Interviu savuros cu italo-moldoveanul Cubiș de la AC Milan. Nu se dă în lături de la munca de jos: ”Ajut la lemne, la subsol, unde avem treabă”. Video

S-a născut la Milano, dar mare parte a copilăriei și-a petrecut-o în România, la bunici. Deși fotbalul îi ocupă cam tot timpul, Andrei revine în țară ori de câte ori are ocazia.

Cu prilejul cu reprezentativele similare ale Cehiei și Germaniei, apărătorul a fost convocat în premieră să reprezinte România.

Jucător profesionist la AC Milan, băiatul bun la toate în ograda bunicii

Legitimat la unul dintre cele mai mari cluburi din lume, AC Milan, Andrei Coubiș nu are fițe. De o sinceritate debordantă acesta a dezvăluit că atunci când vine în România, la bunici, nimeni nu îl tratează ca pe o vedetă, ba dimpotrivă, îl pun la muncă.

ADVERTISEMENT

Apărătorul lui Milan cară lemne, dă cu coasa și în general face tot ce i se cere și tot ce trebuie făcut într-o gospodărie bucovineană.

”În România vin în fiecare an, am bunicii, unchieșii, verișorii, dar mai mult stăm cu bunicii. Nu stăm rău acolo. Taică-miu a făcut o casă, îl ajut cu treburile pe afară, iarba, îl ajut la lemne, la subsol, unde avem mereu treabă, cum pot, îl ajut”, a povestit Andrei, pentru FRF TV.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul care evoluează la echipa de tineret a ”diavolilor” din Milano este conștient de calitățile pe care le are și speră să facă o figură frumoasă sub ”tricolor”.

”Am putere fizică, săritura la cap și fuga! Când eram acolo, de mic, nu conștientizam că eram la AC Milan. Acum doi ani, când am revenit, am înțeles unde eram și cum să port bluza asta. Sunt onorat să joc la AC Milan”, a mai spus Coubiș.

ADVERTISEMENT

Când a primit convocarea n-a înțeles unde trebuie să ajungă

Andrei Coubiș evoluează pentru echipa de tineret al lui AC Milan, în campionatul Primavera. Apărătorul de bandă a mărturisit că atunci nici nu știa unde trebuie să ajungă.

”Sunt foarte emoționat și bucuros pentru că am fost convocat la naționala română și sper să mă distrez. La început nu am înțeles unde o să mă duc, dar sunt onorat!”, a spus Coubiș, pentru FRF TV.

ADVERTISEMENT

Tânărul a povestit și despre începuturile lui în fotbal, ce l-a speriat la primul antrenament și cine a insistat să se facă fotbalist.

”Părinții au mers la Milano înainte să mă nasc eu. Apoi, ei m-au trimis în țară, iar ei au rămas acolo ca să muncească. Dar, după aceea m-am întors în Italia de când am început școala și merg înainte cu fotbalul.

ADVERTISEMENT

În Italia, când mergeam la școală îi vedeam pe colegii mei cum jucau fotbal. Îmi plăcea, eram bun și am rugat-o pe mama să mă înscrie și pe mine. La început, așa m-am speriat când am văzut toți colegii mei în jurul antrenorului și nu am vrut să mă mai duc. Dar, mama a insistat și am continuat”, a mai spus Coubiș.

Întrebat cum ar reacționa dacă la un antrenament ar avea o intrare mai dură la Zlatan Ibrahimovic și suedezul s-ar enerva, fotbalistul cu origini bucovinene a răspuns: ”La Ibrahimovic nu ai ce spune, că una-două îți dă una!”.