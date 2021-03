Interviu tulburător cu Narcis Hogea, după nominalizarea la Oscar a filmului Colectiv: “Mi-aș fi dorit să nu existe! Am avut o criză de plâns când l-am văzut”

Durere, lacrimi, nepuțință, revoltă și o dorință de nestăvilit pentru a face dreptate în cazul morții fiului său, Alexandru – asta am auzit și simțit în momentul în care am vorbit cu Narcis Hogea, tatăl unuia dintre victimele iadului din Colectiv.

Povestea tulburătoare a familiei Hogea este relatată și în documentarul Colectiv, film regizat de Alexander Nanău, care a trimis pentru prima dată România la Oscar. Pelicula, care ne aruncă de la primele secunde în iadul Colectiv, în care 64 de suflete au pierit, iar alte câteva zeci au rămas cu sechele pe viață, prezintă drama familiilor care și-au pierdut copii și scoate la iveală adevărate rețele de corupție, manipulare și nereguli ale unui sistem medical bolnav de care toți ne temem.

Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru, unul dintre îngerii ale căror aripi au fost frânte după incendiul din Colectiv, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, cum a primit vestea dublei nominalizări la Oscar 2021 a lungmetrajului, ce a simțit prima dată când a văzut documentarul și ce promisiuni a făcut în memoria fiului său.

-Ce ați simțit în momentul în care ați aflat despre nominalizare?

M-aș fi dorit ca acest film să nu existe. Mi-aș fi dorit ca tragedia Colectiv să nu existe și atunci filmul nu ar fi avut subiect. Am ales să fac parte din acest film pentru a putea spune povestea noastră, pentru a putea arăta oamenilor ce am pățit și să îi fac să înțeleagă să lupte pentru drepturile lor și ale copiilor lor. Mi-am dorit să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat cu copiii nostri, să nu mai treacă nimeni prin ce am trecut noi. Ăsta a fost singurul motiv pentru care m-am alăturat aceste echipei, pentru acest film. Simt, așa, un sentiment de puțină liniște, pentru că mesajul nostru despre Alexandru și toți îngerii de la Colectiv ajunge la foarte multă lume și sunt foarte mulți care își pun întrebarea: ‘Oare în cazul nostru se poate întâmpla ceva? Nu ar fi cazul să reacționăm într-un fel?’. Durerea există și o să fie permanent, asta nu o poate lua nimeni. Numai că în momentul în care, în afară de durere, mai ai și un sentiment că copilul tău a murit degeaba și nu se face nimic ca să nu se mai întâmple o tragedie de felul ăsta, atunci simți și o deznădejde puternică și e mai rău.

-Și cum credeți că am putea lupta pentru viețile noastre și ale copiilor în România?

Să fim convinși că oamenii pe care îi alegem în funcții de demnitate publică fac ceea e au promis. Noi trebuie să reacționăm în momentul în care nu se întâmplă ceea ce au promis, în momentul în care vedem derapaje… . Eu sunt convins că reacțiunea asta o să schimbe lumea. În acel moment, cei care se află la putere simt acea presiune și atunci trebuie să îi facem să se gândească că noi suntem mai importanți, nu viața lor și setea de putere și de bani. Să putem face presiune când vedem orice. Fiecare la locul de muncă, fiecare în orașul lui, să facă presiune…

Narcis Hogea, devastat de durere în biroul regizorului Alexander Nanău, după ce a văzut filmul Colectiv

-Cum a fost să “jucați” practic în documentarul despre moartea fiului?

Eu nici nu am simțit că au fost filmări. Nu se pot numi așa. Alexander și cu Mihai veneau, ne întrebau dacă vrem, tot veneau la diferite lucruri și stăteau lângă noi. Pur și simplu, făceam ce făceam în mod normal. La un moment dat, nici măcar în mașină nu îi mai simțeam. Ei au zis că vor să facă un film, că iau niște cadre, nu știam eu foarte multe, nici m-a interesat foarte mult. În momentul în care povestesc despre băiatul meu intru într-o stare în care aproape că nu simt pe nimeni în jurul meu.

-Dar când ati văzut prima dată filmul…

Am văzut filmul în biroul lor, prima dată, și când s-a terminat am avut o criză de plâns, după care un sentiment straniu. Nu puteam să gândesc nimic, trăiam într-o altă lume, după care încercam să îmi aduc aminte din film diverse momente. Vreau să vă spun că am văzut filmul de 10-12 ori și, de fiecare dată, am descoperit altceva în acel film. Nu este un film pe care să îl vezi o dată, nici măcar de două ori. Este foarte puternic și te copleșește. Cel puțin pe mine m-a copleșit.

Narcis Hogea: “Colectiv se întâmplă zilnic în țara asta”

-Ați spus că v-ati dori să vadă filmul și cei pe care dumneavoastră îi considerați responsabili de tragedia din Colectiv, Raed Arafat, Ponta, Banicioiu, Klaus Iohannis…

Sper că dacă ar vedea acest film… Nu știu cât să fii de robot și să nu te gândești: ‘băi, prin deciziile pe care le-am luat eu atunci au murit oameni, au murit tineri și au murit mulți. Oameni care puteau fi salvați’. Deziciile lor criminale cum le numesc eu… Mi-aș mai dori ceva de la acest film. Presiune ar mai trebui să punem, de exemplu, și pe sistemul de justiție din România. Nu se poate! Ne uităm la dosarele Revoluției, deja sunt îngropate, nu știu ce se așteaptă. Dosarele Colectiv, încă sperăm… Este un dosar care anchetează ce s-a întâmplat până în momentul izbucnirii incendiului, numai că pe noi ne interesează foarte mult ce s-a întâmplat după… Majoritatea celor care s-au dus după aceea, erau conștienți, au plecat pe picioarele lor, au murit din cauza infecțiilor nosocomiale existente în România și sunt dovezi concrete. Dar acel dosar nici măcar nu a apucat să ajungă pe masa unui judecător și au trecut 5 ani jumate de la Colectiv? De ce se așteaptă atât?

-Au învățat ceva cei care ne conduc din tragedia petrecută și din anchetele făcute la vremea respectivă?

Ce să învețe? Piedone e ales primar, Arafat are putere mai multă decât avea în 2015 și să nu uităm un lucru. Arafat are pe conștiință mai mulți morți. Să ne aducem aminte de Apuseni, când pe oamenii ăia i-au găsit niște pădurari, să ne aducem aminte de Siutghiol, când barca aia … nu îi mergea motorul și oamenii ăia au murit. Sunt o grămadă. Femeia care a murit după ce s-a aruncat pe geam, pentru că ăștia nu au fost în stare să ajungă la timp și au ajuns acolo niște pompieri care se uitam la ea. Care este rolul unui pompier, nu să salveze? Departamentul pentru Situații de Urgență ce înseamnă? Toată lumea ar trebui să fie instruită să facă lucruri în situații de urgență.

Arafat nu a vrut să-l transporte pe Alexandru în data de 5 noiembrie, pentru că era ceață la Viena. Am și verificat, nu era ceață… . A ajuns pe 7 seara, la Viena, fiul meu. Ce s-a întâmplat cu bărbatul de la Constanța? Exact același lucru. S-a repetat drama lui Alexandru. A ținut Arafat cu tot dinadinsul să îl ducă cu rabla aia de avion și prima seara, tot așa, nu a putut, că erau condiții meteo nefavorabile. Dacă îl ducea cu Spartanul de atunci nu era nicio problema. A ținut cu tot dinadinsul să îl ducă cu avionul lui, iar omul ăla a pierdut două zile degeaba. Asta se întâmplă dacă nu e nimeni tras la răspundere. S-a repetat cazul lui Alexandru aproape la indigo, din păcate.

V-a trecut prin cap să plecați în altă țară, după nenorocirea de la Colectiv?

Nu m-am gândit. Pentru mine plecarea lui Alexandru mi-a dat o dorință, de fapt, este o misiune în care el să nu fi plecat degeaba. Dacă știu că el s-a dus degeaba și noi nu învățăm nimic, asta e o dramă. Eu pentru asta lupt, ca, de exemplu, fiica mea, Teodora, să poată alege: să rămână în țară sau să plece în străinătate. Vreau să se schimbe ceva în țară pentru ea și pentru alți tineri. De aceea nu am luat în calcul să plec. Nu pot să plec de aici, nu, nu! Mă leagă o grămadă de lucruri aici. Îl văd peste tot, în casă, pe stradă… Ori, dacă aș pleca undeva într-o țară străină, poate m-aș simți mai sigur, dar la mine contează foarte mult sufletul și nu aș putea să o fac.

Narcis Hogea, dezvăluiri tulburătoare după nominalizarea la Oscar a filmului Colectiv: “Vreau ca lumea să înțeleagă o parte din trăirile mele și să facă orice să nu le simtă vreodată”

Ce mesaj ar trebui să rămână în memoria celor care vizionează filmul Colectiv?

Mesajul este simplu și lumea trebuie să îl înțeleagă: Colectiv nu trebuie să se mai repete! Și aici mă gândesc la semnificații, nu neapărat la un alt incendiu! Nu! Colectiv s-a întâmplat și când a căzut femeia aceea și nu au fost în stare să o ajute, să o salveze. Colectiv se întâmplă, din păcate, zilnic în țara asta, dar nu știm noi multe. Am avut și eu momente în care am stat și m-am gândit: ‘Bă, urlu ca un nebun! Tot spun durerea mea!’ Dar nu m-am oprit. Mi-am dorit ca lumea să înțeleagă o parte din trăirile mele și să facă orice să nu le simtă niciodată.

Cum am spus la Veneția, la lansarea filmului Colectiv… . Am fost acolo, la Festivalul de Film de la Veneția, și este copleșitor, dar am vrut să transmit acest mesaj. În 22 noiembrie, când băiatul meu a plecat la îngeri, i-am promis două lucruri: în primul rând, că voi face ceva ca să duc mai departe sufletul lui bun, și, în al doilea rând, să mă lupt, să îi spun povestea, iar asemenea tragedie să nu se mai repete. De aceea am înființat asociația “În memoria lui Alexandru”, pentru că el a fost un om bun, am aflat o grămadă de lucruri despre el. Tot timpul ajuta oamenii, ajuta copiii, când o profesoară era tristă se ducea și îi spunea: “Haideți, doamnă, nu fiți tristă! Viața este frumoasă”.

De aceea încercăm să face lucruri frumoase în memoria lui. Am ales această cale, este mai grea, te răscolește, orice discuție despre el mă trimite într-o stare, cum spuneam la început, dar apoi când ies din starea aceea, sunt terminat pentru o perioadă. Dar este un lucru pe care îl duc și prefer să fie așa decât să mă retrag în mine și să duc durerea singur. Nu pot, e groaznic să faci așa. Mihaela, soția, și Teodora, fata, sunt sprijinul meu. Nimic nu fac singur!

Vezi aici ⤵ trailerul filmului Colectiv!