Interzicerea jocurilor de noroc tradiționale produce un impact negativ de peste 1,33 miliarde de euro anual. FEDBET lansează o platformă care explică dezastrul economic pe care-l generează această măsură

La finalul lunii februarie, prin adoptarea Ordonanței de Urgență 7/2026, Guvernul condus de Ilie Bolojan le-a dat posibilitatea Consiliilor Locale să decidă regimul jocurilor de noroc tradiționale pe teritoriul fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte. S-a dat mână liberă astfel spre interzicerea jocurilor de noroc tradiționale în România, ceea ce ar produce un adevărat dezastru din punct de vedere economic, impactul negativ fiind de peste 1,33 miliarde de euro anual. Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc din România (FEDBET) trage un puternic semnal de alarmă privind pierderile uriașe pe care le generează această măsură și vine în ajutorul publicului larg prin lansarea platformei www.costulinterdictiilor.ro.

FEDBET trage un puternic semnal de alarmă: „Interzicerea jocurilor de noroc tradiționale generează un impact economic negativ de peste 1,33 miliarde de euro anual, iar 30.000 de români își pierd locurile de muncă”

Prin lansarea platformei Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc din România (FEDBET) dorește să informeze publicul larg și autorităților cu privire la impactul interzicerii jocurilor de noroc tradiționale, atât la nivel central, cât și local. Scopul acestei platforme este de a aduce mai multă transparență în dezbaterea publică privind jocurile de noroc în regim de retail, prin crearea unei arhive digitale care centralizează date relevante despre industria de gambling din România.

Potrivit datelor disponibile deja pe platformă, impactul estimat al interdicțiilor jocurilor de noroc tradiționale este semnificativ: peste 1,33 miliarde de euro impact economic total anual, aproape 30.000 de români vor rămâne fără loc de muncă și Impactul este amplificat și de reducerea finanțării sportului olimpic, paralimpic și privat, precum și a unor proiecte finanțate din Fondul Cultural Național și Fondul Cinematografic.

Alexandru Domșa, președinte FEDBET: „Platforma le spune românilor care sunt costurile reale ale interdicțiilor”

Acest website va fi actualizat, în mod constant, cu informații despre hotărârile adoptate de consiliile locale privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc tradiționale, precum și cu analiza impactului generat de aceste decizii.

Pentru o înțelegere concretă la nivel local, platforma pune la dispoziție o hartă interactivă a impactului în principalele municipii din România, realizată pe baza datelor oficiale din registrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care evidențiază efectele financiare și sociale ale interdicțiilor pentru fiecare dintre respectivele comunități.

„Am lansat această platformă pentru ca informațiile să fie centralizate și accesibile oricui, astfel încât publicul și decidenții să înțeleagă mai bine impactul real al interdicțiilor. În absența unor politici fundamentate pe date se pot genera efecte nedorite, precum migrarea consumului către piața neagră și diminuarea capacității statului de a controla și reglementa eficient acest domeniu. Platforma își propune să ofere un instrument obiectiv de analiză, care să arate care sunt costurile reale ale interdicțiilor și să susțină decizii informate”, a declarat Alexandru Domșa, președintele Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc.

„Cifrele negre” care contează pentru România

700 de milioane de euro este pierderea minimă anuală directă la Bugetul de Stat (taxe + contribuții sociale);

1,33 miliarde de euro este impactul negativ economic anual, incluzând industriile partenere;

29.429 români și-ar pierde locul de muncă în toate județele țării;

4.866 de locații vor fi închise în toată țara: agenții pariuri, săli de jocuri sau agenții Loto.

Platforma www.costulinterdictiilor.ro va fi pusă la dispoziția autorităților centrale și locale, reprezentanților mass-media și tuturor entităților interesate de specificul acestui domeniu, ca instrument de informare și suport în procesul decizional.

Piața neagră va exploda după interzicerea jocurilor de noroc tradiționale în România

Pe lângă pierderile financiare uriașe pe care le-ar suportar Bugetul de Stat, Se închide o sursă legală de taxe, iar de asta vor profita operatorii ilegali, piaţa neagră fiind în plină expansiune. Pe lângă faptul că operatorii ilegali nu plătesc niciun leu la buget, jucătorii riscă să cadă pradă abuzurilor şi fraudei din partea acestora, care nu pot fi traşi la răspundere. Iar riscul să devină dependenți este uriaș.

În România, la ora actuală, piață neagră reprezintă aproximativ 30% din piața totală de gambling, însă interzicerea jocurilor de noroc tradiționale ar avea un efect devastator. Miliarde de euro care erau la vedere vor fi „sustrase” de la impozitare și vor migra în ilegalitate.

400 de site-uri ilegale de jocuri de noroc operează în România

30% din încasările din jocuri de noroc merg la ora actuală pe piaţa neagră

Despre Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc – FEDBET

Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc – FEDBET este entitatea reprezentativă a industriei de jocuri de noroc din România, independentă, non-profit, neguvernamentală și apolitică. Reunește sub egida acesteia organizatori de jocuri de noroc tradiționale, slot-machines, pariuri în cotă fixă și jocuri de noroc la distanță, licențiați și autorizați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România, cu o cotă de piață cumulată de peste 90%, membri în cadrul asociațiilor reprezentative ROMBET, ROMANIAN BOOKMAKERS și ROMSLOT.