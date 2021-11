Interviu exclusiv cu Victor Slav: „Țin cu Steaua. Giani Kiriță, cel mai bun prieten al meu dinamovist, știe!”

Victor Slav a vorbit pentru FANATIK despre provocarea de a face parte din proiectul Bravo, ai stil, echipa preferată de fotbal, dar și despre lumea fitness-ului.

Prezentatorul de televiziune a comentat și informațiile apărute despre el de-a lungul vremii, în special cele legate de viața sa amoroasă, spunând că presa i-a făcut mult rău, iar unele lucruri nu pot fi reparate.

Un capitol important în viața este și proiectul Bravo, ai stil, căruia i se potrivește mănușă.

Victor Slav, dezvăluiri despre Bravo, ai stil: „Nu este nicio diferență între ce văd oamenii și ce se întâmplă în culise”

-Te-ai reîntors la Bravo, ai stil, iar pentru o perioadă scurtă chiar ai prezentat emisiunea, primind numeroase aprecieri din partea telespectatorilor. Care este diferența între show-ul pe care îl vedem la tv și ce se petrece în interior? Cum se vede odată intrat în pâine acest fenomen?

Nu este nicio diferență între ceea ce oamenii văd și ceea ce se întâmplă, atât în platoul emisiunii cât și în culise. “Bravo, ai stil! Celebrities” este un reality show și telespectatorii au acces și în culise, atât la jurați, cât și la concurente. Emisiunea se filmează în regim de live. Ceea ce văd telespectatorii este exact ceea ce se întâmplă și în platou. Este adevărat că acest show este un fenomen. Cei de acasă sunt foarte ancorați în acest show. Sunt pătimași și își aleg preferatele pe care le susțin din tot sufletul.

Ceea ce se întâmplă este o frumoasă experiență. Concurentele sunt din ce în ce mai bune, mai implicate în crearea momentelor. Trec cu adevărat printr-o experiență transformațională.

Prietenii îl întrebau cum va fi vremea ca să-și spele mașina

-Pentru multă vreme lumea te știa drept băiatul de la meteo, însă ai reușit în timp să fii recunoscut cu nume și prenume. Ți-a fost greu să scapi de eticheta asta sau nu te-a deranjat? Ți s-a întâmplat în trecut să te întrebe lumea cum va fi vremea?

Nu m-a deranjat niciodată eticheta asta, face parte din evoluția carierei mele și așa cum ați spus am depășit această eticheta. Sunt deja șapte, opt ani de când nu mai prezint meteo. Mi se mai întâmpla în trecut să fiu întrebat cum va fi vremea. Prietenii erau cei care îmi dădeau astfel de mesaje ca să mă întrebe acest lucru, mai ales când doreau să spele mașina. 🙂

-Pe lângă cariera în televiziune, lumea l-a descoperit pe Victor Slav și ca personaj monden, datorită relațiilor pe care le-ai avut. Ce te-a supărat cel mai tare din ce s-a scris despre viața ta personală? Există ceva ce ai fi vrut să dezminți și nu ai reușit să o faci?

S-au scris multe lucruri neadevărate de-a lungul timpului, pe care le-am dezmințit. Din păcate, în mintea oamenilor rămân titlurile de tipul click-bait. Nu mai au răbdare să citească și o dezmințire. Un rău făcut, greu poate fi șters.

Ce sfaturi are Victor pentru cei care vor să slăbească

-Lumea te cunoaște și pentru antrenamentele sub sigla Fii tare. În calitate de cunoscător într-ale fitness-ului, care este problema cu care clienții au venit cel mai des către tine?

Cel mai des oamenii doresc să slăbească. Atunci când am început eu să practic fitness era foarte greu să culegi informația. Nu o găseai atât de ușor ca astăzi. Trebuia să stai pe lângă cei experimentați, să vezi ce fac, cum se antrenează, care sunt trucurile. Să le testezi pe ține însuți ca să vezi cum îți reacționează organismul. Oamenii trebuie să înțeleagă faptul că nu există rețete care se pot aplica tuturor. Chiar și dietele nu pot fi recomandate tuturor. Unii poate au anumite intolerante alimentare.

Oamenii se pot informa acum mult mai bine. Pot testa diferite antrenamente care dau cele mai bune rezultate în funcție de ceea ce își doresc, să își crească masa musculară, să aibă tonus sau să slăbească. Dar dacă vor să slăbească trebuie să renunțe la zahăr, la sucuri și să facă mișcare. Din fericire, oamenii sunt mai atenți la sănătatea lor și domeniul acesta al fitnessului este în continuă dezvoltare, ceea ce este un lucru bun.

„Țin cu Steaua”

-Există vreun sport care te pasionează? Ești microbist? Dacă da, cu ce echipă de fotbal ții?

Țin cu Steaua, Giani Kiriță, cel mai bun prieten al meu dinamovist, știe! Străbunicul, bunicul și tatăl meu au ținut cu echipa roșu-albastră și este deja o tradiție de familie, dar nu sunt un împătimit, merg doar la cele mai importante meciuri pe stadion. Am făcut volei de performanță, am făcut și baschet la Liceul I. L. Caragiale, unde am fost elev. Urmăresc cu plăcere meciurile de tenis ale Simonei Halep. De asemenea, MotoGP, de când sunt prieten cu .

-Dincolo de muncile pe care le faci, ești și tată. Ce spune fiica ta când te vede la televizor? Primești sfaturi sau critici de la Sofia?

Nu primesc nici sfaturi, nici critici. Este încă prea mică și atunci când este difuzată “Bravo, ai stil! Celebrities” de obicei doarme. Vede emisiunea foarte rar. Îmi spune că îi place să mă vadă la televizor, dar încă preferă desenele animate.

Despre revederea cu Anda Adam: „Suntem doi oameni care s-au despărțit amiabil”

– Cum a fost să te revezi în același platou cu Anda Adam?

Primesc această întrebarea foarte des și nu știu de ce… Relația noastră s-a terminat acum 9 ani. De-a lungul anilor ne-am mai întâlnit pe la diferite evenimente. Suntem doi oameni care s-au despărțit amical, între timp fiecare și-a refăcut viața.

-Îți scriu fanele pe rețelele de socializare? Ce i-ai spune unei domnișoare care ar insista să te cunoască? Ți s-a întâmplat să dai de persoane insistente de când ești cunoscut?

Îmi scriu, dar nu insistă să mă cunoască. Relația pe care o am de mai bine de doi ani este destul de mediatizată. Dar mă bucur când primesc mesaje legate de ceea ce fac în emisie. Acum este foarte ușor ca fanii să comunice cu persoanele publice pe care le îndrăgesc și asta mi se pare un lucru minunat.

-Nu în ultimul rând, ce mesaj ai să le transmiți tinerilor care vor să urmeze o carieră în televiziune?

Le-aș spune, dacă asta își doresc cu adevărat, să nu renunțe la visul lor. Drumul nu este ușor, dar cu perseverență totul este posibil. Oamenii de succes sunt cei perseverenți. Însă o carieră în televiziune vine la pachet cu foarte multă expunere, cu lucruri bune și mai puțin bune. Important este să fie conștienți de ele de la început.