Întors de la Survivor, Zanni l-a umilit pe Cristian Mitrea, în direct: „M-am obișnuit cu ăștia de mănâncă popcorn și se uită la televizor”

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a discuta despre ce a făcut la Survivor România 2023, pe Zanni l-a nemulțumit faptul că a fost criticat de Cristi Mitrea. L-a umilit pe fostul iubit al Andreei Mantea fără să-i pese că e în direct.

Zanni și Cristi Mitrea, confruntare în direct la Pro TV. Participarea la Survivor, mărul discordiei

După ce s-au întors de la Survivor România 2023, acolo unde , Zanni, Alex Delea și Oana Ciocan au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță, pentru a discuta despre show.

ADVERTISEMENT

Întrebat ce părere a avut despre Faimoși, Zanni a dezvăluit că sunt mult mai diferiți în afara camerelor. Mai mult, el a ținut să le transmită celor de acasă că este cel mai în măsură pentru a-i judeca pe cei care fac acum parte din concurs.

„Eu i-am rupt live-urile mele. Eu mă simt în măsură. Și ăsta e talentul meu, judecata. Eu sunt cel mai bun critic. Și evident că sunt în măsură. Eu am fost acolo. Cine n-a fost acolo nu poate să vorbească cu mine că de ce. Am ajuns acolo și mi-am dat seama că oamenii nu sunt aceeași în fața camerelor.

ADVERTISEMENT

Eu până să ajung acolo, am zis că sunt nașpa toți. Îmi plăcea de Războinici. Am ajuns acolo și m-am îndrăgostit de toți, li se vede dulceața când vorbești cu ei în spatele camerelor. Când am stat cu ei de vorbă, îmi era drag de toți, nu mai voiam să-i văd afară. Și mi-a părut rău când se nominalizau”, a spus Zanni

Ce i-a spus Cristi Mitrea fostului câștigător de la Survivor. Zanni s-a enervat

Deși el îi judecă cu atâta ușurință pe ceilalți, Zanni s-a enervat la culme atunci când Cristi Mitrea i-a atras atenția. fostul iubit al Andreei Mantea a afirmat că nu prea și-a îndeplinit rolul de mentor.

ADVERTISEMENT

„Eu consider că oamenii ăștia au fost trimiși acolo cu un scop. Unii și l-au atins, alții nu. Unii s-au dus pentru propriul interes, alții ca să facă sarcina respectivă și anume de a fi mentor. Călăuza trebuie să fie un om înțelept, în mintea mea, care să găsească calități sau să găsească ce nu funcționează într-un sistem și să ajute mai departe, ca să construiască, nu să destrame.

Diferența este între băieți, între Zanni și Delea. Ceea ce am observat este că Zanni s-a dus acolo și a spus, ‘Ok, sunteți slabi’. Eu consider că ai ocolit foarte mult rolul pentru care te-ai dus. Delea, cu firea lui naturală de a ține omul sus, a contat puțin mai mult”, a susținut Cristi Mitrea.

ADVERTISEMENT

Zanni: „M-am obișnuit cu ăștia de mănâncă popcorn și se uită la televizor”

În fața criticilor, Zanni nu a rămas deloc tăcut. L-a asigurat pe Cristi Mitrea că părerea lui este ideală, dar ca nu o poate lua în considerare pentru că el nu a fost la Survivor. De asemenea, a adăugat că, pe lângă ce s-a văzut la televizor, a avut și ol altă atitudine față de Faimoși.

ADVERTISEMENT

„Este o opinie care sună bine. Este ideală. Numai că este o părere care nu cântărește absolut deloc, absolut nimic. Pentru că el nu a fost acolo. Nu știe ce am vorbit eu cu el. Nu știe ce s-a difuzat. Pentru că din alea trei zile, voi ați văzut niște imagini. Eu știu ce am vorbit cu ei și eu știu ce s-a decupat și ce s-a montat.

Eu știu cât de optimist am fost. Eu știu premisa de la care le-am spus să plece și să facă o strategie reală. E departe ce am vorbit eu cu ei și ce s-a dat la televizor. Cristi nu a fost acolo cu mine ca să judece vreodată experiența reală și faptele de acolo. Cristi a văzut de acasă.

Nu are cum vreodată să aibă dreptate în detrimentul meu. Dacă și eu aș vedea aceleași imagini, aș zice ‘Zannidache, repetent, nota 4, afară!’. Ei n-au cum să mă lase pe mine repetent. Ai înțeles? Nu mă lași tu pe mine repetent, care nu știi ce am trăit!”, a reacționat Zanni.

Iar atunci când Elena Chiriac, care a intervenit prin apel video, a încercat să-i explice că oamenii judecă în funcție de ceea ce văd, Zanni a spus: „Mă uit la ei și m-am obișnuit cu ăștia de mănâncă popcorn și se uită la televizor. Și înțeleg că atât se poate pentru ei. Să se ducă acolo și să vadă!”.