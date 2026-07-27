Interzis pe stadioane un an, fanul dinamovist care a aruncat cu bere se poate întoarce în weekend datorită „Legii Paraschiv”

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Derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, câștigat de „câinii roșii” cu scorul de 5-1, s-a numărat printre primele meciuri din acest sezon în care fanii au putut consuma bere pe stadion. Pe Arcul de Triumf a avut loc însă și un incident neplăcut. , după ce a aruncat cu un pahar de bere în Anzor Mekvabishvili, mijlocașul formației din Bănie. Ciprian Paraschiv a explicat, în exclusivitate pentru site-ul nostru, cum poate scăpa fanul de această sancțiune. Acesta poate reveni în tribune chiar din weekendul viitor.

Incidentul de la Dinamo – Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat pe Arcul de Triumf

Totul s-a petrecut în minutul 23 al partidei de pe Arcul de Triumf. Anzor Mekvabishvili, mijlocașul Universității Craiova, se afla lângă linia terenului, în apropierea peluzei PCH. El era pregătit să execute un corner, când un suporter a aruncat spre el un pahar cu bere.

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Fanul a fost identificat la fața locului de jandarmii aflați în dispozitiv și sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei. În plus, acesta a primit și sancțiunea complementară a interzicerii accesului pe stadioane pentru o perioadă de un an. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, maiorul Alexandru Iacob, a confirmat pentru FANATIK modul în care a fost sancționat suporterul.

Ce spune Ciprian Paraschiv despre acest caz. Ce pățește fanul Dinamo

, cel care a promovat schimbările legislative prin care suporterii pot consuma din nou bere pe stadion, a explicat de ce, deși a fost sancționat, fanul poate reveni în tribune într-un timp foarte scurt.

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Concret, sancțiunea complementară produce efecte doar dacă suporterul nu contestă procesul-verbal. Noile prevederi din Legea nr. 4/2008 îi oferă posibilitatea de a suspenda aplicarea interdicției. Aceasta se suspendă până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.

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„Nu a primit interdicție pe un an fanul respectiv, ci a primit un proces-verbal și acum, în baza noii legi, are dreptul să îl conteste în termen de 15 zile și să îl anuleze. Dar, sincer, ăsta nu mi se pare un incident. Putea să arunce și cu un suc. Dacă el nu contestă procesul-verbal va primi interdicția. Deci ține de el. Abia după ce există o hotărâre definitivă a instanței poate sau nu să îi dea interdicție. Sincer, mi se pare o pedeapsă exagerată ca pentru un pahar de plastic să primești un an interdicție. Nu se mai poate lua interdicție pe așa ceva. Eu mă bucur că suporterii pot bea o bere pe stadion pe căldura asta și am primit zeci de poze de la oameni care îmi mulțumesc și nici măcar nu îi cunosc. Vă mulțumesc încă o dată pentru că fără susținerea FANATIK nu ar fi trecut aceste modificări”, a declarat Ciprian Paraschiv pentru site-ul nostru.

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De ce Legea 4 îl salvează pe suporterul lui Dinamo

Modificările aduse Legii nr. 4/2008, promulgate de președintele Nicușor Dan pe 20 iulie, schimbă radical mecanismul prin care se aplică interdicțiile pe stadioane. Acum, procesul-verbal reprezintă doar primul pas. Decizia finală nu mai aparține jandarmului care a aplicat sancțiunea. Ea este luată de instanța de judecată.

Alineatul (3) îi oferă contravenientului dreptul de a formula plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

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Alineatul (4) este esențial. Depunerea plângerii suspendă executarea tuturor sancțiunilor aplicate, inclusiv a celei complementare privind interdicția accesului pe stadion. Această suspendare durează până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Alineatul (2¹) stabilește momentul în care sancțiunea complementară intră efectiv în vigoare. Acest lucru se întâmplă fie din ziua următoare expirării termenului de 15 zile, dacă fanul nu contestă procesul-verbal. Sau, se întâmplă de la ora 00:00 a zilei următoare celei în care instanța respinge plângerea și menține sancțiunea, hotărârea rămânând definitivă.

Ce trebuie să facă, practic, fanul lui Dinamo

Pentru a nu pierde efectiv dreptul de a intra pe stadion timp de un an, suporterul care a aruncat cu bere spre Anzor Mekvabishvili trebuie să depună o plângere împotriva procesului-verbal de contravenție în cel mult 15 zile de la data la care acesta i-a fost înmânat sau comunicat.

Din momentul depunerii plângerii, atât amenda de 500 de lei, cât și interdicția de acces pe stadioane sunt suspendate. Practic, fanul își poate relua imediat accesul pe stadioanele din România, inclusiv la meciurile din acest weekend. Nu trebuie să aștepte finalizarea procesului. Doar dacă instanța va respinge plângerea și va menține sancțiunea aplicată de jandarmi, interdicția de un an va deveni definitivă.