Interviu cu Max K, protagonista celui mai curajos clip al anului, în România! “Atunci percep diferenţa, când mă întreabă cum mă simt ca femeie într-o lume de bărbaţi!” Exclusiv

Fortuna a realizat cel mai curajos clip publicitar al anului, în România, după ce a fost anunţat parteneriatul cu echipa Naţională de fotbal feminin. Compania de betting .

FANATIK a stat de vorbă cu artista rap Maria Alexandra Constantin (Max Konstant/Max K), protagonistă în clipul Fortuna şi una dintre vocile din noul val al din România.

Max K, interviu după filmarea celui mai curajos clip din România: “A fost totul super profesionist”

Cum au fost filmările pentru clipul celor de la Fortuna?

– M-am simtţit foarte bine la filmări, a fost foarte frumos. Am putut să stau de vorbă şi cu fetele, nu le cunoşteam personal. M-am amuzat cu ele la filmări. Era un gang de fete, doar fete peste tot. A fost totul super profesionist. Bonus, am râs cu ele toate ziua.

ADVERTISEMENT

Ce părere ţi-au făcut fetele din naţionala României?

– Au fost super de treabă. Când am intrat în vestiar, aveam un cadru de filmat, acolo le-am cunoscut. Am fost puţin intimidată. Erau multe fete pe care eu nu le cunoşteam. După ce am filmat un cadru, două, am început să facem glume una cu cealaltă şi s-a solidificat ceva drăguţ pe loc.

În clip reciţi o poezie care prezintă câteva stereotipuri…

– Îmi pare un fel de manifest, în care toate femeile ştiu ce au de făcut. Suntem mai mult decât “Doamna Supă” sau “Doamna Spală Vase”. Asta încearcă să explice acea poezie.

ADVERTISEMENT

“Spune-mi Doamna Supă/ Spune-mi Doamna Spală Vasele/ Spune-mi Doamna Întinde Rufele/ Spune-mi Doamna Imediat/ Spune-mi Doamna Noi cînd mai facem sex? Oare sînt atît de urîtă?/ Spune-mi Doamna Timp de calitate, Ţâţicu şi Binedispusă/ Spune‑mi Doamna Cîştigă bani, munceşte, munceşte/ Spune-mi Doamna Oare eu o să mai scriu vreodată, oare eu o să mai am timp?/ Spune-mi Doamna Nu mai pot”, versurile integrale ale poeziei recitate de Max K în clipul Fortuna.

De-a lungul carierei tale au fost momente când te-ai lovit de prejudecăţi de acest fel?

– Au fost, nu pot să spun că nu au fost. Nu le iau prea mult în considerare pentru că sunt pe treaba mea. Ştii când percep că cineva face o diferenţă? Atunci când mă întreabă cum mă simt ca femeie într-o lume de bărbaţi. Atunci simt că se face o diferenţă. Am avut două-trei momente de acest gen. Te face să te simţi de parcă e un job predestinat doar bărbaţilor şi nu este deloc aşa. E muzică, indiferent că e rap, jazz sau R&B, femeile şi bărbaţii pot face asta.

“Fiecare încearcă să tragă pentru el la noi. Ar trebuie să fie lumea puţin mai unită”

Unde te pot asculta cei care te-au descoperit cu ocazia acestui clip? Ştiu că ai apărut şi pe ultimul album al lui Sişu.

ADVERTISEMENT

– Da, aşa este. Vor mai ieşi câteva freestyle-uri cu mine, pe canalul de YouTube al stadioului. Pe YouTube activez cel mai mult, dar şi pe Instagram, unde mai pun freestyle-uri.

Cum vezi lumea rap-ului în acest moment, în România?

– Fiecare încearcă să tragă pentru el la noi. Ar trebuie să fie lumea puţin mai unită. E pe pricipiul că dacă reuşeşte unul, atunci cred că reuşeşc şi ceilalţi. Nu e vorba doar de o singură persoană care poate să reuşească. E vorba de un sunet, pe care îl transmiţi mai departe şi îl vor folosi şi alţii, astfel să poată urca şi ei, la rândul lor.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj ai pentru fetele care vor să facă rap?

– Dacă sunt dure, să rămână la fel de dure, iar dacă nu sunt dure, să-şi dezvolte o duritate anume pentru a face faţă la tot ceea ce le va ieşi în cale.

Şi pentru fetele din echipa naţională?

– Să rămână la fel de tari cum sunt, la fel ca în ziua de la filmări. Să tragă tare pentru că fac o treabă foarte bună.