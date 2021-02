Interviu Simona Halep, după înfrângerea cu Serena Williams: ”Sunt puţin frustrată de negativismul din teren”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a vorbit despre înfrângerea cu Serena Williams din sferturile de finală de la Australian Open 2021 și a menționat că este frustrastă din cauza negativismului pe care l-a arătat pe teren în tot turneul.

Campioana noastră a fost întrecută de Serena Williams, americanca impunându-se extrem de clar cu scorul de 6-3, 6-3.

Românca nu şi-a apărat rezultatul de anul trecut, când ajungea în semifinale, și va pierde astfel 350 de puncte în clasament. Ea va avea 6905 puncte la actualizarea care se va face după Australian Open, pe 22 februarie și poate fi ajutată chiar de Serena Williams pentru a-şi păstra poziţia secundă în clasament.

Ce a spus Simona Halep după înfrângerea în fața Serenei Williams

În conferința de presă ce a urmat înfrângerii cu Serena Williams, Simona Halep a declarat că ar fi trebuit să facă mai multe lucruri bune cu serviciul, dar și așa este de părere că nu a fost atât de departe de adversara sa.

Nu este rezultatul la care te aşteptai. Cum a fost meciul din perspectiva ta?

– A fost un meci greu, a jucat bine şi a meritat victoria. Serviciul nu m-a ajutat mult, din acest motiv nu am putut să preiau conducerea în setul doi. Sentimentul este că nu am fost departe în acest meci. Dar a fost mai puternică.

La 3-3, în setul secund, a fost un raliu cu multe lovituri, iar Serena a câştigat acel game. La ce te-ai gândit în acel moment?

– Trebuia mai mult pe serviciu, dar nu a mers astăzi. Acele raliuri lungi au fost importante. Nu sunt atât de dezamăgită. Poate atitudinea a fost un pic negativă pe tot parcursul turneului. Dar voi încerca să schimb asta. Ea m-a învins, trebuie să accept.

Halep dezvăluie că nu s-a gândit niciun moment la victoria de la Wimbledon

Poţi să ne spui câteva lucruri despre returul tău? A părut că au fost multe momente când ţi-a schimbat poziţia de retur. Ai putut să îţi dai seama cum vrea să servească?

– M-am simţit bine la retur, am obţinut break-uri. Ea nu a mai servit atât de puternic, a variat foarte mult la serviciu. Şi încercam să îmi adaptez poziţia la primire.

Simţi că a fost dorinţa ei de revanşă pentru înfrângerea de la Wimbledon, mai ales că de atunci nu v-aţi mai întâlnit?

– A trecut mult de la Wimbledon, e şi o suprafaţă diferită. Ştiam că va fi altfel, nu m-am gândit la acel meci. Am intrat pe teren să câştig, dar ştiam că va fi greu.

Românca acuză presiunea cauzată de pauza îndelungată

Care este programul tău pentru perioada următoare?

– Merg acasă, iar apoi Doha şi Dubai.

Este clar că ai jucat de multe ori cu Serena Williams de-a lungul timpului. Cum ai putea să compari felul cum se mişcă acum faţă de trecut?

– Serena se mişcă mai bine, loveşte puternic. Este într-o formă bună şi are un joc excelent. De fapt, mereu a avut. Ajunge mai uşor la mingi Serena.

Cu ce gânduri părăseşti Australian Open? Te simţi frustrată?

– Sunt puţin frustrată de negativismul din teren, poate m-am plâns prea mult. Dar am muncit mult în presezon şi sunt încrezătoare. Probabil că am simţit presiunea după aceste luni fără tenis. Nu am manageriat bine această tensiune. Sunt OK, dar trebuie să mă descurc mai bine.