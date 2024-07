Interviu șoc cu suspectul crimei din Brăila. Bărbatul neagă că ar fi ucis-o pe doctorița Marina Gavril: ”Mă durea rău măseaua”

Mai mult, bărbatul spune că nu ar exista nicio dovadă că el ar fi criminalul, nici măcar acea probă ADN de care s-ar fi scris. Totul ar fi orchestrat de polițiști, care l-ar fi găsit victima perfectă pentru a fi scos țap ispășitor, din cauza trecutului său infracțional. Bărbatul recunoaște că a fost la stomatolog în acele momente, însă doar a dorit să-i fie scoasă o măsea.

Bărbatul neagă că ar fi ucis-o pe doctorița Marina Gavril: ”Mă durea rău măseaua”

În interviul acordat , bărbatul în vârstă de 39 de ani a negat, de asemenea, că și-ar fi schimbat hainele în zona gării din Brăila și că ar fi încercat să scape de acestea într-un tomberon. Conform unor surse judiciare procurorii ar fi găsit urme de ADN sub unghiile medicului stomatolog, iar aceste urme ADN ar aparține suspectului.

ADVERTISEMENT

”M-am dus pe unde era trecerea, am luat-o pe jos. Nu e adevărat, nu am aruncat haine la tomberon în gară. M-au verificat peste tot la medicină legală, nu mi-au găsit nimic pe mâini, pe corp, pe picioare. Nu au găsit nimic, totul este în regula. La dentist, când am fost înauntru, m-a verificat, nu au găsit nimic”, a declarat bărbatul.

Întrebat foarte direct dacă ”a omorât-o pe femeia asta”, bărbatul a încercat să fie tranșant: ”Nu este adevărat, nu este adevărat. Într-adevăr, am zis, am zis că am fost acolo, am recunoscut. Am intrat, mă durea măseaua, dar eu nu am omorât-o. Nu am omorât-o eu”. Mai mult, bărbatul a negat scenariul vehiculat că ar fi fost plătit de cineva să comită crima.

ADVERTISEMENT

”Nu, nu, nu! Eu nu am făcut nimic! Am ajuns la 12, 12 și jumătate (n.r. la medicul stomatolog la cabinet). M-am dus la părinții mei și le-am zis că mă doare măseaua, mă duc să văd ce fac cu ea, că mă doare foarte rău măseaua și nu mai puteam de durere”, a completat suspectul. Bărbatul spune că a plecat după 2 minute pentru că medicul stomatolog i-a transmis că nu poate să-i facă nimic fără programare.

”Am stat puțin, cam 3-4 minute. Ei tot ce au făcut au făcut că au văzut că sunt țigan și ce au zis, hai că acum prindem pontul lui ăsta și să-l băgăm pe ăsta și să închidă dosarul”, a explicat bărbatul, convins că este vânat pe nedrept de autorități. Cu toate acestea, motivarea deciziei de arest îl contrazice pe suspectul principal în cazul crimei din Brăila.

ADVERTISEMENT

Principalul suspect al crimei din Brăila neagă că ar fi ucis-o pe doctorița Gavril

De altfel, judecătorul de drepturi și libertăți a decis ca suspectul să rămână în arest după ce a studiat mai atent probele de la dosar. De altfel, magistratul care a reconstruit firul crimei e convins că suspectul a premeditat crima. A fost exclus, de asemenea, scenariul prin care ADN-ul inculpatului ar fi ajuns sub unghiile doctoriței în urma unor proceduri medicale.

”Există suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi premeditat în mod minuţios comiterea acestei infracţiuni de omor calificat, venind în acest scop din municipiul Galaţi, deşi locuieşte în municipiul Brăila, mai mult, înainte de comiterea atacului, a îmbrăcat o bluză de culoare închisă cu mâneca lungă, deşi temperatura exterioară era una caniculară, şi-a acoperit capul cu o şapcă de culoare închisă şi faţa cu mască chirurgicală.

ADVERTISEMENT

După comiterea atacului, , a renunţat la aceste articole vestimentare, în concret bluza de culoare închisă şi şapca de culoare închisă, dar şi la pantalonii lungi pe care i-a purtat, revenind la o ţinută mai lejeră, adecvată perioadei de vară, în concret pantaloni scurţi albaştri şi tricou alb.

la momentul comiterii atacului pentru ca eventualele pete de sânge să nu fie vizibile, aspect ce denotă premeditarea. Mai mult, inculpatul a renunţat ulterior la aceste obiecte vestimentare pentru a-şi asigura scăparea. Se mai reţine că loviturile care ar fi fost aplicate de inculpat nu au lăsat nicio şansă de supravieţuire victimei, acestea fiind aplicate într-o zonă vitală, aspect ce denotă determinarea inculpatului de a suprima viaţa victimei”, se arată în justificarea procurorilor.