemăn cu cineva, dar vreau să am mentalitatea și caracterul lui Cristiano Ronaldo. Muncește mereu și are în obiectiv mereu să fie cel mai bun. (n.r. Ce alt sport ar alege) Cred că box. (n.r. Răspunsul ar fi Florin Tănase, care ar fi întrebarea?) Care este dezvoltatorul cel mai bun din București?

ADVERTISEMENT
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi
Digisport.ro
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu

(n.r. Locul preferat din baza de pregătire a FCSB-ului) Terenurile de antrenament. (n.r. Dacă nu erai fotbalist, erai…) Bucătar. (n.r. Pentru ce e cunoscut în vestiar) Capacitatea mea de a fi prieten cu toți. (n.r. Ce îl enervează) Când plouă afară. (n.r. Care este cea mai mare calitate a lui) Ambiția”, a spus Daniel Bîrligea într-un interviu acordat celor de la EAD.

  • 25 de ani are Daniel Bîrligea
  • 5 milioane de euro valorează în prezent Daniel Bîrligea în viziunea Transfermarkt

Interviu inedit cu Daniel Bîrligea

6.20 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul Steaua Roșie Belgrad - FCSB
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Suspendat...
Fanatik
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Suspendat pentru meciul de la Belgrad, Ștefan Târnovanu a surprins pe toată lumea
A început ”invazia” germană în Bănie! Fanii lui Mainz, impresionați de Târgul de...
Fanatik
A început ”invazia” germană în Bănie! Fanii lui Mainz, impresionați de Târgul de Crăciun din Craiova înaintea meciului din Conference League. Video
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Câți...
Fanatik
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Câți jucători au evidențiat nemții de la alb-albaștri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
iamsport.ro
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!