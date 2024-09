Deși are licența A, Dorel Mutică nu antrenează nici măcar în Liga 4. Fostul jucător de la Rapid București a spus cum a fost ignorat total de coechipierii Mircea Rednic, Adi Iencsi și Marius Măldărășanu de-a lungul timpului.

Interzis să antreneze! Un fost jucător al Rapidului, ignorat total de coechipierii Rednic și Iencsi

Mircea Rednic și Mircea Rednic nu i-au dat o mână de ajutor lui Dorel Mutică, fostul lor coleg de la . Acesta deține licența A în prezent, însă nu mai antrenează nici în Liga 4 din fotbalul românesc.

Dorel Mutică și-a spus durerea în direct la „Suflet de rapidist”. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de joi a săptămânii.

„Dănuț Ifrim e maseur de 40 de ani, stă aici cu mine în bloc și m-am mai dus la el pentru că am mici probleme cu genunchiul. Am vorbit cu el, chiar mă întreba. Am licența A… Am 51 de ani, dacă nu am fost până acum genul care să stea în «poziția ghiocelul» nici nu o să fiu.

Mulți îmi reproșează de ce nu m-am băgat cu ăla, cu ăla. Nu mi-a plăcut să mă autopropun, au și o relație cu politicul. Politicul este în fotbal și în orice domeniu de activitate. Acesta este principalul motiv pentru care nu activez.

Chiar vorbeam cu Adi Iencsi, are licența PRO. I-am spus că singura șansă să mai antrenez e să meargă în Arabia Saudită și să mă ia secund. Am avut anumite discuții, am vorbit și cu Măldă (n.r. Marius Măldărășanu). I-am bătut un apropo lui Măldă și mi-a spus că îl are pe Vali Negru”, a spus Dorel Mutică.

„M-au dat afară de pe primul loc, le era frică că încurc ghetele celor de la UTA”

„În momentul în care am vorbit cu Măldă mi-a spus că a venit Vali Negru. Nu am mai insistat, sunt mulțumit aici cu profesoratul. Am apartamentul meu în București, mai am o garsonieră și aici. Restul, cu o coajă de pâine și un acoperiș deasupra capului ești cel mai tare pământean.

Ultima oară am fost la Zăbrani, am stat și trei ani în Liga 4. În 2020 a venit pandemia, eram pe primul loc, m-am dus la un baraj de promovare în trei cu o echipă din Gorj și Cara,-Severin. Am avut rezultate la juniori, am terminat cu Pecica pe primul loc când UTA în Liga 3.

M-au dat afară de pe primul loc, le era frică că încurc ghetele celor de la. Sunt mulți care nu au rezultat și îi vezi că pleacă la o echipă mai bună. Așa te descurajezi și nu mai ai chef să încerci nimic.

În Arad au fost vreo cinci echipe în Liga 3, din păcate două dintre ele au retrogradat, iar una a aruncat prosopul. Șoimii Lipova trăgeau la promovarea în Liga 2, iar acum nici în Liga 6 nu mai sunt. Au făcut un stadion frumos, omologată pentru Liga 2.

O echipă are un antrenor fără licență, dar vine altul și i-o dă. Stă unul care nu are nici licența C, care se face la județeană. Eu am licența, am demonstrat ce calități am, dar nu contează asta. Nu îmi place să mă autopropun, dar niciodată nu e timpul pierdut”, a mai spus Dorel Mutică.

