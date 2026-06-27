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Interzis în Canada, fotograful Senegalului a uimit o lume întreagă. Cum a reușit, de fapt, să imortalizeze calificarea fabuloasă a naționalei

Senegal este ca și calificată după victoria zdrobitoare în fața Irakului. Fotograful africanilor nu a primit viza pentru a călători în Canada și a găsit un mod inedit de a surprinde imagini cu fotbaliștii
Ciprian Păvăleanu
27.06.2026 | 22:36
Interzis in Canada fotograful Senegalului a uimit o lume intreaga Cum a reusit de fapt sa imortalizeze calificarea fabuloasa a nationalei
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Cum a improvizat fotograful Senegalului după ce nu a primit viza pentru meciul Senegal - Irak 5-0.
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Continuă problemele în ceea ce privește vizele de călătorie la Campionatul Mondial. Un nou caz a apărut înainte de meciul Senegal – Irak, disputat la Toronto, când fotograful naționalei africane nu a primit accesul în Canada. Totuși, el a trebuit să fie ingenios pentru a putea să prindă câteva cadre cu fotbaliștii țării sale.

Cum a reușit fotograful Senegalului să tragă cele mai bune cadre din meciul cu Irak, deși nu a putut merge în Canada

Senegal are o națională foarte valoroasă, însă ghinionul a făcut ca această să pice într-o grupă cu doi granzi europeni: Franța, care este una dintre favorite, și Norvegia, despre care toată lumea crede că va fi surpriza plăcută de la acest turneu final. Cu două înfrângeri în primele două meciuri și un golaveraj de -3, șansele africanilor erau din ce în ce mai mici.

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Singura șansă era o victorie la scor împotriva Irakului, iar acest lucru s-a întâmplat. Naționala lui Sadio Mane a învins cu 5-0, iar fotograful Sidy Talla nu a putut fi prezent pentru a prinde cele mai bune cadre de pe stadion. Totuși, el a rămas în camera sa de hotel și a fotografiat meciul prin televizor, direct pe ecran. „Indiferent dacă sunt în interiorul sau în afara stadionului, pasiunea mea rămâne aceeași. Indiferent de scenă, voi avea întotdeauna aceeași dorință: să spun povești prin imagini”, a transmis el pe Instagram.

Cu cine poate juca Senegal în șaisprezecimile de finală

Deși a obținut doar trei puncte, victoria la scor împotriva Irakului i-a adus Senegalului calificarea. Indiferent de rezultatele din ultimele meciuri, naționala africană nu mai poate fi scoasă din topul celor mai bune locuri 3, însă va avea o misiune aproape imposibilă în șaisprezecimi.

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Locul 3 din grupa Senegalului va întâlni primul loc din grupa Angliei, care cel mai probabil va fi ocupat de britanici, care în ultima etapă joacă împotriva naționalei din Panama. Micuța țară din America Centrală este deja eliminată și cel mai probabil nu poate emite pretenții la un rezultat pozitiv. Astfel, Senegal va ajunge pe o parte de tablou extrem de complicată, unde dacă ar trece de Anglia, va da de Mexic sau Ecuador în optimi, iar în sferturi de Brazilia, Norvegia, Japonia sau Coasta de Fildeș.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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