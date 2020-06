Interviul cu Liviu Dragnea, realizat ilegal? ANP: “Nu s-a aprobat nicio cerere!” / Jurnalista Anca Alexandrescu: “Am solicitat sa vorbim pe Skype”

La mai bine de un de la condamnarea primită în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, Liviu Dragnea a bifat prima apariție publică, într-un interviu în care a criticat nu doar sentința magistraților, susținând că a fost trimis în spatele gratiilor nevinovat, ci și atitudinea foștilor prieteni și colegi din PSD, care l-ar fi „trădat”.

O primă parte a discuției purtate prin Skype cu jurnalista Anca Alexandrescu, fostă consilieră a omului care până nu demult conducea Partidul Social Democrat a fost difuzată joi de postul Realitatea Plus.

Dincolo de afirmațiile lui Dragnea, interviul în sine a stârnit nenumărate controverse în spațiul public, mai ales că pare să fi fost realizat ilegal. Asta dacă ne raportăm la poziția oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor, care susține că în ultima vreme nu a aprobat astfel de solicitări.

Răsturnare de situație după publicarea interviului cu Liviu Dragnea. ANP susține că nu a aprobat nicio cerere

„Având în vedere vehicularea în spaţiul public a unor informaţii privind intermedierea unor comunicări între reprezentanţi mass-media şi persoane private de libertate, precizăm că, începând cu data de 16.03.2020, odată cu decretarea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi până la momentul prezentei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu a aprobat solicitări de intervievare a unor persoane private de libertate, indiferent de forma de materializare indicată de petent (fizic/online).

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi, implicit, pentru protejarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor custodiate, se menţine rezoluţia amânării punerii în practică a cererilor având acest obiect, prin limitarea interacţiunii cu terţi din exteriorul mediului carceral, până la stabilizarea contextului epidemiologic”, a anunțat ANP într-un comunicat de presă dat publicității la scurt timp după publicarea interviului.

Reacția vehementă a realizatoarei interviului: „Am solicitat să vorbim pe Skype”

În replică, Anca Alexandrescu susține că a solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor permisiunea de a purta o discuție prin Skype în cursul zilei de miercuri, 24 iunie, aceasta fiind înregistrată 24 de ore mai târziu, de îndată ce jurnalista a primit undă verde din partea instituției. În plus, postul a difuzat până acum doar un scurt fragment, susține fosta consilieră a lui Liviu Dragnea.

„Am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe Skype și urmează, la ora 18.00, să difuzăm interviul – sunt câteva ore de interviu. Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

„Actuala putere, aceasta forță politică, a mers în toate campaniile pe un mesaj anti -cineva. Sunt convins că și acum o să meargă pe acest mesaj. Din moment ce l-a reușit o rețetă scumpă, nu au plătit ei din buzunar, de ce să nu mai încerce încă odată. Nu m-au îngenunchiat.

Nu m-au înfrânt Cu toate că ei anul asta nu m-au lăsat în pace. M-au condamnat total nevinovat”, sunt doar câteva dintre afirmațiile fostului lider social-democrat. „Urmează nume importante, șefi din servicii, din foarte multe instituții”, promite jurnalista.

