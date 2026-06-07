Sport

Întors din vacanța din Alpii Austriei, MVP-ul echipei de SuperLiga a avut o discuție cu conducerea: ”Este prima opțiune!”

Unul dintre jucătorii care s-au remarcat în sezonul trecut al SuperLigii a primit mai multe oferte. FANATIK a aflat că odată întors din vacanță, el a început discuțiile cu clubul de care aparține.
Bogdan Cioara
07.06.2026 | 20:54
Intors din vacanta din Alpii Austriei MVPul echipei de SuperLiga a avut o discutie cu conducerea Este prima optiune
EXCLUSIV FANATIK
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Întors din vacanță, un jucător din SuperLiga a intrat la discuții cu conducerea clubului. Sursă foto: Alexandra Fechete/SPORT PICTURES
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Alin Roman (32 de ani) mai are contract încă un an cu UTA. Asta nu înseamnă că MVP-ul arădenilor duce lipsă de oferte, motiv pentru care jucătorul și conducerea s-au pus la masa negocierilor. Cele două părți au avut o discuție la întoarcerea fotbalistului din vacanță.

Jucătorul din SuperLiga a intrat la discuții cu conducerea după vacanță

De rămânerea în lot a jucătorilor care au format nucleu de bază al echipei UTA în sezonul trecut se leagă și rămânerea lui Adrian Mihalcea în continuare pe banca tehnică a ”roș-albilor” de pe Mureș.

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Tehnicianul a subliniat că îi dorește și în sezonul următor, printre alții, pe Roman, Coman, Abdallah, Odada, Alomerovic, Pospelov, Benga sau Sota, iar condiția i-a fost acceptată de Alexandru Meszar, cel care conduce destinele ”Bătrânei Doamne”, deși în acte președinte este Florian Voinea.

”Am ajuns la un acord conform căruia se vor face sacrificii pentru a păstra nucleul de bază al echipei și pentru a face transferuri, pentru că nu toți jucătorii vor rămâne”, declara Mihalcea, în exclusivitate pentru FANATIK, imediat după încheierea precedentei stagiuni.

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Restanțele, mărul discordiei

Problema este că jucătorii au plecat în vacanță cu restanțe financiare. Două salarii și opt prime de joc aveau de primit vesticii când s-a tras cortina peste SuperLiga. Iar unii și-au negociat modul în care vor primi acești bani, pentru a continua și în sezonul următor.

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Este și cazul lui Alin Roman, MVP-ul de la UTA cu 6 goluri marcate și 13 pase decisive în ultimul campionat. Pe surse, acesta trebuie să primească jumătate din sumă până pe 15 iunie, când are loc reunirea lotului, urmând ca diferența să fie achitată până la startul noului sezon.

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Ofertă din China pentru Roman

Mijlocașul de la UTA are o ofertă concretă din liga a doua chineză, de la o formație care se arată dispusă să achite clauza de transfer în valoare de 110.000 de euro. Pe fir a intrat și o echipă din prima ligă austriacă, acolo unde Roman și-a petrecut o săptămână din vacanță. Roman a urcat la peste 3.000 de metri, în Munții Alpi, și s-a plimbat cu un paddle pe un lac superb din landul Salzburg.

”A fost frumos în vacanță, mai e o săptămână până la reunire, iar prima mea opțiune este UTA. Nu sunt disperat să plec de la Arad. Soția mea este însărcinată, ne simțim bine aici. Eu nu am pus banii pe primul loc de când am venit la UTA și am încredere că se vor rezolva toate aceste probleme și vom continua împreună”, a spus Roman, în exclusivitate pentru FANATIK.

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  • 110.000 de euro este clauza lui Alin Roman la UTA
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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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