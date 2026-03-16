Interzicerea jocurilor de noroc tradiționale ar costa România peste 700 de milioane de euro anual și 30.000 de locuri de muncă!

ADVERTISEMENT

Pe data de 24 februarie 2026, s-a făcut un pas important spre interzicerea jocurilor de noroc tradiționale în România. Concret, atunci Guvernul Ilie Bolojan a adoptat Ordonanța de Urgență 7/2026. Prin acest act normativ se transferă către consiliile locale competența de a decide vizavi de regimul jocurilor de noroc pe teritoriul fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte.

La ce riscuri se expune România prin interzicerea jocurilor de noroc tradiționale

Deși prin această măsură se dorește în teorie să se aducă un beneficiu comunităților locale din perspectivă financiară, chestiunea fiind văzută ca un instrument fiscal benefic în linii mari în sensul unei mai bune colectări a taxelor și impozitelor din această zonă, Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc din România (FEDBET) atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care această lege va fi aplicată în mod necorespunzător, în special prin interzicere totală, efectul ar fi exact opus celui dorit de legiuitor.

ADVERTISEMENT

Mai exact, acest organism care reprezintă în acest moment peste 90 la sută din firmele care operează pe această piață în țara noastră aduce în discuție faptul că într-un astfel de scenariu s-ar ajunge ca aproape 30.000 de persoane, mai exact 29.429, cu tot cu angajații Loteriei Române, să rămână fără loc de muncă. În plus, prin acest fapt statul român ar urma să piardă nu mai puțin de 700 de milioane de euro anual.

De aici, 448.25 de milioane de euro ar însemna doar taxele și impozitele plătite în prezent de operatorii din sectorul privat care dețin cazinouri, case de pariuri sau jocuri de tip slot-machine. De asemenea, suma totală care s-ar pierde de la contribuțiile sociale și impozitele pe venit ar fi de 222.88 de milioane de euro. În plus, 31.44 de milioane de euro ar constitui pierderea generată pentru statul român de închiderea a jumătate din secțiile Loteriei Române, așa cum prevede în prezent respectivul act normativ.

ADVERTISEMENT

Impactul economic total ar urma să fie unul uriaș în fiecare an

Mai mult decât atât, impactul economic total, barometru care include și toate industriile partenere celei de jocuri de noroc din România, ar fi unul mult mai mare de atât pentru țara noastră, respectiv de 1.3 miliarde de euro în fiecare an, după cum reiese din analiza întocmită de cei de la FEDBET.

ADVERTISEMENT

„Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET), organism reprezentativ pentru peste 90% din piața de profil din România, avertizează că o eventuală interzicere totală a jocurilor de noroc tradiționale ar genera pierderi directe la bugetul de stat de peste 700 de milioane de euro anual, ar lăsa 30.000 de persoane fără loc de muncă și ar avea un impact economic total estimat la peste 1,3 miliarde de euro pe an”, au informat ei prin intermediul unui comunicat de presă.

Comunitățile mici și mijlocii, cele mai afectate

În continuare, FEDBET a atras atenția în mod special asupra faptului că impactul economic negativ ar fi unul foarte mare în special în cazul comunităților mici și mijlocii, după cum urmează:

ADVERTISEMENT

„Industria jocurilor de noroc tradiționale susține în prezent 28.049 de angajați în sectorul privat și 1.380 de angajați ai Loteriei Române – un total de 29.429 de locuri de muncă distribuite în toate cele 42 de județe și în municipiul București. Impactul ar fi deosebit de sever în orașele mici și mijlocii, unde aceste locuri de muncă reprezintă adesea unele dintre puținele disponibile în sectorul serviciilor.

Totodată, ar fi închise 3.160 de agenții de pariuri sportive, 1.361 de săli de jocuri și 345 de agenții Loto. În total de 4.866 de locații, cu 43.306 mijloace de joc scoase din exploatare”.

Un alt mare risc la care se supune statul român: migrarea către piața neagră

FEDBET explică foarte clar că, dacă se interzice în totalitate activitatea reglementată prin lege în ceea ce privește jocurile de noroc din România, atunci cererea nu va dispărea dintr-odată, în mod evident, Iar acolo bineînțeles că statul nu deține niciun fel de control și, în plus, pierde și banii încasați în mod normal din taxele și impozitele percepute în mod tradițional pe acest tip de activitate economică:

„FEDBET atrage atenția că interzicerea activității reglementate nu elimină cererea ci o redirecționează către piața neagră, unde statul pierde simultan veniturile fiscale, controlul și orice instrument de protecție a consumatorilor.

Experiența recentă din alte state europene confirmă că restricționarea sau eliminarea completă a pieței reglementate conduce la dezvoltarea jocurilor de noroc ilegale, care funcționează în afara oricărui cadru de control sau fiscalizare”.

Alternativa propusă de FEDBET față de acest proiect legislativ

Reprezentanții acestui organism explică faptul că, în locul interzicerii totale, mult mai benefic pentru toată lumea, în primul rând pentru statul român, ar fi să se pună la punct un sistem clar în sensul reglementării stricte din acest punct de vedere:

„În locul interzicerii totale, FEDBET propune un cadru de reglementare mai strict și eficient, construit pe patru piloni fundamentali:

Zonare: stabilirea clară a zonelor permise pentru amplasarea locațiilor de jocuri de noroc;

Taxare locală: utilizarea noului instrument fiscal creat prin OUG 7/2026 pentru generarea de venituri la bugetele locale;

Standarde estetice și operaționale: reglementarea aspectului și funcționării locațiilor;

Protecția minorilor și a consumatorilor vulnerabili: mecanisme de autoexcludere, audit periodic și programe dedicate de joc responsabil.

Această abordare le oferă consiliilor locale control deplin asupra activității, venituri noi și protecție reală a comunității. Prin urmare, exact obiectivele pe care interzicerea le invocă, dar pe care, în practică, nu le poate atinge”.

Concluzia exprimată de FEDBET

În final, a transmis că își dorește ca în perioada următoare să aibă un dialog deschis cu decidenții politici pentru identificarea variantei optime cu scopul rezolvării acestei situații.

„FEDBET înțelege contextul politic și social în care a fost adoptat acest act normativ și recunoaște preocuparea legitimă a autorităților pentru o gestionare responsabilă a activităților de jocuri de noroc la nivel local. Transferul de competențe către consiliile locale poate reprezenta un instrument valoros de reglementare, cu condiția ca deciziile adoptate să fie proporționale, fundamentate și adaptate realităților fiecărei comunități.

Industria jocurilor de noroc din România funcționează într-un cadru strict de autorizare, control și fiscalizare. Operatorii licențiați contribuie constant la bugetul de stat și la bugetele locale și asigură zeci de mii de locuri de muncă în toată țara. Deciziile de interzicere totală nu elimină cererea ci o direcționează către circuite ilegale, unde statul nu mai are nici venituri, nici control, nici instrumente de protecție a cetățenilor.

Federația atrage atenția asupra faptului că deciziile luate fără o evaluare prealabilă a impactului economic, social și bugetar riscă să genereze efecte negative neintenționate, inclusiv pierderi la bugetele locale și amplificarea pieței ilegale. Experiența recentă din Vestul Europei confirmă acest risc: acolo unde piața reglementată a fost eliminată, piața neagră a prosperat.

În acest spirit, FEDBET își exprimă disponibilitatea deplină pentru un dialog instituțional constructiv și pentru consultări tehnice care să sprijine autoritățile locale în implementarea unui cadru clar, coerent și eficient”, au încheiat cei de la FEDBET.