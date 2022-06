Interviu special cu Tite, selecționerul Braziliei. De ce le-a refuzat pe Real Madrid și PSG! Care este situaţia lui Neymar la naţională

Pe 20 iunie 2016, Tite prelua naționala Braziliei, după demiterea lui Carlos Dunga în urma prestației dezamăgitoare de la Copa America Centenario. La șase ani după numirea în funcție, actualul selecționer al Braziliei a acordat un amplu interviu cotidianului britanic The Guardian în care a explicat principalul motiv pentru care a refuzat propunerile de a le antrena pe , și Sporting Lisabona. Ofertat în preajma Cupei Mondiale din 2018, Tite a spus un “nu” tranșant pentru a rămâne concentrat total asupra misiunii de a cuceri un al șaselea titlu suprem cu Selecao.

Tite nu a vrut ca Brazilia să joace la Copa America din 2021

Cum sunteți cu câteva luni înaintea Cupei Mondiale? Cum gestionați problemele de anxietate?

– Cum sunt? Sunt în așteptare, dar concentrat. Am ajuns la , acum e timpul să ajungem în finală și să fim campioni. Acesta este adevărul. La ultima Cupă Mondială, eu am fost antrenorul din cauza circumstanțelor, după ce Carlos Dunga a fost demis în 2016. Acum am avut ocazia de a realiza complet ciclul de patru ani. Așteptările sunt mari, dar ne concentrăm asupra muncii. Am un staff cu valori și calificări deosebite. Și o familie extraordinară. Dacă nu ar fi fost soția mea, nu aș fi fost unde sunt acum. Îmi pierd controlul, dau cu pumnii în tavan, nu dorm noaptea, ca oricine altcineva. Dar am un partener de viață care mă susține, o familie care mă susține. Îmi trag puterea din familia mea, muncă și spiritualitate.

Vă este teamă de ceva?

– Presiunea pe care o înfruntăm este o problemă: responsabilitatea, presiunea poziției și cererile. Când eram suporter, îmi doream ca echipa să fie cea mai bună. Asta ne duce înainte. Dar sănătatea mentală este importantă. Mă gândesc la ce a spus Nelson Mandela: “Curajul este abilitatea de a înfrunta frica”. În orice decizie a luat, frica era mereu prezentă. Când am citit asta, am realizat că sunt un cetățean normal. Am fricile mele, coșmarurile mele, momentele în care mi se face pielea de găină. Frică, dar nu teamă. Frica și teama sunt diferite. Am citit și ce a spus Tostao: “Faima creează o diviziune a ființei umane: construiește o creatură și sărăcește creația”. Trebuie să îl caut pe Adenor (numele lui de botez – n.r.). Adenor are o viață: va continua să fie tată și bunic. Dar nu vrea să fie măsurat. Dacă câștigă, este cel mai bun. Dacă nu câștigă, este insultat. Asta nu pot înțelege. Când vorbesc, o fac pentru întreaga mea echipă. Nimeni nu are un monopol asupra adevărului. Trebuie să reflectăm asupra opiniilor diferite și suntem deschiși ideilor bine argumentate. Nu este vorba de a câștiga cu orice preț. Sir Alex Ferguson spune că marii profesioniști concurează împotriva lor în căutarea constantă a progresului. Știți de ce? Pentru că dacă mă compar cu altcineva, voi fi frustrat și rănit. În unele aspecte, voi fi mai bine, dar în altele, voi fi mai rău. Trebuie să mă mențin sănătos, cu o minte sănătoasă.

V-ați simțit rău când ați fost criticat anul trecut?

– Avem nevoie de timp pentru a înțelege. Munca se vede cel mai bine de la distanță, când este încheiată. Avem rezultate. La ce se așteaptă oamenii? Am doborât recordul pentru cele mai multe puncte în calificări. Avem cea mai lungă serie de invincibilitate: 12 meciuri, din campania pentru Cupa Mondială din 2018, și 17, în cea pentru Cupa Mondială din 2022. Asta înseamnă 29 de meciuri. Este foarte dificil în preliminariile din America de Sud. Am înscris 13 goluri mai mult decât Argentina în 17 meciuri. Suntem din nou lideri în clasamentul FIFA. Am fost campioni la Copa America în 2019. Am fost pe locul doi în 2021. Nu am câștigat ultima dată, dar a fost un proces complet, la capătul unui moment dificil, plin de probleme, asupra căruia nu vreau să mai intru în amănunte. Nu am primit gol în 13 din cele 17 meciuri din calificări, am avut o medie de aproape 2,5 goluri pe meci. Vreau să mai subliniez un lucru: nimeni nu a vrut să joace la Copa America și toți i-am transmis asta președintelui Federației Braziliene de Fotbal.

55 de succese și doar cinci înfrângeri are Tite în 74 de meciuri ca selecționer al Braziliei, din iunie 2016 până în prezent. Are un procentaj al victoriilor de aproape 75 la sută

“Neymar rămâne cel mai mare star al Braziliei”

Este Brazilia cea mai invidiată echipă?

– O să vă spun o poveste. Un antrenor italian l-a tachinat pe Miranda după Cupa Mondială din 2018: “Cum te simți să fii eliminat de Belgia?” Am aflat asta de la Miranda și i-am spus că acel antrenor nu va cunoaște niciodată sentimentul acela pentru că nu a antrenat niciodată o națiune precum Brazilia sau nici măcar propria națiune. Aceasta este invidie. De aceea, l-a întrebat. Mulți oameni sunt invidioși pe Brazilia. Nici nu recunosc. Poate este cea mai invidiată echipă din lume. Este o lipsă de respect și invidie. Aceasta este moștenirea pe care o port, moștenirea pe care o purtăm, istoria de a-i avea pe Pele, Zagallo, Tostao, Garrincha. Dacă Zagallo este criticat, cum să nu fiu și eu? Este Brazilia cea mai invidiată? Așa cred, dar când ies undeva, toată lumea mă întreabă cum suport presiunea de a fi selecționerul Braziliei.

Recent, a declarat că este obosit și că aceasta ar putea fi ultima lui Cupă Mondială. Sunteți îngrijorat în privința lui? Ați vorbit cu el despre asta?

– Ați spus “recent”. Trebuie să fim atenți când s-a întâmplat asta. Dacă aș vorbi imediat după o eliminare din cupă, și eu aș fi foarte supărat. Trebuie să fie pus în context. Vorbim cu toți jucătorii, inclusiv cu Neymar, despre pregătirea fizică, tehnică, tactică și mentală a meciurilor decisive. Datorită măreției lui Neymar, mereu vor fi mari așteptări. Dar acum este diluată. Este Neymar, dar mai sunt Vinicius, Raphinha, Thiago Silva este din nou la un nivel înalt, la fel și Paqueta, Casemiro, Fabinho.

Este Neymar cel mai bun jucător al vostru sau e timpul lui Vinicius?

– Neymar este Neymar. Rămâne cel mai mare star al nostru. Diferența este că strălucirea este diluată de starurile din preajmă care pot și ele să iasă în față. Măreția lui Neymar este că el înțelege asta, despre progresul acestor copii. Îi încurajează pe băieți să treacă la un nivel superior. Timpul și experiența oferă această maturitate.

“În mod clar, nu mai vreau să antrenez în Brazilia”

Cum va fi această Cupă Mondială fără mama dumneavoastră, care a murit în 2019?

– Naivitatea mamei mele … a fost minunată. Când am câștigat Copa America, m-a întrebat dacă este mai importantă decât Cupa Mondială. Draga de ea… I-am explicat că nu este aceeași cupă, dar că este la fel de greu. Sunt împăcat. Este și voința lor că fac ceea ce fac. Fac voia tatălui meu. El a fost primul meu antrenor. Știu că îi fac mândri. Mama mi-a transmis multă credință, tatăl meu, dragostea pentru sport. Am lumina lor, energia lor. Pot juca fotbal doar 15 minute cu nepoții mei. Nu pot mai mult pentru că sunt foarte intenși. Apoi, bunica lor iese să se joace cu ei. Nu mă pot îndepărta de fotbal. Este plăcerea mea, satisfacția mea. Sunt multe clipuri video și meciuri pe care trebuie să le urmăresc, dar sunt și momente cu familia. Îmi place să fiu cu Rosi, soția mea, să mă plimb cu ea. Îmi plac cărțile, ceaiul mate, cafeaua, să stau cu copiii și nepoții mei. Îmi plac filmele. Citesc mult, asta îmi dă putere.

Această Cupă Mondială vă va decide viitorul?

– Cu siguranță. Dacă câștigi Cupa Mondială, ți se deschide o întreagă piață. Poți alege. Nu voi minți: ideea mea este în mod clar să nu lucrez în Brazilia. Vreau să petrec un an cu familia, să îmi iau un an sabatic, să studiez, să nu am vreo responsabilitate pentru că și responsabilitatea este grozavă. Dacă va fi ceva din străinătate, atunci voi face pasul. Acum am responsabilitatea și bucuria de a fi selecționerul Braziliei. Nici măcar nu voi vorbi cu cineva.

Dar în trecut ați avut oferte de a prelua un club din Europa?

– Da, Real Madrid și Sporting. Îmi place că atunci când un club european este interesată de un profesionist, există o discuție în care explică ce nevoi au. Chiar este grozav. A mai fost un club care dorea să discute cu mine și i-am spus nu: PSG. Voiau să vorbească cu mine și le-am spus că nu vreau și nu o voi face. Nu vreau să deschid posibilitatea pentru ceva. Vreau să fiu concentrat asupra muncii mele. După aceea, este o cu totul altă poveste. La Cupa Mondială, Real Madrid a vrut să discutăm și am spus nu: “nu voi vorbi, nu vă apropiați!” Vreau să fiu împăcat cu mine și cu munca mea. Dau tot ce am mai bun. Când faci ceva în paralel, nu poate fi la capacitate maximă. Nu pot face asta. Am primit oferte de la Real Madrid, PSG și Sporting. Dar nu am vrut să fac asta. Vreau să câștig Cupa Mondială. După aceea, îmi voi decide viitorul.