Interviu cu Tibi Clenci de la Bravo, ai stil: „Soția și fiul meu au știut să mă facă să simt că nu sunt nebun”

Tibi Clenci, unul dintre cei mai apreciați jurați de la Bravo, ai stil, a vorbit despre provocarea pe care a acceptat-o de a face parte din echipa acestui show, despre cariera lui ca fotograf, dar și cât de dificil îi este să se împartă între familie și munca.

Tibi a vorbit cu mândrie despre soția și fiul său, care pentru el reprezintă întregul Univers. Fotograful le-a dat și câteva sfaturi bărbaților care nu știu cum să cucerească o femeie, având în vedere că el a reușit să topească inimile multor doamne și domnișoare de când este una dintre vedetele Kanal D.

Tibi ne-a spus și câteva secrete din spatele meseriei sale, vorbind despre cum i se pare lumea fotografiei per ansamblu, având în vedere că a fost foarte mult timp și în afara țării și continuă să meargă an de an.

Interviu cu Tibi Clenci de la Bravo, ai stil: „Trăiesc fiecare ediție a acestei emisiuni”

-Ai ajuns în universul “Bravo, ai stil! Celebrities” după o carieră impresionantă în arta fotografiei. Care a fost primul tău gând când ai văzut cu ce se mănâncă un show precum cel pe care îl jurizezi?

Experiența ‘’Bravo ai stil!Celebrities” este ceva ce se poate numi un proiect uriaș și frumos! În urmă cu 25 de ani îmi deschideam aripile și zuram prin miraculoasă lume a imaginației, a istoriilor despre viață și a aplicabilității acestora în poveștile mele. Am devenit fotograf de modă și creativ director, iar pe acest fond profesional pot spune că “Bravo, ai stil!Celebrities” a apărut la momentul oportun.

În acea perioadă eu și echipa mea lansăm TibiClenciCamp, ce propune module diferite de lucru (toate purtând titlul de “A week with TibiClenci”). Acestea se adresează artiștilor din industrie și nu numai astfel, oferindu-le oportunitatea de a înțelege ce

Mă bucur că prin intermediul “Bravo, a stil! Celebrities!”, produs și difuzat de , putem nu numai să ne descretim frunțile, să radem, să avem parte de un spectacol total, dar avem acces și la educație în domeniul estetic. Trăiesc fiecare ediție a cu multă emoție creativă!

Unde se situează România în industria fotografiei de revistă: „Puțini dintre noi am arătat și puterea de a merge mai departe”

-Există vreo diferență între felul în care se construiesc pictorialele pentru revistele din afară față de cele de la noi? Unde ne situăm la acest capitol?

Editorialele, campaniile, toate lucrările estetice din domeniul modei, indiferent de factura lor (pentru domeniul luxury, massmarket, young, mature, women sau men, fashion/chlotes, beauy/make up sau hair, skin sau products), toate acestea au nevoie de atenție totală și totul începe, în fiecare caz în parte, de la a-ți cunoaște cumpărătorul, filosofia de brand a clientului pentru care lucrezi. Dar totul trebuie să treacă prin propriul filtru creativ.

Ce se întâmplă în marile capitale ale modei, Paris, New York, London, Milano, Tokyo, Mumbai, este o informație vastă ce poate fi cuprinsă și înțeleasă prin două experiențe: 1. fiind acolo și având norocul de a fi participant/ales că artist să participi la construcția unei opere estetice în fashion;

2. având un dascăl a cărui experiență este remarcabilă și pe care acesta dorește să o împărtășească cu studenții săi.

Exigențele unei astfel de lucrări întotdeauna se bazează pe un standard ce ulterior trebuie dezvoltat, “impregnat” de propria-ți personalitate.

„Românii au dovedit întotdeauna un maxim de creativitate”

Românii au dovedit întotdeauna un maxim de creativitate, dar puțini dintre noi am arătat și puterea de a merge până la capăt. Acest lucru face diferența între artiștii ce lasă în urmă lor opere ce îți ating sufletul și cei ce fac lucruri frumușele, dar care pălesc în timp.

Atenția la detaliu, dar și dragostea față de poveștile oamenilor, conștientizarea ideii de a implica emoția în tot ceea ce faci, toate acestea fac astfel încât opera ta să fie foarte apreciată.

Încercările fiecărui om în parte înseamnă enorm numai că a fi creativ director sau fotograf sau stylist implică echipa. Că să reușești trebuie să ai alături și o echipa care să împărtășească valorile artistice și ideea de umanitate.

6 luni pe an, Tibi stă departe de familie

-Oamenii au aflat că ai o familie frumoasă și o soție alături de care ești de ceva ani. Cum este Tibi Clenci ca soț, dar ca tată?

Datorită Adinei, a minunatei mele soțîi, sunt în acest punct. Atunci când te desprinzi din sânul familiei, cei cu care te înconjori sunt sursă ta de inspirație, de linsite. Soția mea a fost, este și va rămâne o fereastră deschisă către orizonturi largi. Împreună am construit și am marcat fiecare zi a noastră. Reușitele mele ii sunt dedicate ei. Pentru asta am luptat toată viață! Să am bucuria de a împărtăși ceea ce trăiesc cu ai mei. Adina și fiul nostru, Tudor Anghel, reprezintă universul meu. Ei sunt darurile lui Dumnezeu și sursă creației mele. Sunt tot.

„Compromisurile nu sunt defăimătoare, ci sunt decizii complicate”

-Ce compromisuri nu ai face niciodată în meseria ta? Care sunt compromisurile pe care ți le-a permis?

Sunt o personalitate puternică; bunicii, părinții, antrenorii și profesorii mei dragi vorbeau aceeași limba. O limba a celui ce cucerește lumea fără a-și compromite sufletul. Am atins succesul și voi lasă în urmă mea ceva semnificativ depunând toate eforturile mele, fără că vreodată să am pierderi de personalitate și să mă intruchipez în alt personaj doar pentru a fi pe pe placul celorlalți.

Compromisurile, în cazul meu, nu sunt defăimătoare, ci sunt decizii complicate, luate de când eram foarte tânăr și aș fi vrut să mă distrez; atunci am decis să alerg, să să mă catâr pe cei mai periculoși versanți, cucerind vârf după vârf, apropiindu-mă de cer, dar totuși înțelegând că evoluția este un continuu urcuș.

Un compromis mare, dar aducător de mari satisfacții, este acela că mai mult de 6 luni pe an, de mulți ani, am fost departe de familia mea iubita și acest lucru va continuă. Tocmai de aceea spun că Adina și Tudor Anghel sunt universul meu. Soția și fiul meu au știut să mă facă să simt că nu sunt nebun.

Inna, fashion-icon în ochii fotografului

-Ce sfat le-ai da bărbaților care vor să cucerească o femeie? Ce nu poate fi permis în abordarea unei doamne/ domnișoare?

Lipsa bunului simt este probabil cel mai neplăcut, cel mai nefiresc mod de a sta în față unei femei. Noi, bărbații, suntem, prin constituția noastră, forță fizică și nu ar trebui subliniat acest fapt și prin expresie verbală. Candoarea, bunătatea pot ajuta să îți apropii o ființă atât de delicată precum o femeie.

-În final, ne poți nominaliza o celebritate feminina din România pe care o consideri o adevărată fashion-icon?

Inna este cu siguranță un fashion icon.