Interviul anului în fotbalul românesc, cu cel mai de succes patron din SuperLiga! Neluțu Varga, campionul fără chip care defilează cu CFR Cluj, exclusiv pentru FANATIK

Neluțu Varga este la al 6-lea sezon la CFR Cluj. A preluat „mândria Ardealului” de la Arpad Paszkany, a scos-o din insolvență și Patronul din Gruia a luat titlul de campion în fiecare an. Totul la CFR se învârte în jurul lui și al lui Dan Petrescu, din 2017 încoace. Cu mici pauze… Acest binom câștigător domină fotbalulul românesc. E adevărata hegemonie la care visau alții.

De ce s-a ajuns aici? Cum a confirmat, an de an, minunea vișinie din Ardeal? Care sunt ingredientele? Unde s-a făcut mereu diferența? Care au fost deciziile corecte, dar și cele mai puțin inspirate pe care le-a luat Neluțu Varga? Aflați totul în primul interviu pe care Varga îl oferă de când a intrat în fotbal, acum 6 ani, pentru numărul din decembrie 2022 al revistei FANATIK. cum e perceput de marea masă a microbiștilor, făcut chiar de el. Cu fotografie cu tot!

Interviul anului cu Neluțu Varga, exclusiv pentru FANATIK: „Arpi m-a rugat să preiau CFR-ul pentru că nu dorea să se distrugă brandul”

Domnule Varga, cum ați ajuns să investiți și să preluați CFR Cluj în 2017?

– Am venit de plăcere la CFR. În primul rând Arpi Paszkany mi-a sugerat că singurul care are puterea și nebunia să se bage în fotbal în locul lui sunt eu. Dacă te bagi la o asemenea luptă, înseamnă că îți dorești să fii campion! Altfel, nu are rost! Acesta a fost momentul care m-a convins să preiau CFR Cluj. Arpi era foarte bolnav în acea perioadă și era la pământ din punct de vedere financiar.

Paszkany v-a propus să deveniți patron în locul lui?

– Da. El mi-a propus să vin, iar eu stăteam foarte bine cu banii. M-a rugat să preiau, deoarece nu dorea să se distrugă brandul, mai ales că își pusese în joc viața, sănătatea și banii pentru CFR. Nu dorea să dea clubul la cineva în bătaie de joc ca să se distrugă tot ce a construit el în ani de zile.

Aveați afaceri împreună cu Arpad Paszkany?

– Nu, dar eram prieteni foarte buni, ne cunoșteam, eram suporteri ai CFR-ului. Eu am fost și fotbalist aici, dar, în sfârșit…

Cum adică ați fost fotbalist la CFR Cluj?

– Am fost fotbalist la CFR, până la 19 ani, înainte de Revoluție. M-am lăsat pentru că m-am supărat după o selecție la lotul național. Fusesem selectat, dar după trei zile m-au anunțat că merge altul, un pilos gras, fiul unui director de bancă! Atunci am avut cea mai mare dezamăgire și am decis să mă las de fotbal. Eram căpitan de echipă la CFR și îl aveam antrenor pe Victor Ciocan.

Ce post jucați?

– Începusem ca fundaș central, dar am ajuns apoi atacant. Îmi plăcea mai mult la banda dreaptă.

Când am preluat CFR de la Arpi a fost un moment de impas al lui. Îmi era și milă când am văzut câte probleme are. Și de sănătate cu familia, și atacat din toate părțile. Chiar nu merita acest lucru, pentru că a ridicat clubul din nimic și a făcut cunoscut CFR în Europa” – Neluțu Varga, patron CFR Cluj

Neluțu Varga despre primii bani cheltuiți cu CFR Cluj: „Nici nu am început bine fotbalul și m-am curățat de 7 milioane de euro”

Deci ați venit patron la CFR Cluj în 2017…

– Am venit în primul rând datorită prieteniei din copilărie cu Arpi Paszkany. că e suficient să pui 10 milioane de euro în primul an, apoi îți recuperezi banii. Eu am scos echipa din insolvență. În nebunia mea am plătit direct, din prima, vreo 6-7 milioane de euro datorii! Mi s-a zis la început că sunt 3 milioane datorii, dar la masa credală au apărut din pământ alte datorii… Așa am ajuns să plătesc dublu. Și am achitat imediat, pentru că trebuia să luăm licența ca să jucăm în Europa. Eu pentru asta venisem: să fiu campion și să joc în Europa! Deci nici nu am intrat bine în fotbal și m-am curățat de 7 milioane de euro…

Nu v-ați pus niște întrebări în momentul ăla vizavi de gaura care se căsca lângă dumneavoastră?

– Ce să mai fac? Dacă am intrat în horă și am dat drumul la bani, atunci trebuia să joc!

Eu, când auzeam că la Steaua sunt salarii de 7.000, de 10.000 de euro, de 5.000, eram șocat! Nu-mi venea să cred. La CFR nu exista contract sub 15.000 de euro pe lună. Și rezerva rezervelor era plătită regește. Aveam rezerve ca Sigurdsson cu 48.000 de euro pe lună! Șocant! Acum am îndreptat lucrurile” – Neluțu Varga, patron CFR Cluj

„Am stat liniștit doi ani până m-a dat în primire Gigi Becali la televizor”

Care au fost primele decizii pe care le-ați luat la CFR?

– Mi-am ales o echipă de management și nu am vrut să mă implic, să conduc eu, să fac pe marele acționar. Pentru mine era foarte important ca familia mea, noi trăind într-un cadru mai creștinesc, să stea departe, să trăim normal, să putem ieși în liniște la un restaurant. Nu doream să epatez. Acest lucru l-am și reușit în primii doi ani, până m-a dat în primire pe televizor Gigi Becali, cu care sunt amic!

Adică?

– A vorbit atunci pentru prima oară de numele meu. M-am supărat, nu mi-a căzut bine, chiar nu aveam nevoie de reclamă. Nu din alt motiv. L-am sunat, am vorbit și și-a cerut iertare. A zis că intră iar în direct și spune că nu e adevărat, dar am convenit să o lase așa, pentru că mai rău ar fi făcut apoi…

Vă amintiți ce ați făcut după primul titlu, cel din vara lui 2018?

– L-am luat, într-adevăr, dar cu costuri foarte mari. Ne-am bucurat mult și am încercat să ne organizăm ca să facem treabă și în Europa. Dar am avut imediat acea dezamăgire cu luxemburghezii. Eram tare supărat și chiar am vrut să mă retrag. Mi-am zis că nu e de mine fotbalul. Am încercat să găsesc soluții să dau clubul altuia, dar nu ai la cine… Mi-am dat seama că eu nu sunt totuși genul care să piardă, așa că am continuat joaca…

Meciul cu Dudelange a venit după ce anterior ați pierdut acasă cu Malmö și v-ați despărțit de Edi Iordănescu…

– Da, sezonul după ce am luat primul titlu. Am fost supărat rău pentru acele rezultate și nu eram așa șlefuit, ca să spun așa. Eram la început, mă enervam la secundă, îmi venea să iau decizii pe moment. Ulterior mi-am dat seama că nu e cel mai corect mod de a conduce un club.

De la FCSB îmi place Tavi Popescu. E un jucător care promite, dar nu știu dacă s-ar potrivi la jocul nostru. La noi e mai multă presiune, se joacă mai în forță. Nu e atât de multă mingicăreală. Interesant este și Compagno, dar cred că avem oportunități mai interesante de afară” – Neluțu Varga, patron CFR Cluj

„Am fost ținut ani de zile într-o bulă și mi se spunea că totul este ok. Da, toți erau bine financiar! În afară de mine😊”

Și cum ați procedat?

– Am încercat să mă delimitez de decizii. Mi-am pus oameni care să conducă businessul mai departe, și pe linie sportivă, și pe linie financiară. Acest lucru s-a și întâmplat, dar cu foarte mulți bani. Am investit mult când am preluat, apoi bugetul a tot crescut an de an. Aveam salarii foarte mari, de 20.000, chiar de 40-50.000 de euro pe lună. Eu nu eram priceput, dar oamenii mei îmi spuneau că e normal să plătesc așa dacă doresc să fiu campion. Mi-am făcut calculele și mă gândeam cum să recuperăm investiția dacă asta e normalitatea ca să luăm titlul. Am mers pe mâna celor care-mi spuneau că așa e normal.

Spuneți că ați mers pe mâna lor… Ei fiind cine?

– și echipa lui de conducere! Am avut încredere maximă în ei! După aceea am avut niște semne de întrebare, apoi ați văzut ce s-a întâmplat. Ne-am despărțit!

Când ați decis să vă implicați direct în tot?

– Cu timpul am început să învăț și managementul, și sportul și să mă implic mai mult. Am dorit să văd și cifrele, și contractele, nu doar să plătesc. M-au tot avertizat prieteni din fotbal că nu e deloc în regulă ce cheltuieli am.

Atunci ați început să vă puneți întrebări?

– Da, atunci… Eu am fost ținut mereu într-o bulă în care mi se spunea că totul este ok. Alocam bani lunar pentru buget, pentru cheltuieli, salarii, tot ce era nevoie. Dar datoriile se adunau mereu.

Neluțu Varga, interviu exclusiv pentru FANATIK: „Cea mai bună decizie a mea a fost când i-am dat afară pe Marian Copilu și echipa lui!”

Cum ați evadat din bulă?

– În primul rând am înțeles că ei îmi spuneau că totul este ok dintr-un motiv simplu. Dacă îmi ziceau realitatea, exista riscul să mi se taie elanul de a investi, să plec și ei să-și piardă locul de muncă bine plătit. Pentru că toți aveau contracte mari, nu doar jucătorii. Toți erau bine financiar în afară de mine!

Acesta e motivul pentru care v-ați despărțit de Marian Copilu și de echipa lui în august 2021?

– Da, i-am dat afară și pot spune acum că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Nu-mi pare rău deloc, sincer! Clubul s-a echilibrat după plecarea lor. Am creat un nou grup de conducere mult mai sănătos, Am încercat să nu mai dăm bani pe jucători, cum făceam înainte. Nu uit nici acum că am plătit 2 milioane pe Ioniță, și a fost gaură totală, că am dat bani mulți pe Costache și nu mai zic… Au fost ghină, nu ne-au ajutat nici sportiv, nici financiar.

Deci sunteți mulțumit de actuala organigramă?

– Foarte mulțumit. Cristi Balaj, Mara, Bilă (n.r. – Bilașco), Răzvan (n.r. – Zamfir) fac o echipă foarte bună. Am văzut cu ei că se poate face fotbal și cu bani mai puțini, nu fără bani, ca să ne înțelegem. Mai puțini bani față de ce am investit în anii precedenți. Am văzut că putem avea o calitate mai bună la jucători, sau măcar la fel, cu jumătate de costuri. și deciziile mele, care am avut încredere oarbă în anumiți oameni, nu au fost ok. Clubul s-a echilibrat. Am plătit datoriile, am scăpat de balast, de jucătorii cu salarii foarte mari și care nici nu ne ajutau.

Cu Marian Copilu ați mai vorbit după ce a plecat de la CFR Cluj?

– Am discutat, avem o relație de prietenie, dar business-uri împreună nu mai facem. Am avut o dezamăgire mare atunci și nu aș vrea să mai vorbesc despre asta.

„Dan Petrescu îmi promisese că rămâne pe viață la CFR și el semnase în China de două săptămâni…”

Cum ați ajuns la Dan Petrescu antrenor la CFR Cluj în 2017?

– L-am cunoscut prin Bogdan Mara și prin Marian Copilu. Ei au lucrat împreună cu Dan la Unirea Urziceni. Cei doi mi-au zis că Dan Petrescu este cea mai bună decizie dacă vreau să fac performanță. Că este cel mai bun și strict antrenor. Atunci am înțeles că Dan Petrescu este soluția pentru a-mi îndeplini visul de a fi campion și a juca în Europa.

Nu au fost ok toate momentele cu Petrescu…

– Păi am avut o mare dezamăgire cu Dan imediat după ce am luat primul titlu, cel din 2018. Eu am aflat abia la petrecerea de titlu. Îmi promisese că rămâne pe viață la CFR, că facem echipă de Europa, ca să aflu la petrecere că el semnase deja de 2 săptămâni în China! A venit Edi atunci, pentru că Dan Petrescu nu s-a mai prezentat la reunirea echipei după vacanță…

„Îl sunasem pe bancă pe «Pană» să-i transmită lui Edi să schimbe ceva. Era blocat, depășit de situație”

Când vine vorba de Edi Iordănescu, sunt destui care speculează că ajunge la echipe pe filieră politică. Pe ce filieră a venit în 2018 la CFR?

– L-a adus Marian Copilu, sunt prieteni buni. Nici vorbă de . Nici prima oară, în 2018, nici a doua oară, în 2020. A doua oară când l-am adus, mi-am dat seama că am greșit față de el cu ani în urmă. Atunci, după Malmö, trebuia să-i dau mai multă încredere. Eram la început și eu…

Edi Iordănescu câștigase Supercupa și pierduse doar cu Malmö, 0-1 la Cluj…

– Acolo m-a deranjat faptul că nu a făcut nimic în timpul meciului. Era spectacolul lui, nu trebuia să intervin eu. În minutul 25 îl sunasem pe Pană (n.r. – Cristi Panin), care era pe bancă, să-i transmită să schimbe ceva. Era 1-0 pentru ei, mă supărasem și pe ce gol a luat Arlauskis. Edi Iordănescu stătea cu mâinile în piept, blocat, era depășit de situație. Minutele treceau, am pierdut cu Malmö și m-am trezit că am ratat calificarea… Chiar eram la început, vedeam totul în negru, nici nu mă mai gândeam că vine și un retur și poate ne calificăm. Eram focusat, nu aveam experiență, și am zis că asta a fost. Nu a fost cea mai bună decizie că l-am dat afară atunci pe Edi.

„Dacă Edi nu a mai avut încredere în Marian Copilu, că se băga peste el, nu știu. Dar cu lotul acela am dat-o de gard!”

Cum l-ați convins pe Edi Iordănescu să vină a doua oară, în decembrie 2020?

– Un prieten a vorbit și cu Anghel Iordănescu a doua oară. Edi nu a vrut să vină până nu a primit garanția din partea mea că nu i se întâmplă același lucru ca prima oară. Avea nevoie de acea garanție. Nu de clauză e vorba aici, pentru că clauza i-am plătit-o și în 2018 când l-am dat afară.

Bine, a venit, a luat titlul în vara lui 2021, apoi a plecat. De ce a plecat?

– Sincer, nici acum nu știu să răspund la întrebarea asta. Nu știu motivele. Cred că nu a avut certitudinea că poate continua să aibă rezultate și în Europa cu lotul pe care-l aveam. Eu îmi dădusem ok-ul pentru orice transfer au vrut să facă. Ce să zic acum? Cu lotul acela, după ce a plecat Edi și a venit Șumudică, am dat-o de gard! Ne-a bătut cu 4-1 Steaua Roșie Belgrad. Lotul era slab, alegerile erau făcute de ei și plătite de mine.

O fi simțit Edi treaba asta și nu a vrut să o dea el de gard?

– Nu știu ce să zic… Eu am plătit, am susținut tot ce au cerut ei, Edi și Marian… Acum că Edi nu a mai avut încredere în deciziile lui Marian Copilu, că se băga peste el ca să-l influențeze la aducerea jucătorilor, nu pot să vă mai spun… Tot Marian Copilu l-a adus apoi și pe Marius Șumudică!

„Sunt singurul care a finanțat CFR Cluj și nu am niciun șef! Am învățat pe banii mei! Cam scump, dar asta e…”

Se auzise că Șumudică a fost adus de grupul de la Cluj, de Ioan Rus, de Vasile Dâncu…

– Nici vorbă! Vrăjeli! Grupul de la Cluj, cum i se spune, și CFR Cluj sunt două chestii paralele. Nu au nicio legătură una cu alta. Sunt aberații, niște gogoașe umflate. În primul rând eu . Suntem prieteni dinainte să vin la CFR, nu are legătură cu fotbalul. Trăim în același oraș, ne cunoaștem, lumea e mică… Ei fiind suporteri înfocați ai fotbalului, normal că țineau cu CFR care face performanță. Doar nu țineau cu un corijent, cu o echipă din liga a doua… Au pus suflet la echipă, mergeau cu noi în Europa la meciuri, formam o comunitate corectă.

Deci Ioan Rus și Vasile Dâncu nu dau ordine și nu iau decizii la CFR, cum spunea Mitică Dragomir sezonul trecut?

– Nu știu de unde provine treaba asta. Sunt singurul care a finanțat CFR Cluj și nu am niciun șef. Singurul meu șef este Dumnezeu! Ca să înțeleagă lumea… Nu există așa ceva! Au fost totuși unele momente în care mă sfătuiam cu ei, pentru că și amândoi sunt manageri. Am cerut o părere ca între prieteni, dar ultima decizie am luat-o eu mereu. Chiar dacă au fost și decizii proaste, cum vă spuneam. Am învățat pe banii mei! Cam scump, dar asta e… Sper să-mi recuperez bănuții și să o ducem bine.

I-am reproșat lui Marian Copilu și că Marius Șumudică a fost cea mai proastă alegere pentru CFR Cluj. Nu era pentru noi. Nu spun că Șumudică e un antrenor slab sau rău, dar nu se potrivește cu profilul clubului nostru” – Neluțu Varga, patron CFR Cluj

„Dan Petrescu s-a șocat când m-a văzut la ușa casei lui din Dubai. Și-a dat seama că e o chestie serioasă”

Revenim la Dan Petrescu. Cum a fost când v-ați dus special în Dubai după Dan Petrescu să revină la CFR?

– M-am dus pentru că nu am mai avut încredere în conducere. Marian Copilu nu se mai suporta cu Petrescu. Acolo a fost și un ghimpe, una dintre problemele noastre. Unde sunt doi care nu se înțeleg lucrurile nu mai merg, dăunează. Nu se înțelegeau, se sabotau unul pe altul, fiecare lua decizia cum dorea. M-am dus personal la Dan Petrescu, mi-am dat seama că el era singura soluție pentru CFR, cum este și acum singura soluție pentru noi. El poate scoate totul din echipa lui. Cu Dan Petrescu nu mi s-a întâmplat niciodată să iau 3-0 sau 4-0! Exclus! Și dacă adversarul era mult mai bun, pierdeam 1-0, 2-1, nu mai mult, nu era o rușine!

A fost surprins Petrescu când v-a văzut la ușa casei din Dubai?

– S-a șocat! Atunci a fost un moment de declic pentru el. Și-a dat seama că este o chestie serioasă, că este dorit cu adevărat la CFR Cluj. A însemnat foarte mult pentru el că m-am dus personal să-l conving să revină.

De aceea nu a plecat nici la echipa națională în decembrie 2021, când au venit Burleanu și Stoichiță la Cluj?

– Probabil. Eu i-am lăsat să discute civilizat, pentru că mi-au cerut acordul, Dan fiind antrenor sub contract. „Am făcut eforturile astea financiare să te aduc la CFR ca să nu mă ruinez. Acum, când am început să ne echilibrăm, să pleci ar fi cea mai urâtă chestie pentru mine!” Asta i-am zis lui Dan. I-am lăsat să-și facă discuția, mai ales că cine nu și-ar dori să fie selecționer…

Și a rămas…

– Da, Dan a fost fair-play până la capăt și de aceea îl apreciez și mai mult. A fost corect, au spus-o și domnii Burleanu și Stoichiță. Ca mulțumire, de aceea i-am făcut propunere să prelungească pe încă cinci ani începând din 2024. Aștept să facem actele.

Îl țineți pe Dan Petrescu până vă retrageți de la CFR…

– Cât vrea el. Când pleacă Dan Petrescu de la CFR Cluj, mă las și eu!

„Am stabilit cu Dan să nu vorbim 48 de ore după eșecuri! Ca să nu greșim unul față de altul…”

Nu vi se pare, totuși, că e cam plângăcios?

– Sincer, e plângăcios! Dar am impresia că toate ieșirile astea ale lui au un substrat de inteligență. El își urmează foarte bine planul și cred că face exact ce trebuie. Îi ține permanent pe jucători agățați, motivați, indiferent cât de ușor ar părea meciul pentru unii. Nu-i place să piardă și nu-i place să vadă jucători care să trateze superficial vreo partidă.

Puteți vorbi cu el după ce pierde?

– Niciodată nu vorbesc cu el după eșecuri. Am stabilit împreună că nu vorbim 48 de ore după ce pierde echipa. Ca să nu greșim unul față de altul, fiind totul la cald… Doar după victorii îi trimit câte un mesaj de felicitare.

A vrut Neluțu Varga să-l dea afară pe Dan Petrescu acum 3 luni? „A fost o strategie a mea. S-a văzut imediat rezultatul”

Ați fost supărat pe Dan Petrescu după eșecul de acasă cu Sivasspor, în septembrie. Atunci ați fost aproape să vă despărțiți…

– .

Care a fost strategia?

– Am simțit că se cam înmoaie echipa, că nu mai e concentrată, nu mai există grup și nu își dau viața în aceeași direcție toți. Am simțit că sunt probleme, dar nu-mi dădeam seama exact care e buba. L-am chemat pe Dan la o discuție, pe care și el și-a dorit-o. Am vrut să vorbim față în față și i-am pus niște întrebări legate de parcursul echipei. Ce se întâmplă, dacă pot să-l ajut, ce lipsește. Cum poate să-i resusciteze pe jucători ca să ajungem la obiectivele pe care ni le-am propus. Săracu’, mi-a zis că singura dorință pe care o are vizavi de jucători este să ajungem cu salariile la zi, lucru pe care l-am făcut în următoarea săptămână. Am ajuns la zi, am plătit toate salariile, toate primele, tot ce însemna restanță față de jucători și apoi s-a văzut rezultatul.

Practic, o strategie de a pune presiune pe el!

– Sincer, da. Niciodată n-am avut în cap să mă despart de Dan Petrescu. Este unul dintre antrenorii sau unicul antrenor care mi-a dat încredere și speranță pentru a ajunge la obiectivele dorite.

„Nu mai puteam articula, nu mai puteam vorbi ca lumea. A fost ceva foarte grav!”

Să vorbim puțin și de problema de sănătate pe care ați avut-o în iulie. Chiar așa de grav a fost cu acel atac cerebral?

– A fost foarte grav! Dumnezeu m-a ajutat atunci, am avut noroc. Toată problema mi s-a întâmplat la masă. că e altceva decât ceea ce am crezut. Eu ziceam că e de la supa picantă, pentru că nu puteam vorbi dintr-odată, dar a fost ceva mai grav. În momentul acela au chemat ambulanța și noroc cu Dumnezeu că medicii au fost la locul potrivit și în momentul potrivit. Au avut și injecția care m-a salvat. Deja a doua zi puteam vorbi…

Deci credeați că e de la supa picantă…

– Așa am crezut. Era fierbinte, am fost la un restaurant japonez și am comandat o supă mai picantă. Nu-mi mai puteam găsi cuvintele…

Mai puteați să vă mișcați? Cum a fost?

– Niciodată n-am avut o stare de inconstiență, să cad sau să nu pot umbla! Exclus! Când a venit salvarea, m-am dus pe picioarele mele. Doar că nu mai puteam articula, nu mai puteam vorbi ca lumea.

„M-am gândit în spital, și eu, și familia, să ies din fotbal!”

Sincer, cât de tare v-ați speriat?

– M-am speriat foarte tare. Încercam să scot un cuvânt și nu îmi ieșea… Atunci mi-am dat seama că e o problemă gravă. În momentul acela m-am emoționat foarte tare. Mi-am dat seama că nu e o chestie de jucat cu ea și, Doamne ferește!, putea să fie mult mai grav. Apoi am hotărât și am decis să-mi schimb modul de viață. Inclusiv să nu mai pun la suflet foarte mult, pentru că eram foarte pătimaș. Am încercat să-mi schimb modul de gândire. Să nu mai fiu atât de implicat sufletește. În primul rând, să nu mă mai consum atât de tare.

Când erați la spital și aveați acele sentimente îngrijorătoare, ați luat în calcul să ieșiți din fotbal?

– Sută la sută! În acel moment, și familia, și eu, ne-am gândit foarte tare la subiectul ăsta. Mi-am dat seama că nu merită aceste eforturi ca să-ți pierzi sănătatea. Poți să faci mai puțin și să nu mai fii atât de implicat emoțional. E mai important să-ți prețuiești viața, sănătatea și familia.

Declicul: „Niște asistente, care aveau copii ce joacă la CFR, plângeau și se rugau la Dumnezeu să am sănătate ca să continuu”

De ce v-ați răzgândit cu fotbalul?

– Mi-am schimbat modul de viață și de abordare. Înainte mă implicam emoțional enorm. Acum încerc să mă controlez. Nici să nu mă mai supăr atât de tare, nici să nu mă mai bucur atât de tare… Să fie puțin mai echilibrată emoția…

V-ați gândit și că nu e fair-play să lăsați atâta lume, jucători, antrenori, staff fără dumneavoastră?

– Da. A fost și o chestie foarte intimă. Eram în spital internat, când au venit medicii de gardă să ne facă controlul de seară. În momentul acela au apărut și niște asistente care am înțeles că aveau copii care jucau fotbal la noi, la CFR. Plângeau și se rugau la Dumnezeu să am sănătate ca să continuu, să pot duce mai departe barca! Mi-au zis că sunt și că visează să ajungă campioni! În momentul ăla m-am emoționat foarte tare.

A fost declicul și ați rămas…

– Cred că da. Momentul a fost foarte sensibil. Mi-au dat lacrimile!

Singurul moment în 5 ani când a crezut că ratează titlul cu CFR: „A fost cea mai mare demonstrație”

Care a fost cel mai greu titlu din 2018 încoace?

– Cel din 2020, din august, de la Craiova. Și fără Petrescu pe bancă… Avea Covid. Când am văzut că am luat gol rapid, bomba aia lui Nistor, am fost dezamăgit total și nu am mai crezut că revenim. A fost singurul moment de când sunt la CFR când am fost convins că ratăm titlul! Dar echipa s-a montat incredibil și a fost cea mai mare demonstrație că avem echipă, că avem ADN de campioni.

Care ar fi meciul pe care l-ați rejuca din acești aproape 6 ani?

– Cred că acela de acasă cu Dinamo Zagreb, pe care l-am pierdut la penalty-uri. Atunci au ratat Boli și Golofca. Boli vroia atunci să plece și cred că a fost greșeala mea că nu l-am lăsat. Băiatul era afectat, avea gândul în altă parte și nu era concentrat suficient, poate de-aia a și ratat. A fost greșeala mea… Eram aproape de Liga Campionilor atunci…

„I-am propus lui Iuliu Mureșan funcția de președinte onorific la CFR până la bătrânețe, dar, din mândrie, a refuzat”

Haideți să mai lămurim o problemă. De ce l-ați îndepărtat pe Iuliu Mureșan de la CFR?

– Nu așa au stat lucrurile. Vă spun eu exact. Iuliu era supărat pentru că ei, șefii, nu încăpeau în aceeași echipă. Ăștia noi cumva încercau să-l marginalizeze, iar el nu putea accepta acest lucru. Era un conducător care a muncit ani de zile să facă din CFR o formație campioană. El singur și-a dat demisia și a plecat. până la bătrânețe, dar, din mândrie, a refuzat!

Acum, după despărțirea de Dinamo, Mureșan a dispărut complet din peisaj.

– Așa este, e decizia lui. Eu zic că a fost o greșeală că nu a rămas la CFR. Era un echilibru în club cu el, dovadă ce s-a întâmplat după plecarea lui. Iuliu avea un gram de inteligență peste toți, multă experiență, eram mult mai calm. Ținea echipa și jucătorii ca pe copiii lui. Când erau nemulțumiri, salarii restante sau alte probleme, Iuliu știa cum să rezolve întotdeauna situația. Aducea liniștea între conducere și jucători. Avea darul de a face mediere, de a vorbi non-stop cu fotbaliștii. Plecarea lui a fost un moment în care noi, ca și club, am pierdut.

Ciprian Deac este un jucător mare și are tot respectul nostru. Mai e sub contract până în 2024, dar eu zic că rămâne în club. O să-i găsim un loc în conducere” – Neluțu Varga, patron CFR Cluj

„Singurul arbitru pe care-l cunosc, dar s-a lăsat de arbitraj, e Cristi Balaj, care acum e președintele meu😊”

Ani de zile CFR a fost acuzată că e ajutată de arbitri. Cum e situația în actualul sezon?

– Eu închid această discuție definitiv ca să înțelegeți și gândirea mea, și nemulțumirile mele. Au fost unele momente în care am avut norocul de a beneficia de decizii favorabile ale arbitrilor, și 90 la sută din cazuri când au fost defavorabile. Eram campioni și toată lumea se spunea că noi suntem ajutați. Aduceți-vă aminte câte penalty-uri nu am primit! Am fost nemulțumit mai ales anul acesta, mai ales la meciul cu Rapid, de aceea am și ieșit public. Au fost niște greșeli impardonabile! Nu există așa ceva, cu atât mai mult acum când ai și VAR la dispoziție. Greșeala e omenească, nu vreau să condam pe nimeni, dar vreau ca fiecare să-și facă treaba corect. Și nu vreau să-mi dau cu părerea despre ce se vorbea înainte să vin eu, pentru că pe vremea aia eram suporter!

Nu cunoașteți niciun arbitru?

– Niciunul! Singurul pe care-l cunosc, dar s-a lăsat de arbitraj, e Cristi Balaj, care acum e președintele meu😊. Îl cunosc dinainte să lucrăm împreună, printr-un prieten din Baia Mare. Când am luat decizia de a-l aduce am avut referințe clare că e foarte serios și profesionist. E un moroșan adevărat! Mă bucur că a luat titlul din primul sezon ca președinte! E pentru mulțumirea lui, pentru încrederea lui, pentru că știu cât muncește. Într-adevăr, se vede seriozitatea cu care se implică să rezolve orice problemă. E acolo, prezent, se consultă cu noi, vine mereu cu soluții.

„Dacă ajung la concluzia că CFR îmi dăunează la sănătate, sigur fac pasul în spate!”

„Mă opresc la 10 titluri cu CFR”. Rămâne valabilă declarația din august 2020 oferită FANATIK?

– Să dea Dumnezeu să fim sănătoși! Poate mă opresc mai devreme, poate stau mai mult. Important este ca CFR să performeze, cu mine sau fără mine. Eu pot rămâne și doar suporter, dar pentru asta trebuie să găsesc omul cu bani. Sunt niște variante, dar asta nu înseamnă că vând azi, mâine. Dacă o să ajung la concluzia că îmi dăunează la sănătate, o să fac sigur pasul în spate. Viața mea s-a schimbat total după accidentul din vară. Dar clubul nu îl vom lăsa de izbeliște. Cine ar veni trebuie să facă minim ce am făcut eu. Dacă nu mai mult!

Cum arată balanța financiară a lui Neluțu Varga la CFR: „Dacă anul viitor prindem Europa League, mi-am recuperat toți banii”

Câți bani ați băgat în CFR în toți anii aceștia?

– Sincer? Nu cred că e foarte fair.

Sunt banii munciți de dumneavoastră.

– Mai mult de 30 și ceva de milioane. 30-40 de milioane în 5 ani.

Și balanța cât arată? Cât minus?

– În acest moment ne apropiem de egalitate, să zic așa. În primăvară, dacă Dumnezeu ne ajută și merge bine echipa, voi avea un deficit de 20 și ceva de milioane pe care am de unde să îi recuperez fără probleme, dar nu mai sunt datorii. Asta e important. Clubul e dator doar la mine. Cu o calificare anul viitor în grupe, eu zic că putem să fim foarte bine.

De unde recuperați acel deficit de 20 și ceva de milioane?

– Avem jucători tineri, avem jucători de vânzare. pe care am preferat să-i ținem să se maturizeze și să ne ajute în competiția europeană. Din iarnă putem să ne despărțim de ei în schimbul unor cifre importante pentru club.

Dacă anul viitor prindeți Europa League, practic vă recuperați banii?

– Mi-am recuperat toți banii. Dacă Dumnezeu ne ajută și intrăm în grupele Europa League, minim, eu zic că suntem la egalitate. Sincer, nu mai văd atât de imposibil planul de a-mi recupera banii. Acum un an aveam o mare supărare pentru că nu vedeam luminița de la capătul tunelului. Acum nu mai am.