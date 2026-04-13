Interviu Issouf Macalou: „Când am venit în România, știam doar un lucru: Hagi!”

O explicație a parcursului excepțional din 2026 al celor de la Universitatea Cluj este prezența în benzi a unuia dintre cei mai decisivi jucători din SuperLiga. Este vorba despre ivorianul Produs al fotbalului francez, o adevărată forță a naturii, Macalou e poate cel mai bun jucător în duelurile unu la unu din SuperLiga. Iar faptul că U Cluj se bate cu șanse reale la titlu, dar și la câștigarea Cupei României, i se datorează în mare măsură. Descoperiți cine e cu adevărat într-un interviu exclusiv, marca FANATIK.

Prima reacție a lui Issouf Macalou când a auzit de oferta de la U Cluj: „Eram speriat și mi-am pus multe întrebări”

Care a fost prima reacție când ai auzit că ai ofertă din România și cum te-ai decis să o accepți?

– Reacția mea inițială nu a fost… una rea, doar am ezitat pentru că a fost prima mea oportunitate de a ieși din Franța. Mi-am petrecut toată cariera în Franța și a fost prima dată când plecam în străinătate. Eram speriat și mi-am pus multe întrebări, dar agenții mi-au spus multe lucruri bune despre România. Am vorbit cu Gabi (n.r. – Giurgiu), cu Mamadou Thiam și cu Adel Bettaieb. După aceea am zis: cred că este o oportunitate bună pentru mine! Când am ajuns aici, am văzut că orașul este frumos, țara este frumoasă, așa că eu consider că a fost o decizie bună.

Știai ceva despre țara noastră și cum te simți după un an aici?

– Sincer, nu cunoșteam multe lucruri despre România înainte să vin aici. A fost o țară nouă pentru mine. Știam doar un lucru despre România, și anume de , pentru că a jucat pentru Real Madrid. Este singurul lucru pe care îl știam despre România, așa că a fost o surpriză pentru mine. După un an aici, mă simt foarte bine, pentru că m-am adaptat în oraș. Cunosc multe lucruri despre Cluj și mă simt ca și cum aș fi acasă.

Antrenori de top din Ligue 1 i-au marcat cariera lui Macalou

Cum este fotbalul românesc față de ligile inferioare din Franța unde ai jucat înainte?

– Nivelul primei ligi din România este, pentru mine, mult mai ridicat decât cel din ultima ligă în care am jucat, liga a treia din Franța. Unele echipe din SuperLiga pot concura chiar cu câteva formații din prima ligă din Franța, dar aici fotbalul e diferit și mai puțin tacticizat decât cel francez. Cred, totuși, că e ceva normal, ținând cont că prima ligă din Franța este în top 5 campionate din Europa.

Cine este omul de la care ai învățat cel mai mult fotbal?

– Pff… Persoana de la care am învățat cele mai multe lucruri… Cred că nu este vorba doar despre o singură persoană. Am lucrat cu mulți antrenori, dar, pentru mine, cei mai importanți antrenori din cariera mea, care au avut cel mai mare impact, au fost ultimii trei pe care i-am avut în Franța. Dintre ei, doi sunt acum în Ligue 1, Habib Beye (n.r. – tehnicianul lui Marseille) și Pierre Sage (n.r. – antrenor la Lens din iulie 2025). Ei mi-au oferit multe sfaturi valoroase și m-au făcut să înțeleg că pot să fiu bun și la alte aspecte, nu doar la „percuția” fazelor.

Al treilea antrenor despre care vorbeam a fost Oswald Tanchot, unul dintre tehnicienii de la clubul meu anterior. Am început foarte rău interacțiunea cu el, dar acum avem o relație excelentă. Cred că el este antrenorul cu care mi-am asumat cele mai multe responsabilități, m-a provocat și m-a ajutat să îmi schimb percepția despre anumite lucruri din fotbal, care m-au făcut jucătorul care sunt astăzi. Am lucrat foarte bine cu el și întâlnirea cu acest antrenor m-a ajutat să fac un pas în față în cariera mea.

Analiza adversarilor din play-off: „CFR este primul rival al lui U din cauza localizării”

Cum ți se par adversarele din play-off și unde crezi că va termina U Cluj?

– Vorbind general, adversarele din play-off sunt echipe bune. FC Argeș nu a ajuns în play-off în alți ani, dar cred că merită să fie în play-off anul acesta, pentru că a jucat foarte bine. Rapid și Craiova sunt echipe mari din România. Dinamo joacă foarte bine, așa că eu cred că Avem o echipă foarte, foarte bună și putem lupta cu toate celelalte din acest play-off. Așa că pot spune că vom fi pe prima, pe a doua, pe a treia poziție, pentru că orice se poate întâmpla, dar vom face totul pentru a fi pe podium.

CFR, de asemenea, a câștigat multe titluri. A jucat în cupele europene. Ei au avut o formă foarte, foarte bună, cu 11 victorii consecutive la un moment dat. CFR este primul rival al lui U Cluj, din cauza localizării clubului. Acesta este un derby și știm că e un joc foarte, foarte important pentru fanii noștri. Așa că pentru mine devine poate cel mai important duel din acest play-off. Trebuie să fim foarte concentrați pentru a avea rezultate bune.

Duelurile unu la unu, calitatea principală a lui Macalou

Sunt fanii lui U Cluj cei mai tari suporteri pe care i-ai avut?

– Da, da, da, cu siguranță. Pentru mine, fanii lui „U” Cluj sunt cei mai buni pe care i-am avut până acum, pentru că arată multă dragoste, multă, multă pasiune pentru club, pentru echipă. Ne împing de la spate peste tot, în fiecare moment, așa că eu cred că merită ceva bun anul acesta.

Care sunt calitățile tale în teren, la ce trebuie să mai lucrezi și cine sunt colegii cu care te înțelegi cel mai bine?

– Calitatea mea principală e reprezentată de duelurile unu la unu. Sunt un jucător mai rapid și pot crea o mulțime de situații și ocazii. Cred că asta este cea mai bună calitate a mea și aspectul la care trebuie să lucrez mai mult este partea defensivă. Am mulți prieteni în vestiar, dar cred că sunt patru sau cinci jucători cu care mă înțeleg cel mai bine: Drammeh, pentru că am jucat cu el doi ani înainte să vin la Cluj, Postolachi, Andrei Gheorghiță și Oucasse Mendy și, de asemenea, Jonathan Cissé.

„Vorbesc tot timpul cu Thiam, dar nu despre venirea mea la FCSB”

Te-a chemat Thiam, măcar în glumă, cu el la FCSB?

– Nu, nu, vorbesc tot timpul cu Mamadou, dar niciodată nu am vorbit despre FCSB. Vorbim despre fotbal în general, despre situația lui, despre situația mea, despre sezonul meu, despre sezonul lui. Vorbim despre tot, dar nu despre dacă voi veni la FCSB sau nu. Nu acesta este subiectul.

Care sunt sfaturile părinților tăi pe care le le vei ține minte toată viața?

– Mi-au spus că trebuie să fiu o persoană bună de fiecare dată, care are respect pentru toată lumea, care luptă pentru obiectivele ei și rămâne concentrat pe asta. Cam acestea sunt sfaturile părinților mei pentru mine.

Marile visuri ale lui Issouf Macalou: „Să joc la Cupa Mondială, să câștig Liga Campionilor și să ajung la Real Madrid”

Care e marele vis al tău în fotbal: unde vrei să joci, ce vrei să câștigi?

– Visurile mele în fotbal sunt să joc la Cupa Mondială, să câștig Liga Campionilor și să joc pentru Real Madrid. Acestea au fost mereu cele mai mari visuri ale mele din viața fotbalistică.

Carte de vizită Issouf Macalou

Născut la Abidjan (Coasta de Fildeș), 27 decembrie 1998;

la Abidjan (Coasta de Fildeș), 27 decembrie 1998; Cetățenie: ivoriană și franceză:

ivoriană și franceză: Post: aripă dreaptă, aripă stânga, atacant central;

aripă dreaptă, aripă stânga, atacant central; Echipe: Meudon (2008 – 2017), Sochaux B (2017 – 2019), Louhains Cuiseaux (2019 – 2020), Chasselay (2020 – 2021), GOAL (2021), Valenciennes (2021 – 2023), Le Mans (2021), Red Star (2022 – 2023), Sochaux (2023 – 2025), U Cluj (2025 – ?).

6 goluri și 11 pase decisive are Issouf Macalou în cele 30 de meciuri jucate pentru U Cluj în acest sezon de SuperLiga