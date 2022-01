Adio copiilor după documente în instituţiile publice. Legea intră în vigoare de la 1 ianuarie

Este o lege care intră în vigoare la început de an după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat-o pe data de 9 noiembrie 2021.

Regula vizează atât instituţiile publice cât și organele de specialitate ale administraţiei publice centrale. Ele nu mai au voie să ceară de la persoane fizice sau juridice

Legea anulează dosarele cu șină

Se mai pot solicita copii de acest tip doar în baza ”consimţământului expres al beneficiarului”, este menționat în legea promulgată de Kaus Iohannis.

”Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public”, se arată în textul legii.

Inițiator lege: ”Sunt în vigoare 800 de legi prin care statul solicită acte emise tot de stat”

Concret, prin această nouă lege dosarele cu șină dispar. Propunerea iniţiată de deputatul PNL George Tuţă și alţi 101 parlamentari.

George Tuţă a explicat, la inițierea demersului, că prin acesta va avea loc interzicerea copiilor inutile, care îngreunau dosarul cu șină.

”În prezent, statul emite nişte documente pe care le cere din nou. De aceea era nevoie să facem o simplificare a birocraţiei, să mai facem un pas spre digitalizarea statului.

Sunt în vigoare 800 de legi prin care se solicită copii după acte pe care tot statul le-a emis. Prin actuala lege instituţiile vor fi nevoite să recurgă la soluţii simple să transmită acte între ele, de exemplu prin email.

Pe mai departe, vreau ca fiecare dintre noi să ajute la implementarea acestei legi, să îi încurajăm pe cei din administraţia publică să nu fie reticenţi la schimbare, ci să privească spre viitor”, a explicat deputatul în Parlament.

”Cu toții suntem conștienți de necesitatea digitalizării accelerate a administrației publice, iar această măsură legislativă are în vedere facilitarea acestui proces. Cu toții am trecut prin situația în care, pentru o simplă copie de pe buletin, am alergat de la un xerox la altul și am stat la cozi, pierzând ore în șir.

De la 1 ianuarie 2022, această lege va intra în vigoare, astfel încât serviciile publice ale administrației vor deveni mult mai accesibile și mai simplificate pentru toți cetățenii”, a mai explicat și deputatul PNL de Constanța, Marian Crușoveanu.