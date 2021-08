Majorității oamenilor nu le place căldura extremă, dar unele persoane ar putea constata că se simt mereu inconfortabil pe vreme caldă din cauza intoleranței la căldură, care este denumită și hipersensibilitate la căldură.

Intoleranța la căldură, simptome și tratament. Ce temperatură maximă poate suporta corpul uman

Intoleranța la căldură se întâmplă adesea din cauza faptului că în mod corespunzător. Corpul uman își reglează temperatura menținând un echilibru delicat între cald și rece.

Hipotalamusul este partea creierului care reglează temperatura corpului. Când organismul se încălzește prea mult, hipotalamusul trimite un semnal prin nervi către piele, spunându-i să crească producția de transpirație. Când transpirația se evaporă de pe piele, aceasta răcește corpul.

Ce duce la intoleranță la căldură?

Intoleranța la căldură are o varietate de cauze potențiale.

Medicamentele

Una dintre cele mai frecvente cauze de intoleranță la căldură este medicația. Alergia, tensiunea arterială și medicamentele decongestionante sunt printre cele mai frecvente.

Medicamentele pentru alergii pot inhiba capacitatea organismului de a se răci prin prevenirea transpirației. Medicamentele pentru tensiunea arterială și decongestionantele pot scădea fluxul sanguin către piele. Acest lucru inhibă, de asemenea, producția de transpirație.

De asemenea decongestionatele pot provoca o activitate musculară crescută, ceea ce poate crește temperatura corpului.

Cofeina

Cofeina este un stimulent care poate crește ritmul cardiac și poate accelera metabolismul. Acest lucru poate duce la creșterea temperaturii corpului și poate duce la intoleranța la căldură.

Hipertiroidismul

Hipertiroidismul apare atunci când tiroida produce prea mult din hormonul tiroxină. Tiroxina afectează reglarea metabolismului corpului. Un exces al acestui hormon poate determina creșterea metabolismului, ceea ce duce la creșterea temperaturii corporale.

Boala Graves este cea mai frecventă cauză de hipertiroidism. Este o tulburare autoimună care determină glanda tiroidă să producă prea mult hormon tiroidian.

Scleroza multiplă

Scleroza multiplă (SM) este o boală autoimună care afectează sistemul nervos central. Sistemul nervos central este format din creier și măduva spinării. Această boală afectează învelișul protector sau mielina nervilor sistemului nervos central.

Dacă mielina este deteriorată, semnalele nervoase ale corpului se întrerup. Această afecțiune poate duce la intoleranță la căldură.

Care sunt câteva simptomele pe care ar trebui să le urmărim?

A fi intolerant la căldură te poate face să te simți ca și cum ai fi supraîncălzit. Transpirația abundentă este, de asemenea, foarte frecventă la persoanele care au intoleranță la căldură.

Simptomele pot apărea treptat, dar odată ce intoleranța se dezvoltă, de obicei durează o zi sau două. Alte semne potențiale de sensibilitate la căldură includ:

durere de cap

ameţeală

slăbiciune

crampe

greaţă

Bătăile inimii ar putea fi, de asemenea, mai rapide decât în ​​mod normal.

Complicații potențiale ale intoleranței la căldură

Dacă aveți SM, intoleranța la căldură poate duce la probleme de vedere. Aceasta poate varia de la vedere încețoșată la pierderea temporară a vederii. O creștere a temperaturii corpului amplifică distorsiunea semnalelor nervoase la persoanele cu SM. Acesta este denumit fenomenul lui Uhthoff. Această înrăutățire a simptomelor este doar temporară. De obicei, se rezolvă prin răcorire.

Intoleranța la căldură poate duce la extenuarea de la căldură în circumstanțe severe. Simptomele acesteia includ:

confuzie

pierderea conștienței

vărsături

crampe musculare

temperatura corpului de 40ºC sau mai mare

ritm cardiac crescut

respirație rapidă

Dacă prezentați aceste simptome pe lângă intoleranța la căldură, solicitați imediat asistență medicală. Extenuarea de la căldură poate duce la insolație dacă nu este tratată. Acest lucru poate fi fatal.

Tratarea și prevenirea simptomelor

Iată câteva modalități de a vă proteja de resimțirea efectelor sensibilității la căldură:

Rămâneți într-un mediu răcoros. Aceasta este una dintre cele mai bune modalități de a evita simptomele.

Beți multă apă sau băuturi cu gheață pentru a vă menține hidratat. Transpirația excesivă vă poate deshidrata rapid.

Purtați țesături ușoare din bumbac. Acestea permit aerului să ajungă la pielea dumneavoastră și să vă răcorească.

Dacă faceți sport, purtați echipament de protecție suplimentar, cum ar fi mănuși, banderole și pălării numai atunci când este necesar.

Dacă aveți intoleranță la căldură din cauza hipertiroidismului, discutați cu medicul dumneavoastră despre opțiunile de tratament care vă pot ajuta să vă reduceți sensibilitatea. În funcție de gravitatea stării dumneavoastră, aceasta poate include medicamente, iod radioactiv sau intervenții chirurgicale.

Care este cea mai ridicată temperatură pe care o poate suporta corpul uman?

Odată cu schimbările climatice care determină pe tot globul, căldura extremă devine din ce în ce mai mult o amenințare pentru sănătate. Corpul uman este rezistent, dar până la un punct.

Deci, care este cea mai înaltă temperatură pe care o pot suporta oamenii?

Răspunsul este simplu: o temperatură de 35 grade Celsius, măsurată cu un termometru umed, potrivit unui studiu din 2020 publicat în revista .

Temperatura măsurată prin această metodă nu este aceeași cu temperatura aerului raportată de prognoza meteo. Este cea măsurată de un termometru având elementul termosensibil înfăşurat într-o pânză sau într-un tifon umezit și ia în considerare atât căldura, cât și umiditatea.

Acesta din urmă este important deoarece, cu cât este mai multă apă în aer, cu atât este mai greu ca transpirația să se evapore de pe corp și să răcorească o persoană.

Dacă umiditatea este scăzută, dar temperatura este ridicată, sau invers, probabil că temperatura termometrului umed nu se va apropia de punctul critic al corpului uman, a declarat Colin Raymond, cercetător postdoctoral la Jet Propulsion Laboratory al NASA care studiază căldura extremă, citat de .

Dar când atât umiditatea, cât și temperatura sunt foarte ridicate, temperatura termometrului umed se poate strecura spre niveluri periculoase.

De exemplu, atunci când temperatura aerului este de 46,1 C și umiditatea relativă este de 30%, temperatura termometrului umed este de numai aproximativ 30,5 C. Dar atunci când temperatura aerului este de 38,9 C și umiditatea relativă este de 77%, temperatura termometrului umed este de aproximativ 35 C.

Motivul pentru care oamenii nu pot supraviețui la căldură și umiditate ridicată este că nu își mai pot regla temperatura internă. „Dacă temperatura termometrului umed crește peste temperatura corpului uman, puteți transpira în continuare, dar nu veți putea să vă răcoriți corpul la temperatura la care trebuie să funcționeze fiziologic”, a spus Raymond.

În acest moment, corpul devine hipertermic – peste 40 C. Acest lucru poate duce la simptome precum un puls rapid, o modificare a stării mentale, o lipsă de transpirație, leșin și comă, potrivit Institutului Național de Sănătate.

Cu toate acestea, o temperatură a termometrului umed de 35 C nu va cauza moartea imediată; probabil că durează aproximativ 3 ore până când căldura respectivă nu poate fi tolerată, a spus Raymond. Nu există nicio modalitate de a ști cu siguranță cantitatea exactă de timp, a spus el, dar studiile au încercat să o estimeze prin scufundarea participanților umani în rezervoare de apă caldă și îndepărtarea lor atunci când temperatura corpului lor a început să crească necontrolat.

De asemenea, nu există o modalitate de a confirma că 35 C este temperatura exactă la care omul nu poate supraviețui. Raymond a estimat că adevărata valoare este cuprinsă între 34 C și 36,5 C.

Deși nimeni nu poate trăi la o temperatură a termometrului umed mai mare de aproximativ 35 C, temperaturile mai scăzute pot fi, de asemenea, mortale. Exercițiile fizice și expunerea la lumina directă a soarelui facilitează supraîncălzirea.

Persoanele în vârstă, persoanele cu anumite condiții de sănătate, cum ar fi obezitatea, iar persoanele care iau antipsihotice nu își pot regla și temperatura, așa că este mai ușor să-și piardă viața din cauza căldurii.

Acesta este motivul pentru care oamenii mor uneori în căldură care nu atinge o temperatură a termometrului umed de 35 C.

Din fericire, aerul condiționat poate salva oamenii de căldură.

Puține locații au atins o temperatură termometrului umed de 35 C în istoria înregistrată. De la sfârșitul anilor 1980 și 1990, punctele fierbinți au fost valea râului Indus din centrul și nordul Pakistanului și malul sudic al Golfului Persic.

“Există locuri care încep deja să experimenteze aceste condiții timp de o oră sau două”, a spus Raymond. „Și odată cu încălzirea globală, acest lucru va deveni mai frecvent.”

Locațiile care sunt expuse riscului acestor temperaturi în următorii 30-50 de ani includ nord-vestul Mexicului, nordul Indiei, Asia de Sud-Est și Africa de Vest, a adăugat el.

“Din păcate, odată cu schimbările climatice, vom continua să ne încălzim, chiar dacă astăzi am înceta să mai emitem gaze cu efect de seră”, a spus Raymond. „Cred că este inevitabil ca acele locuri pe care le-am menționat să se confrunte cu această problemă pentru viitorul previzibil și sper că mai multe locuri nu vor fi adăugate la lista respectivă”.